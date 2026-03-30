Вы перенесётесь на 300 лет назад и станете героем приключения! В сердце древней Москвы вам предстоит найти школу для мальчишки из 18 века. А ещё разгадать загадки старой карты, не потеряться в лабиринте улиц, расшифровать письмо с заданиями и собрать портфель для учебы — положить туда азбуку, арифметику и письменные принадлежности.

Можно с детьми

Описание квеста

Цель нашего путешествия — место, где находилась первая математическая школа в России. По пути к ней мы прогуляемся по Никольской, Ильинке, Варварке, заглянем на Красную площадь. Полюбуемся красивыми зданиями, посмотрим на древние монастыри, стены и башни.

Во время квеста:

дети узнают, как жили и учились ребята из прошлого

познакомятся с первыми учебниками

выяснят, почему цифры писали буквами, школьники ели чернила, а перья делали из левого крыла птицы

услышат о героях отечественной истории: императоре Петре I, учёном Михайло Ломоносове и первопечатнике Иване Фёдорове

соберут портфель первоклассника 18 века

Маршрут в деталях

Мы рассмотрим уникальный фундамент церкви — археологический памятник под открытым небом. Здесь можно увидеть буквы славянского алфавита.

У стены Китай-города обсудим историю её названия и почитаем на иностранных языках. Пройдём через величественные Третьяковские ворота.

Увидим самое красивое здание Никольской улицы. Изучим первую иллюстрированную азбуку и поговорим о книгопечатании.

У Заиконоспасского монастыря выясним, как выглядела в древности таблица умножения и кто автор первого учебника по математике.

У памятника братьям Лихудам рассмотрим письменные принадлежности прошлого.

Отдохнём у фонтана на Биржевой площади. Когда-то здесь была паперть храма, где любой путник мог перевести дух.

По Ильинке выйдем на Красную площадь. Полюбуемся стенами и башнями Кремля, Собором Василия Блаженного.

Завершим путешествие у белокаменного здания, которому более 500 лет, в парке «Зарядье».

Организационные детали