24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии мы оживим прошлое: через игры и загадки разберёмся, почему исчезли целые площади, как война 1812 года изменила Москву и чем занимались при царском дворе. Дети не просто услышат факты — а осмыслят их и унесут с собой настоящие открытия. Я увлеку ребят яркими историями, и они без труда запомнят, где мы ходили, о чем говорили и что видели.

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Описание экскурсии

Приготовьтесь побывать внутри памятника — на экскурсии по Александровскому саду! В лёгком игровом формате — с кроссвордами, ребусами и загадками — я проведу ребят вдоль кремлёвской стены и Манежной площади. Там они убедятся, что памятник — это не только скульптура, и выяснят, что им может быть фонтан, пещера и даже целое здание!

Для этого нам предстоит:

вспомнить войну 1812 года

представить Москву во время великого пожара

пересчитать кремлёвские башни и разгадать их названия

выяснить, зачем построили Манеж

узнать, куда пропала Воскресенская площадь

и почему Сапожковая площадь сменила имя

Я дополню прогулку живыми историями, и ребята без труда запомнят всё, что увидят и услышат:

как появился Александровский сад

что было здесь раньше

какие исторические события связаны с этим местом

Путешествовать по саду нам поможет невидимая речка, название которой мы расшифруем с помощью кроссворда. А благодаря ребусам мы узнаем, какие травы выращивали в Аптекарском огороде и какие потехи были при царском дворе.

Организационные детали