Увлекательная экскурсия позволит вам не только увидеть знакомые символы Москвы — знаменитую статую «Рабочий и колхозница», фонтан «Дружба народов», грандиозный монумент «Покорителям космоса», но и узнать историю создания ВДНХ, услышать легенды, связанные с этим замечательным местом.
Вы так же раскроете все секреты мастерства Ереванского Коньячного завода — в настоящем уголке Еревана в Павильоне Республики Армения на ВДНХ.
Вы так же раскроете все секреты мастерства Ереванского Коньячного завода — в настоящем уголке Еревана в Павильоне Республики Армения на ВДНХ.
Ближайшие даты:
30
апр
апр
5
мая
мая
7
мая
мая
12
мая
мая
14
мая
мая
19
мая
мая
21
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Осмотр Центральной аллеи
- Осмотр площади Промышленности
- Фонтан «Дружба народов»
- Фонтан «Каменный цветок»
- Осмотр павильонов
- Павильон «Макет Москвы»
- Музей коньяка в павильоне «Армения»
- Дегустация коньяка или сладостей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- История, культура и мастерство: экскурсия по ВДНХ в Москве.
- Экскурсия по ВДНХ — это уникальный опыт, который позволит вам не только насладиться красотами и символами Москвы, но и узнать историю создания этого замечательного места. Здесь вы увидите знаменитую статую «Рабочий и колхозница», которая стала одним из самых узнаваемых символов Советской эпохи. Фонтан «Дружба народов» тоже не оставит вас равнодушным — его великолепное зрелище соткано из множества фигур, символизирующих дружбу и сотрудничество народов.
- В ходе экскурсии вы также услышите легенды, связанные с ВДНХ и узнаете историю создания этого парка, который сегодня является одним из самых популярных мест среди москвичей и гостей столицы. Но это еще не все, что вы узнаете на экскурсии по ВДНХ. Вы также раскроете все секреты мастерства Ереванского Коньячного завода, расположенного в настоящем уголке Еревана — Павильоне Республики Армения на ВДНХ. Здесь вы сможете провести дегустацию.
В нашей программе:
- Знакомство с комплексом ВДНХ — настоящим музеем архитектуры под открытым небом.
- Интересный рассказ об авторах проекта и обстоятельствах его создания.
- Удивительные факты и загадочные истории.
- Прошлое, настоящее и будущее ВДНХ.
- Новые веяния и модные точки парка.
- Посещение Павильона Республики Армения и Музея коньяка с дегустацией. Во время экскурсии Вы погрузитесь в историю ARARAT, в конце которой вас ждет дегустация коньяков: ARARAT «Ани», десятилетнего ARARAT «Ахтамар» и ARARAT Apricot.
- Для тех кто не дегустирует коньяки мы предусмотрели дегустацию армянских сладостей: сок натуральный Ноян, выпечка (Бадам пури, Пахлава, Гата, Хачапури) на выбор, чуча (сухофрукт с грецким орехом), Рахат-лукум.
- Поэтому смело берите жен и детей с собой в «Армению»!
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва, просп. Мира, 119В
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Музеи
ВДНХ
Популярные места
Парки
Природа и пейзажи
Гастрономические
Водные развлечения
Дегустационные туры
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2 часа
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам
у арки Главного входа
Сегодня
Завтра
30 апр
1 мая
5 000₽ за всё до 6 чел.
Входной билет
30 минут
Билет в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - без ожидания и очередей
в Музее космонавтики на ВДНХ
Сегодня
Завтра
30 апр
2 мая
350₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
ВДНХ: легенды советского Версаля
Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах
у станции метро ВДНХ
Завтра
4 мая
5 мая
6 мая
5 200₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании