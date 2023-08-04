Увидеть изнанку столицы и побывать в местах, куда боялся зайти любой воспитанный человек
Приглашаю вас на прогулку по Хитровке и Ивановской горке! Место, воспетое Гиляровским, сегодня хранит много сюрпризов.
Мы с вами «перейдём» на тёмную сторону Москвы и узнаем секреты ее тихих переулков, скверов и старинных зданий. А в конце устроим чаепитие в легендарных подвалах 18 века.
Мы с вами «перейдём» на тёмную сторону Москвы и узнаем секреты ее тихих переулков, скверов и старинных зданий. А в конце устроим чаепитие в легендарных подвалах 18 века.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Хитровке
Мы пройдёмся по непарадной Москве: выясним, где ютились криминальные элементы столицы, поговорим о скандальном арт-квартале Хохловка, увидим знаменитую заброшку на Ивановской горке, зайдем во дворики Хитровки и отыщем старинные изразцы рядом с трактиром «Каторга».
- Соляной дом, скрывающий подвалы Соляного двора 17-18 века. Сейчас почти все они завалены, но в некоторых располагаются бары и кафе.
- Сквер Мандельштама, с нуля созданный местными жителями.
- Институт национальных меньшинств. В 1920-х годах здесь по сути готовили террористов.
- Ивановский монастырь, где почти 2 века содержали именитых дворян в заточении. Например, здесь 30 лет провела Дарья Салтыкова — жена Василия Шуйского.
- Арт-квартал Хохловка — бывшая нотопечатня Юргенсона, где теперь находятся творческие резиденции и уличный ресторан.
- Морозовский сад — расположен в самой высокой точке Ивановской горки. С него вам откроется лучший вид на Китай-город.
- Хитровская площадь — место, воспетое Гиляровским. Ночлежки делали этот район самым криминальным в Москве. Все каторжники, воры и убийцы стекались сюда для поиска пропитания и крова.
Чай в подвале
После прогулки мы попьём хитровский чай в тех самых подвалах 18 века! Именно здесь Горький искал вдохновение и готовил свою пьесу «На дне». И именно сюда Гиляровский водил Станиславского на экскурсию.
Организационные детали
Чай включён в стоимость экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Китай-город»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я родилась и выросла в Москве. Проведение экскурсий — это мое хобби. В обычное время я работаю преподавателем в НИУ ВШЭ. Там же заканчивала курсы истории искусств. Очень люблю свой город и постараюсь передать эту любовь вам! Со мной вас ждут неспешные прогулки, нескучное погружение в историю, вкусный кофе и самые красивые локации для фото.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
4 авг 2023
Благодарю за интересную экскурсию, увидели много интересных мест- переулочки, арт галереи,арт студии,дворики. Рекомендую посетить всем тем, которые « устали» от шумного туристического центра 🌞
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