Ваш ребенок мечтает о захватывающих приключениях? Представьте, как величественные статуи Пушкинского музея оживают, чтобы рассказать увлекательные истории из мира античности.Ваш маленький исследователь отправится в путешествие по залам музея, где его

ждут не только встречи с богами и героями Древней Греции, но и интересные задания, раскрывающие тайны древних цивилизаций. Этот квест - идеальный способ совместить развлечение и обучение, ведь каждая найденная деталь и разгаданная загадка превращаются в увлекательный урок истории. Квест-экскурсия разработана специально для детей от 7 до 14 лет и позволяет пройти ее в удобное время без сопровождения гида. Все, что нужно для начала приключения - это смартфон с доступом в интернет и наушники для полного погружения в аудиоспектакль. Приобретите квест сегодня и отправьте своего ребенка в незабываемое путешествие по страницам истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Тревога! В Пушкинском музее происходят странные вещи — и без помощи настоящих знатоков тут не обойтись. Если ваши дети готовы к большим приключениям, мы подготовили для них захватывающий квест по мифам Древней Греции. Путешествуя по залам, посвящённым Месопотамии, Египту, Греции и эпохе эллинизма, дети погрузятся в невероятный мир античного быта и искусства.

Квест-экскурсия рассчитана на детей в возрасте от 8 до 14 лет. Увлекательные и необычные задания помогут узнать — и запомнить! — важные факты об Античности. А статуи богов и героев «оживут» и поделятся своими секретами благодаря профессиональной озвучке. Чтобы лучше представить, что вас ждет, послушайте первое аудио от Кариатид

Организационные детали