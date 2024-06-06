1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
15 июня в 16:30
16 июня в 17:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Открыть малоизвестные и порой мистические истории зданий, где работают иностранные дипломаты
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999₽ за человека
Групповая
2 часа
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: По субботам в 13:00
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Изучить снаружи и изнутри шедевр Федора Шехтеля и подняться по «той самой» лестнице
Начало: На Малой Никитской
Завтра в 14:00
9 июня в 15:30
1 999₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только
Начало: у метро Арбатская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Замки Москвы, или Волшебная сказка Шехтеля
Познакомиться с выдающимся архитектором и узнать самое интересное о его шедеврах
Начало: В районе метро Пушкинская (выход 4)
9 июня в 13:30
16 июня в 13:30
5 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Начало: У центрального телеграфа
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест «13 необычных историй для детей»
Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов
Начало: На Триумфальной площади
10 июня в 11:30
11 июня в 13:00
7 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Московские истории с итальянским акцентом»
Погрузитесь в удивительный мир итальянского влияния на Москву, открывая истории знаменитых итальянцев и их роль в истории города
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
16 июня в 09:00
18 июня в 13:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шехтель - Моцарт русского модерна
Познакомиться с удивительными проектами самого яркого и одаренного русского зодчего начала 20 века
Начало: У метро Маяковская
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест-приключение по бульварам «Сердце города»
Прокатиться по центру Москвы, разгадать загадки и отыскать путь к сердцу столицы
Начало: На Никитском бульваре
10 июня в 11:30
11 июня в 13:00
6 501₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
По Никитскому и Тверскому бульварам
Начало: Станция метро «Арбатская»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
По следам московских привидений - групповая экскурсия
Познакомиться с мистической изнанкой российской столицы
Начало: У метро «Пушкинская»
22 июня в 19:00
29 июня в 19:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия прошла великолепно! Являясь коренными москвичами, почерпнули для себя много нового и интересного. 2 часа пролетели как один миг. Обязательно буду рекомендовать друзьям.
- ДДарья3 июня 2024Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)
- ЕЕкатерина27 мая 2024Была чудесная и насыщенная экскурсия! Спасибо!
- ММария26 мая 2024Достаточно интересный маршрут по, казалось бы, известному маршруту возле Тверской-Маяковской. Очень красивые и завораживающие здания посольств, каждый со своей историей.
- ННадежда21 мая 2024Замечательный экскурсовод!
- NNatalya20 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо гиду за увлекательный рассказ
- ЮЮлия20 мая 2024Прекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли нам жить как Брики" уже и не кажется такой плохой))))
- ЭЭльмира18 мая 2024Просто суперская экскурсия! А Татьяна мегакрутая 😍! Были на экскурсии, получили огромное удовольствие! Хочется снова идти и идти! Настроение прекрасное, обсуждаем, смотрим теперь, какие еще экскурсии посетить! Спасибо большущее Татьяне! Очень интересный, насыщенный материал, и очень эффектная подача ✌️👍
- ЕЕлена12 мая 2024Были рады еще раз встретиться с Екатериной. Прекрасный гид и рассказчик удивительных историй. Посмотрели на Москву с новой для нас стороны. Было очень увлекательно и интересно. Кафе в доме Гоголя конце экскурсии - вишенка на торте)))
- ООльга5 мая 2024Экскурсия очень понравилась, я и не представляла, что в Москве столько посольств. Узнали от экскурсовода много интересных фактов про посольства и особняки, в которых они расположены. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Рябушинского»
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