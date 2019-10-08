24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Я приглашаю детей погулять внутри памятника. Вы думаете, что памятник — это только скульптура? Ничего подобного! Мы совершим удивительное путешествие по Александровскому саду и поймем, что памятником могут быть и фонтан, и пещера, и здание. Для этого нам придется вспомнить войну 1812 года и попробовать представить себе Москву во время страшного пожара, посчитать башни Кремля и понять, откуда пошли их названия. Мы поговорим, почему именно здесь появился Манеж, куда исчезла Воскресенская площадь и почему отобрали название у Сапожковой площади.

Путешествовать по саду нам поможет невидимая речка, название которой мы расшифруем с помощью кроссворда, а благодаря ребусам мы узнаем, какие травы выращивали в Аптекарском огороде и какие потехи были при царском дворе.