Площадь ВДНХ огромна — самостоятельно охватить всё значимое за раз просто невозможно.
Я помогу сэкономить ваше время и силы! Проведу вас по оптимальному маршруту и самым интересным уголкам парка, поделюсь главными фактами — без сложных подробностей, которые всё равно не запомнятся. И даже москвичи посмотрят на ВДНХ по-новому.
Описание экскурсии
- Главный вход и центральная аллея
- Павильон №1
- Музей ВДНХ
- Павильон МФЦ
- Павильоны «Армения», «Карелия», «Узбекистан» и др.
- Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
- Макет Москвы
- Колесо обозрения «Солнце Москвы»
Организационные детали
Ходить придётся много, поэтому обувь должна быть удобной.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Входа ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 51 туриста
Я москвичка в 4 поколении. Сперва мой род поселился на знаменитом Садовом кольце Москвы. Сейчас я живу на одном из главных проспектов — Ленинском. Закончила Московский Гуманитарный университет по направлению
