Цель нашего путешествия — место, где находилась первая математическая школа в России. По пути к ней мы прогуляемся по Никольской, Ильинке, Варварке, заглянем на Красную площадь. Полюбуемся красивыми зданиями, посмотрим на древние монастыри, стены и башни.
Во время квеста:
дети узнают, как жили и учились ребята из прошлого
познакомятся с первыми учебниками
выяснят, почему цифры писали буквами, школьники ели чернила, а перья делали из левого крыла птицы
услышат о героях отечественной истории: императоре Петре I, учёном Михайло Ломоносове и первопечатнике Иване Фёдорове
соберут портфель первоклассника 18 века
Маршрут в деталях
Мы рассмотрим уникальный фундамент церкви — археологический памятник под открытым небом. Здесь можно увидеть буквы славянского алфавита.
У стены Китай-города обсудим историю её названия и почитаем на иностранных языках. Пройдём через величественные Третьяковские ворота.
Увидим самое красивое здание Никольской улицы. Изучим первую иллюстрированную азбуку и поговорим о книгопечатании.
У Заиконоспасского монастыря выясним, как выглядела в древности таблица умножения и кто автор первого учебника по математике.
У памятника братьям Лихудам рассмотрим письменные принадлежности прошлого.
Отдохнём у фонтана на Биржевой площади. Когда-то здесь была паперть храма, где любой путник мог перевести дух.
По Ильинке выйдем на Красную площадь. Полюбуемся стенами и башнями Кремля, Собором Василия Блаженного.
Завершим путешествие у белокаменного здания, которому более 500 лет, в парке «Зарядье».
Организационные детали
Рекомендуется для детей от 6 лет
Экскурсия проходит полностью на улице. Необходима одежда и обувь по погоде
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 38 туристов
Я историк и московский гид. Окончила Историко-архивный институт РГГУ и Школу гида «Глазами инженера».
Предлагаю погрузиться в историю через игру: читать старые карты, разгадывать загадки, искать артефакты. Ведь экскурсия — это увлекательное путешествие в прошлое в декорациях современного города.
Хотите провести время в Москве не только приятно, но и полезно? Приходите на мои экскурсии с семьей и друзьями.
До встречи в прошлом!
Отзывы и рейтинг
Мария
Замечательная экскурсия, очень познавательная и динамичная! Ирина с первой минуты заинтересовала детей, все время были вовлечены в процесс и внимательно слушали, что для моих шилопопов редкость.
Видно, что у Ирины есть опыт читать дальшеуменьшить
проведения экскурсии, все предусмотрено и системно. очень много доп материалов из того времени, детям было интересно посмотреть и монеты и букварь и другую продукцию.
В общем, я безумно довольна, дети в восторге, родители тоже, много нового узнали!
Анна
В последний день искали экскурсию чтоб интересна была и ребёнку (8 лет) Наткнулись на Азбуку Китай Город. Шикарный рассказ. Показ. Где что находили, первые улочки в честь знаменитых людей. Первый печатный дом. Азбука. Класс, нам понравилось. Советую.
Екатерина
Спасибо большое Ирине за интересную экскурсию в формате квеста! Дети были вовлечены в процесс, задавали много дополнительных вопросов и не один из них Ирина не оставила без ответа.
Мы хоть и являемся жителями столицы, но экскурсия по родному городу считаю прекрасным познавательным времяпрепровождением!
Анастасия
Спасибо Ирине за интересную экскурсию, формат полностью подходит для детей и интересен для взрослых, открыли для себя Китай-город под другим углом. Очень информативно и классно, что в игровой форме, время пролетело незаметно, а знаний точно прибавилось👍
Анастасия
Хотелось бы выразить благодарность Ирине за прекрасно организованное мероприятие! Узнали много новой и полезной информации. Ирина смогла вовлечь детей в процесс, увлечь их интересными вопросами и историческими фактами, которые были полностью адаптированы под возраст детей. Очень важно, заинтересовать детей, а не перегрузить их тяжелой информацией. Ирине это удалось на 100%.
Елена
Отличная экскурсия! Формат семейный, но я была одна и мне было абсолютно комфортно и интересно. Люблю район Китай-города, он популярен среди экскурсоводов, но у Ирины особый подход к теме, узнала
много нового и про район, и про историю русской азбуки и наших первых школ. Заметила, что дети были умело вовлечены в интерактив, не скучали) В общем, всем, кому интересна тема, советую!
