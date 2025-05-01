Поразительное количество достопримечательностей и секретов из прошлого позволит нам воссоздать полную картину жизни Китай-города и его обитателей.
Мы погуляем по Никольской улице, Ильинке, Варварке, поговорим о сохранившихся и неуцелевших зданиях, о великих фамилиях.
Вы узнаете, какие тайны хранит Печатный двор, где жили послы, чем торговали на Биржевой площади и многое другое.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Я расскажу о строительстве Китайгородской стены
- Рассмотрим фасад одной из самых древних церквей Китай-города
- Представим, как жили иноземные послы, где проходила оптовая торговля, а где розничная
- Разберёмся, кто такие гости, и почему их так называли
- Вы узнаете, как появилась Биржевая площадь
- Отыщем спрятанную от глаз главную церковь Ильинки
- Посмотрим на участок сохранившейся башни Китай-города
- Если нам повезёт, увидим самое древнее подземелье на этой территории
В нашей программе:
- Никольская улица, улица просвещения. Святая дорога, соединяющая Троице-Сергиеву Лавру с кремлёвским подворьем. Изумительной красоты Печатный двор, где была напечатана первая книга. Ансамбль старейших монастырей Москвы. Единственный действующий мужской монастырь в Китай-городе
- Улица Ильинка, деловой центр посада. Гостиные дворы, где жили люди, имеющие грамоты на торговлю за пределами Руси. Посольский двор, где останавливались все иноземные послы. Подворье известных монастырей и первое здание Северного страхового общества.
- Варварка — дорога в Сибирь. Улица с древними храмами. Улица, с которой связано много исторических событий нашей страны
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых и детей старше 14 лет
- Пожалуйста одевайтесь по погоде, прогулка была комфортной
- Дополнительно оплачиваются билеты на проход в Некрополь — 100 ₽/чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Лубянка». Возле входа в ТЦ Наутилус ул. Никольская, д. 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 2461 туриста
Меня зовут Ирина, и я аттестованный гид по Москве. Больше всего в моей работе меня вдохновляют люди и история. Москва — это не просто город, это живой организм, где каждый
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
В
Василий
1 мая 2025
Всё прошло прекрасно, Ирина прекрасно знает материал, очень интересно рассказывает и вовлекает в историю. В совокупности с рассказом Ирины улицы стали приобретать новый вид. Прогулка прошла как будто по новым, но таким знакомым улицам. Спасибо Ирине за отличную экскурсию, порекомендую всем, кто как и я захочет по новому открыть для себя Москву.
А
Артем
2 фев 2025
Ирина- грамотный экскурсовод. Провела интересную, познавательную экскурсию. Обращалась ко всем по имени. Уже буквально через час, было ощущение, что мы уже давно знакомы и это у нас не первая с
