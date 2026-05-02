Это 2,5-часовая речная прогулка на фоне главных достопримечательностей Москвы.
С борта теплохода «Алексия» или «Августина» вы увидите Кремль, собор Василия Блаженного, парк «Зарядье», храм Христа Спасителя, здание МГУ, Новодевичий монастырь и многое другое.
С борта теплохода «Алексия» или «Августина» вы увидите Кремль, собор Василия Блаженного, парк «Зарядье», храм Христа Спасителя, здание МГУ, Новодевичий монастырь и многое другое.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Китай-город/Устьинский» — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Театр Эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — Крымский мост — Парк Горького — Воробьёвы горы — Стадион «Лужники» — МГУ — Новодевичий монастырь — Киевская площадь (разворорт) — Причал «Китай-город/Устьинский»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Алексия» или «Августина». На борту кондиционер, кафе-бар и туалет
- Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|взрослый , круговой
|1290 ₽
|детский, с 6 до 12 лет включительно, круговой
|1090 ₽
|детский , от 1 года до 6 лет включительно, круговой
|10 ₽
|Взрослый ( круговой), пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО, инвалиды
|1190 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 15551 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
нормально
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Весь центр столицы: на теплоходе от Кремля до Киевской и обратно»
Групповая
Лучший выборУжин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
1650 ₽ за человека
Групповая
Круиз на теплоходе «Ривер Палас» по центру от Москва-сити
Начало: Причал "Национальный центр"Россия "
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
3500 ₽ за человека
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы на панорамном теплоходе
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
790 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадная Москва: фотопрогулка по центру столицы
Начало: Метро Китай-Город
6600 ₽ за всё до 4 чел.
1290 ₽ за человека