Алла В. – Гид из Москвы

Пешеходная экскурсия ⛳ будет проходить на территории ВДНХ, которая заслужила название космического района Москвы, ведь здесь всё пропитано историей 📖 космических полётов и славой наших великих космонавтов.



На экскурсии 🧭 вы пройдетесь по знаменитым павильонам ВДНХ, познакомитесь с историей развития космоса в Музее космонавтике, а также увидите макет советского корабля «Буран» и памятник «Покорителям космоса».