Рабочий и колхозница – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Рабочий и колхозница» в Москве, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Возрожденная ВДНХ
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
39 отзывов
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
16 июня в 09:30
20 июня в 12:00
1 200 за человека
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
🚶 Пешая
Билеты
5 часов
6 отзывов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
16 июня в 09:30
20 июня в 12:00
2 250 за билет
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
🚶 Пешая
Билеты
1 час
2 отзыва
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 500 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Рабочий и колхозница»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Александровский сад
  8. Патриаршие пруды
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Рабочий и колхозница" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 2 250. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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