В начале нас ждёт пешеходная экскурсия ⛳ по территории знаменитой ВДНХ.
Во время экскурсии 🧭 Вы
узнаете историю 📖 создания Выставки,
увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
увидите знаменитый макет космического корабля многоразового использования «Буран», разместившийся неподалёку от площади, где находятся ракета Гагарина. Советский орбитальный корабль-ракетоплан «Буран» создавался в СССР с середины семидесятых, и свой первый полёт совершил в беспилотном режиме в 1988 году. На ВДНХ теперь находится один из нескольких макетов Бурана, которые были изготовлены для различных испытаний корабля.
После осмотра выставки нас ждёт пешеходная экскурсия в знаменитый «Музей космонавтики», расположенный в цокольной части монумента "Покорителям космоса"- уникального памятника Москвы. Памятник был воздвигнут в честь запуска Первого искусственного спутника Земли. Он выполнен из полированного титана, применяемого в ракетостроении.
В музее вас ждет интересный рассказ об истории советской и российской космонавтики:
об амбициозных проектах основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос;
о конструкторе Сергее Павловиче Королёве и организации производства ракетно-космической техники;
о первых искусственных спутниках Земли,
о первом полете человека в космос и полетах космических аппаратов к Луне и планетам Солнечной системы;
о долговременных орбитальных станциях и международном сотрудничестве в космосе.
Узнайте историю триумфальных побед и грандиозных свершений, которые открыли новую эпоху в развитии человечества!
Что входит
входные билеты в музей
экскурсионное обслуживание по ВДНХ.
Что не входит
личные расходы.
Начало
🚩 ст. м. Площадь революции
Место завершения
🏁 в районе ВДНХ
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.