1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
16 июня в 09:30
20 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Билеты
5 часов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
16 июня в 09:30
20 июня в 12:00
2 250₽ за билет
Билеты
1 час
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 500₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 мая 2024Все было супер!! Спасибо Вам огромное))
- ААнна24 ноября 2023Экскурсия больше подойдёт для младших классов.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Рабочий и колхозница»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Рабочий и колхозница" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 2 250. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Рабочий и колхозница», 47 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август