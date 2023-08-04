Приглашаю вас на прогулку по Хитровке и Ивановской горке! Место, воспетое Гиляровским, сегодня хранит много сюрпризов. Мы с вами «перейдём» на тёмную сторону Москвы и узнаем секреты ее тихих переулков, скверов и старинных зданий. А в конце устроим чаепитие в легендарных подвалах 18 века.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Хитровке

Мы пройдёмся по непарадной Москве: выясним, где ютились криминальные элементы столицы, поговорим о скандальном арт-квартале Хохловка, увидим знаменитую заброшку на Ивановской горке, зайдем во дворики Хитровки и отыщем старинные изразцы рядом с трактиром «Каторга».

Соляной дом, скрывающий подвалы Соляного двора 17-18 века. Сейчас почти все они завалены, но в некоторых располагаются бары и кафе.

Сквер Мандельштама, с нуля созданный местными жителями.

Институт национальных меньшинств. В 1920-х годах здесь по сути готовили террористов.

Ивановский монастырь, где почти 2 века содержали именитых дворян в заточении. Например, здесь 30 лет провела Дарья Салтыкова — жена Василия Шуйского.

Арт-квартал Хохловка — бывшая нотопечатня Юргенсона, где теперь находятся творческие резиденции и уличный ресторан.

Морозовский сад — расположен в самой высокой точке Ивановской горки. С него вам откроется лучший вид на Китай-город.

Хитровская площадь — место, воспетое Гиляровским. Ночлежки делали этот район самым криминальным в Москве. Все каторжники, воры и убийцы стекались сюда для поиска пропитания и крова.

Чай в подвале

После прогулки мы попьём хитровский чай в тех самых подвалах 18 века! Именно здесь Горький искал вдохновение и готовил свою пьесу «На дне». И именно сюда Гиляровский водил Станиславского на экскурсию.

Организационные детали

Чай включён в стоимость экскурсии.