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Космические тропы Москвы

3.6
5 отзывов
Алла В.
Алла В. – Гид из Москвы
Пешеходная экскурсия ⛳ будет проходить на территории ВДНХ, которая заслужила название космического района Москвы, ведь здесь всё пропитано историей 📖 космических полётов и славой наших великих космонавтов.

На экскурсии 🧭 вы пройдетесь по знаменитым павильонам ВДНХ, познакомитесь с историей развития космоса в Музее космонавтике, а также увидите макет советского корабля «Буран» и памятник «Покорителям космоса».
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Космические тропы Москвы
Космические тропы Москвы

Что вы увидите

  • «Музей космонавтики»
  • монумент "Покорителям космоса"
  • ВДНХ
  • макет советского корабля «Буран»
В начале нас ждёт пешеходная экскурсия ⛳ по территории знаменитой ВДНХ.
Во время экскурсии 🧭 Вы
  • узнаете историю 📖 создания Выставки,
  • увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
  • увидите знаменитый макет космического корабля многоразового использования «Буран», разместившийся неподалёку от площади, где находятся ракета Гагарина. Советский орбитальный корабль-ракетоплан «Буран» создавался в СССР с середины семидесятых, и свой первый полёт совершил в беспилотном режиме в 1988 году. На ВДНХ теперь находится один из нескольких макетов Бурана, которые были изготовлены для различных испытаний корабля.
  • После осмотра выставки нас ждёт пешеходная экскурсия в знаменитый «Музей космонавтики», расположенный в цокольной части монумента "Покорителям космоса"- уникального памятника Москвы. Памятник был воздвигнут в честь запуска Первого искусственного спутника Земли. Он выполнен из полированного титана, применяемого в ракетостроении.

В музее вас ждет интересный рассказ об истории советской и российской космонавтики:

  • об амбициозных проектах основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос;
  • о конструкторе Сергее Павловиче Королёве и организации производства ракетно-космической техники;
  • о первых искусственных спутниках Земли,
  • о первом полете человека в космос и полетах космических аппаратов к Луне и планетам Солнечной системы;
  • о долговременных орбитальных станциях и международном сотрудничестве в космосе.
Узнайте историю триумфальных побед и грандиозных свершений, которые открыли новую эпоху в развитии человечества!
Что входит
  • входные билеты в музей
  • экскурсионное обслуживание по ВДНХ.
Что не входит
  • личные расходы.
Начало
🚩 ст. м. Площадь революции
Место завершения
🏁 в районе ВДНХ
Космические тропы Москвы
Космические тропы Москвы
Космические тропы Москвы
Космические тропы Москвы
Космические тропы Москвы
Космические тропы Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алла В.
Алла В.
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5 отзывов оставили туристы

Алла В. проводит ещё 6 экскурсий

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