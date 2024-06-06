Экскурсия прошла великолепно! Являясь коренными москвичами, почерпнули для себя много нового и интересного. 2 часа пролетели как один миг. Обязательно буду рекомендовать друзьям.

Достаточно интересный маршрут по, казалось бы, известному маршруту возле Тверской-Маяковской. Очень красивые и завораживающие здания посольств, каждый со своей историей.

Классный, образованный гид Андрей! Спасибо большое за впечатления:) Наверно, если вы спрашиваете меня, что можно было бы сделать ЕЩЁ лучше, так это больше каких-то запоминающихся веселых или необычных фактов. Года, фамилии, забылись спустя несколько минут, а вот нестандартные необычные факты остались

Прекрасная экскурсия, содержательная. Оптимальный пеший маршрут. Погода способствовала романтическому настрою. Схема "а не стоит ли нам жить как Брики" уже и не кажется такой плохой))))

Просто суперская экскурсия! А Татьяна мегакрутая 😍! Были на экскурсии, получили огромное удовольствие! Хочется снова идти и идти! Настроение прекрасное, обсуждаем, смотрим теперь, какие еще экскурсии посетить! Спасибо большущее Татьяне! Очень интересный, насыщенный материал, и очень эффектная подача ✌️👍

Были рады еще раз встретиться с Екатериной. Прекрасный гид и рассказчик удивительных историй. Посмотрели на Москву с новой для нас стороны. Было очень увлекательно и интересно. Кафе в доме Гоголя конце экскурсии - вишенка на торте)))

О Ольга

Экскурсия очень понравилась, я и не представляла, что в Москве столько посольств. Узнали от экскурсовода много интересных фактов про посольства и особняки, в которых они расположены. Спасибо большое!