Наше путешествие начнется от места, где в 16 веке невозможно было даже ужом проползти на территорию города. Мы прогуляемся мимо Храма Христа Спасителя и Пушкинского музея, посмотрим на дом Перцовой, поднимемся на Патриарший мост — и древний град раскинется перед нами как на ладони. Застройка Волхонки подобна слоеному культурному пирогу: сложна, разновременна, полна ярких деталей. Поэтому на примере одной улицы ребята проследят, как эпохи Москвы сменяли друг друга.
Старинная улица помнит немало любопытного: здесь блистали знаменитости и рассыпались в прах символы былого величия. На прогулке ребята узнают: