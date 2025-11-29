Мои заказы

ВДНХ за 3 часа: максимум впечатлений без усталости

Увидеть 7 павильонов изнутри в компании проводника-москвича
Площадь ВДНХ огромна — самостоятельно охватить всё значимое за раз просто невозможно.

Я помогу сэкономить ваше время и силы! Проведу вас по оптимальному маршруту и самым интересным уголкам парка, поделюсь главными фактами — без сложных подробностей, которые всё равно не запомнятся. И даже москвичи посмотрят на ВДНХ по-новому.
ВДНХ за 3 часа: максимум впечатлений без усталости© Анастасия
ВДНХ за 3 часа: максимум впечатлений без усталости© Анастасия
ВДНХ за 3 часа: максимум впечатлений без усталости© Анастасия

Описание экскурсии

  • Главный вход и центральная аллея
  • Павильон №1
  • Музей ВДНХ
  • Павильон МФЦ
  • Павильоны «Армения», «Карелия», «Узбекистан» и др.
  • Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»
  • Макет Москвы
  • Колесо обозрения «Солнце Москвы»

Организационные детали

Ходить придётся много, поэтому обувь должна быть удобной.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Входа ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 51 туриста
Я москвичка в 4 поколении. Сперва мой род поселился на знаменитом Садовом кольце Москвы. Сейчас я живу на одном из главных проспектов — Ленинском. Закончила Московский Гуманитарный университет по направлению
читать дальше

юриспруденции. Работала с партнёрами из Китая и часто получала запросы на проведение обзорной экскурсии по-дружески. Так и родилась идея дружественных «неэкскурсий» на личном авто с пониманием, что именно интересует гостей Москвы.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

ВДНХ - зеркало истории СССР
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
ВДНХ - зеркало истории СССР: уникальная индивидуальная экскурсия
Прогулка по ВДНХ позволит вам окунуться в историю СССР, узнать интересные факты о павильонах и скульптурах, а также почувствовать атмосферу знакового комплекса
Начало: У станции метро ВДНХ
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
ВДНХ за 3 часа: максимум впечатлений без усталости
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
ВДНХ за 3 часа: максимум впечатлений без усталости
Начало: Просп. Мира, 119
Расписание: По запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Добро пожаловать на ВДНХ
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать на ВДНХ
Погрузитесь в атмосферу ВДНХ, где история и современность переплетаются в уникальном архитектурном ансамбле. Откройте для себя неизведанные уголки
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
6900 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве