Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет

Собрать коллекцию чудесных историй на прогулке по одной из самых знаменитых улиц Москвы

Приглашаю вас отправиться в прошлое и прогуляться по древней Волхонке — улице, которой более 600 лет! За это время она не раз меняла название, облик, обитателей и, конечно, накопила немало секретов.

Мы отыщем место, где «черт овраг рыл», посмотрим на богатыря в золотом шлеме, увидим дом-город и дом-сказку. И убедимся, насколько многослойна и увлекательна история Москвы.
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка в самом сердце Москвы

Наше путешествие начнется от места, где в 16 веке невозможно было даже ужом проползти на территорию города. Мы прогуляемся мимо Храма Христа Спасителя и Пушкинского музея, посмотрим на дом Перцовой, поднимемся на Патриарший мост — и древний град раскинется перед нами как на ладони. Застройка Волхонки подобна слоеному культурному пирогу: сложна, разновременна, полна ярких деталей. Поэтому на примере одной улицы ребята проследят, как эпохи Москвы сменяли друг друга.

Открыть ларец с историями Волхонки

Старинная улица помнит немало любопытного: здесь блистали знаменитости и рассыпались в прах символы былого величия. На прогулке ребята узнают:

  • почему на месте, где «черт овраг рыл», появилась дорога, на которой трепетали даже царские особы;
  • как менялась Волхонка из века в век и как на ее судьбу влияло соседство Кремля;
  • какие храмы искусств собрались на Волхонке и как этот район стал эпицентром культурной жизни Москвы;
  • что за русский богатырь в золотом шлеме стоит на высоком берегу Москвы-реки и какую захватывающую историю он хранит;
  • как в Москве появился легендарный дом-город и «маленькая Сказка»;
  • что за зеленые просторы раскинулись за корабельной башней и что интересного там можно найти.

Организационные детали

  • Путь не длинный, но насыщенный, поэтому позаботьтесь о теплой одежде
  • Дополнительно за отдельную плату возможно посетить смотровую площадку ХХС: пишите о ваших пожеланиях, и я смогу изменить ход нашей экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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