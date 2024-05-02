Приглашаю вас отправиться в прошлое и прогуляться по древней Волхонке — улице, которой более 600 лет! За это время она не раз меняла название, облик, обитателей и, конечно, накопила немало секретов.
Мы отыщем место, где «черт овраг рыл», посмотрим на богатыря в золотом шлеме, увидим дом-город и дом-сказку. И убедимся, насколько многослойна и увлекательна история Москвы.
Мы отыщем место, где «черт овраг рыл», посмотрим на богатыря в золотом шлеме, увидим дом-город и дом-сказку. И убедимся, насколько многослойна и увлекательна история Москвы.
Описание экскурсии
Прогулка в самом сердце Москвы
Наше путешествие начнется от места, где в 16 веке невозможно было даже ужом проползти на территорию города. Мы прогуляемся мимо Храма Христа Спасителя и Пушкинского музея, посмотрим на дом Перцовой, поднимемся на Патриарший мост — и древний град раскинется перед нами как на ладони. Застройка Волхонки подобна слоеному культурному пирогу: сложна, разновременна, полна ярких деталей. Поэтому на примере одной улицы ребята проследят, как эпохи Москвы сменяли друг друга.
Открыть ларец с историями Волхонки
Старинная улица помнит немало любопытного: здесь блистали знаменитости и рассыпались в прах символы былого величия. На прогулке ребята узнают:
- почему на месте, где «черт овраг рыл», появилась дорога, на которой трепетали даже царские особы;
- как менялась Волхонка из века в век и как на ее судьбу влияло соседство Кремля;
- какие храмы искусств собрались на Волхонке и как этот район стал эпицентром культурной жизни Москвы;
- что за русский богатырь в золотом шлеме стоит на высоком берегу Москвы-реки и какую захватывающую историю он хранит;
- как в Москве появился легендарный дом-город и «маленькая Сказка»;
- что за зеленые просторы раскинулись за корабельной башней и что интересного там можно найти.
Организационные детали
- Путь не длинный, но насыщенный, поэтому позаботьтесь о теплой одежде
- Дополнительно за отдельную плату возможно посетить смотровую площадку ХХС: пишите о ваших пожеланиях, и я смогу изменить ход нашей экскурсии
- По запросу экскурсию можно провести для школьных групп до 30 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 7920 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо большое, Елена. Рассказала о мало известных фактах этого старейшего места, провела по интересным местам, нам взрослым было очень интересно. Внуку 8 лет, хоть он первое время и ходил с широко раскрытым ртом, все же рановато, информации много и она сложна в усвоении.
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