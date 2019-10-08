24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы

Елена
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Елена – ваш гид
Приглашаю ребят и их родителей на познавательную экскурсию по Александровскому саду.

Решая кроссворды, разгадывая ребусы и загадки, мы в непринужденной форме познакомимся с основными памятниками Александровского сада, узнаем, как они появились, что здесь было раньше и какие исторические события связаны в этим местом.

Я увлеку ребят историями, рассказанными во время прогулки, и они без труда запомнят, где мы ходили, о чем говорили и что видели.
От 3200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Манежной площади
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии24 отзыва
4.96
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду

Программа

Я приглашаю детей погулять внутри памятника. Вы думаете, что памятник — это только скульптура? Ничего подобного! Мы совершим удивительное путешествие по Александровскому саду и поймем, что памятником могут быть и фонтан, и пещера, и здание. Для этого нам придется вспомнить войну 1812 года и попробовать представить себе Москву во время страшного пожара, посчитать башни Кремля и понять, откуда пошли их названия. Мы поговорим, почему именно здесь появился Манеж, куда исчезла Воскресенская площадь и почему отобрали название у Сапожковой площади.

Путешествовать по саду нам поможет невидимая речка, название которой мы расшифруем с помощью кроссворда, а благодаря ребусам мы узнаем, какие травы выращивали в Аптекарском огороде и какие потехи были при царском дворе.

Организационные детали

  • Экскурсия – квест рассчитана на детей 8 – 12 лет.
  • Может быть семейной прогулкой, а также подойдет для школьных групп и коллективов, с которыми путешествуют много детей.
  • Родители сопровождают детей бесплатно.
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Манежной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я более 20 лет увлеченно изучаю Москву. В основном провожу экскурсии для детей 7-14 лет, а также их родителей, чтобы рассказать им сказки о нашем городе. У меня авторские экскурсии, на каждой из которых мы составляем карты, разгадываем ребусы, решаем кроссворды и, конечно же, играем. В заключение ребята получают сладкое угощение, а родители – вопросы и ответы к кроссвордам, чтобы через некоторое время можно было бы с детьми вспомнить, где мы ходили, о чем говорили и что видели. Я надеюсь, что если ребенку понравится экскурсия, увлекут истории, рассказанные мной во время прогулки, то у нашего города есть шанс сохранить ту непередаваемую атмосферу Старой Москвы, которая постепенно исчезает. Наверно, в этом и заключается моя миссия как гида в Москве.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 октября 2019
На экскурсию ходили классом. Детям было интересно, каждый ребёнок старался ответить. Несмотря на холодную погоду, не сдавали ь и записывали ответы. Интересная и продуманная подача матерьялы, дат и названий. Пойдём ещё с этим экскурсоводом на новые программы.
25 августа 2019
Побывали с внуком на экскурсии по Александровскому саду. Экскурсию проводила Елена. Экскурсия просто великолепная, очень хорошо продуманная и интересная. Елена однозначно умеет не только привлечь внимание ребёнка, но и заинтересовать его. Большое спасибо за отлично проведённое время!
22 августа 2019
Дети были в восторге. Сказали, что супер-экскурсия. Много что запомнили, долго вспоминали, загадывали загадки родственникам и задавали вопросы. Т.е. не зря было потрачено время. Много отложилось. запомнили много важных дат и цифр. Рекомендую.
29 апреля 2019
Большое спасибо Елене за познавательную и интересную экскурсию для детей! За ее внимание к каждому ребенку. Родители тоже остались довольны!
29 марта 2019
Спасибо Елене за прекрасную прогулку. Была с дочкой 9 лет. Все доступно, понятно и, надеюсь, какие-то из исторических фактов запомнились благодаря ребусами, заданиям и т.п.
26 марта 2019
Экскурсия была познавательной и увлекательной, единственное, что огорчило- мы, очевидно, были легко одеты. Но экскурсовод и тут постаралась помочь- дети бежали вместе с ней, это стало частью замысла.. очень понравилось.
16 февраля 2019
Очень понравилась экскурсия! Обязательно постараемся пойти с Еленой еще раз по другому интересному маршруту!
16 февраля 2019
Очень понравилась экскурсия. Дети узнали много нового, сказали, что обязательно ещё пойдут изучать город с замечательным экскурсоводом Еленой. Огромное спасибо!
30 октября 2018
Интересно, познавательно, заинтересовали!!! Будем еще встречаться!!
22 сентября 2018
Дети и сопровождающие взрослые в восторге! В лёгкой интересной форме дети получили важные исторические знания, которые с лёгкостью запомнили. Спасибо!
Ещё 14 отзывов

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