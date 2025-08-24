24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии мы оживим прошлое: через игры и загадки разберёмся, почему исчезли целые площади, как война 1812 года изменила Москву и чем занимались при царском дворе. Дети не просто услышат факты — а осмыслят их и унесут с собой настоящие открытия.
Я увлеку ребят яркими историями, и они без труда запомнят, где мы ходили, о чем говорили и что видели.
Я увлеку ребят яркими историями, и они без труда запомнят, где мы ходили, о чем говорили и что видели.
Описание экскурсии
Приготовьтесь побывать внутри памятника — на экскурсии по Александровскому саду! В лёгком игровом формате — с кроссвордами, ребусами и загадками — я проведу ребят вдоль кремлёвской стены и Манежной площади. Там они убедятся, что памятник — это не только скульптура, и выяснят, что им может быть фонтан, пещера и даже целое здание!
Для этого нам предстоит:
- вспомнить войну 1812 года
- представить Москву во время великого пожара
- пересчитать кремлёвские башни и разгадать их названия
- выяснить, зачем построили Манеж
- узнать, куда пропала Воскресенская площадь
- и почему Сапожковая площадь сменила имя
Я дополню прогулку живыми историями, и ребята без труда запомнят всё, что увидят и услышат:
- как появился Александровский сад
- что было здесь раньше
- какие исторические события связаны с этим местом
Путешествовать по саду нам поможет невидимая речка, название которой мы расшифруем с помощью кроссворда. А благодаря ребусам мы узнаем, какие травы выращивали в Аптекарском огороде и какие потехи были при царском дворе.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на детей от 6 до 11 лет, но я могу адаптировать её и для ребят постарше
- Может быть семейной прогулкой, а также подойдёт для школьных групп и коллективов, с которыми путешествуют много детей
- Родители сопровождают детей бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2094 туристов
Я более 20 лет увлечённо изучаю Москву. В основном провожу экскурсии для детей 7-14 лет, а также их родителей, чтобы рассказать им сказки о нашем городе. У меня авторские экскурсии, на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена-супер экскурсовод! Не первый раз посещаем экскурсии Елены, шикарная подача материала и увлечение всех участников в процесс экскурсии в формате квеста, нашей семье очень нравится))) Рекомендуем к посещению! Большое спасибо!
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О
Это была одна из самых прекрасных прогулок и экскурсий, несмотря на погоду! Были втроем с бабушкой и сыном 7 лет. Елена - чудесный экскурсовод, собеседник, замечательно взаимодействует с детьми. Продуманность
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Е
По предварительной договоренности (и я рада, что так получилось) наша экскурсия прошла не по Александровскому саду, а по Красной площади, т. к. в Александровском саду негде было бы согреваться, а
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А
Спасибо Елене за прекрасный доступный рассказ и историю нашего прекрасного города. Конечно это совсем малая часть того что нужно знать,но деткам возраста 8 лет,вполне часовой экскурсии достаточно. Будем ходить и познавать с удовольствием на следующие экскурсии с Еленой 😊
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Е
Огромная благодарность Елене за проведённую экскурсию! Оценка на 5 с плюсом. Понравилось и детям и взрослым, доступно, не перегружено, очень интересно. Обязательно пойдём с Еленой по другим ее экскурсионным маршрутам.
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Экскурсию Елена Александровна провела для нас с внучкой вдвоем!
Мне очень понравилось гибкость гида,с самого начала экскурсовод предложила адаптировать наш поход под мою 6-летнюю непоседу и переориентировалась с Александровского сада на
Мне очень понравилось гибкость гида,с самого начала экскурсовод предложила адаптировать наш поход под мою 6-летнюю непоседу и переориентировалась с Александровского сада на
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