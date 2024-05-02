Приглашаю вас отправиться в прошлое и прогуляться по древней Волхонке — улице, которой более 600 лет! За это время она не раз меняла название, облик, обитателей и, конечно, накопила немало секретов. Мы отыщем место, где «черт овраг рыл», посмотрим на богатыря в золотом шлеме, увидим дом-город и дом-сказку. И убедимся, насколько многослойна и увлекательна история Москвы.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка в самом сердце Москвы

Наше путешествие начнется от места, где в 16 веке невозможно было даже ужом проползти на территорию города. Мы прогуляемся мимо Храма Христа Спасителя и Пушкинского музея, посмотрим на дом Перцовой, поднимемся на Патриарший мост — и древний град раскинется перед нами как на ладони. Застройка Волхонки подобна слоеному культурному пирогу: сложна, разновременна, полна ярких деталей. Поэтому на примере одной улицы ребята проследят, как эпохи Москвы сменяли друг друга.

Открыть ларец с историями Волхонки

Старинная улица помнит немало любопытного: здесь блистали знаменитости и рассыпались в прах символы былого величия. На прогулке ребята узнают:

почему на месте, где «черт овраг рыл», появилась дорога, на которой трепетали даже царские особы;

как менялась Волхонка из века в век и как на ее судьбу влияло соседство Кремля;

какие храмы искусств собрались на Волхонке и как этот район стал эпицентром культурной жизни Москвы;

что за русский богатырь в золотом шлеме стоит на высоком берегу Москвы-реки и какую захватывающую историю он хранит;

как в Москве появился легендарный дом-город и «маленькая Сказка»;

что за зеленые просторы раскинулись за корабельной башней и что интересного там можно найти.

Организационные детали