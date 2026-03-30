Экскурсия-квест «Азбука Китай-города» для взрослых и детей от 6 лет

Увлекательная прогулка по истории школьного образования в центре Москвы
Вы перенесётесь на 300 лет назад и станете героем приключения! В сердце древней Москвы вам предстоит найти школу для мальчишки из 18 века.

А ещё разгадать загадки старой карты, не потеряться в лабиринте улиц, расшифровать письмо с заданиями и собрать портфель для учебы — положить туда азбуку, арифметику и письменные принадлежности.
10 отзывов
Описание квеста

Цель нашего путешествия — место, где находилась первая математическая школа в России. По пути к ней мы прогуляемся по Никольской, Ильинке, Варварке, заглянем на Красную площадь. Полюбуемся красивыми зданиями, посмотрим на древние монастыри, стены и башни.

Во время квеста:

  • дети узнают, как жили и учились ребята из прошлого
  • познакомятся с первыми учебниками
  • выяснят, почему цифры писали буквами, школьники ели чернила, а перья делали из левого крыла птицы
  • услышат о героях отечественной истории: императоре Петре I, учёном Михайло Ломоносове и первопечатнике Иване Фёдорове
  • соберут портфель первоклассника 18 века

Маршрут в деталях

Мы рассмотрим уникальный фундамент церкви — археологический памятник под открытым небом. Здесь можно увидеть буквы славянского алфавита.

У стены Китай-города обсудим историю её названия и почитаем на иностранных языках. Пройдём через величественные Третьяковские ворота.

Увидим самое красивое здание Никольской улицы. Изучим первую иллюстрированную азбуку и поговорим о книгопечатании.

У Заиконоспасского монастыря выясним, как выглядела в древности таблица умножения и кто автор первого учебника по математике.

У памятника братьям Лихудам рассмотрим письменные принадлежности прошлого.

Отдохнём у фонтана на Биржевой площади. Когда-то здесь была паперть храма, где любой путник мог перевести дух.

По Ильинке выйдем на Красную площадь. Полюбуемся стенами и башнями Кремля, Собором Василия Блаженного.

Завершим путешествие у белокаменного здания, которому более 500 лет, в парке «Зарядье».

Организационные детали

  • Рекомендуется для детей от 6 лет
  • Экскурсия проходит полностью на улице. Необходима одежда и обувь по погоде

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Участник1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 38 туристов
Я историк и московский гид. Окончила Историко-архивный институт РГГУ и Школу гида «Глазами инженера». Предлагаю погрузиться в историю через игру: читать старые карты, разгадывать загадки, искать артефакты. Ведь экскурсия — это увлекательное путешествие в прошлое в декорациях современного города. Хотите провести время в Москве не только приятно, но и полезно? Приходите на мои экскурсии с семьей и друзьями. До встречи в прошлом!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Замечательная экскурсия, очень познавательная и динамичная!
Ирина с первой минуты заинтересовала детей, все время были вовлечены в процесс и внимательно слушали, что для моих шилопопов редкость.

Видно, что у Ирины есть опыт
проведения экскурсии, все предусмотрено и системно.
очень много доп материалов из того времени, детям было интересно посмотреть и монеты и букварь и другую продукцию.

В общем, я безумно довольна, дети в восторге, родители тоже, много нового узнали!

А
В последний день искали экскурсию чтоб интересна была и ребёнку (8 лет)
Наткнулись на Азбуку Китай Город. Шикарный рассказ. Показ. Где что находили, первые улочки в честь знаменитых людей. Первый печатный дом. Азбука. Класс, нам понравилось. Советую.
Е
Спасибо большое Ирине за интересную экскурсию в формате квеста!
Дети были вовлечены в процесс, задавали много дополнительных вопросов и не один из них Ирина не оставила без ответа.

Мы хоть и являемся жителями столицы, но экскурсия по родному городу считаю прекрасным познавательным времяпрепровождением!
А
Спасибо Ирине за интересную экскурсию, формат полностью подходит для детей и интересен для взрослых, открыли для себя Китай-город под другим углом. Очень информативно и классно, что в игровой форме, время пролетело незаметно, а знаний точно прибавилось👍
А
Хотелось бы выразить благодарность Ирине за прекрасно организованное мероприятие! Узнали много новой и полезной информации. Ирина смогла вовлечь детей в процесс, увлечь их интересными вопросами и историческими фактами, которые были полностью адаптированы под возраст детей. Очень важно, заинтересовать детей, а не перегрузить их тяжелой информацией. Ирине это удалось на 100%.
Елена
Отличная экскурсия! Формат семейный, но я была одна и мне было абсолютно комфортно и интересно. Люблю район Китай-города, он популярен среди экскурсоводов, но у Ирины особый подход к теме, узнала
много нового и про район, и про историю русской азбуки и наших первых школ. Заметила, что дети были умело вовлечены в интерактив, не скучали) В общем, всем, кому интересна тема, советую!

