Приходите вы в музей, а там — ожившие статуи и говорящие существа. Это сюжет популярного блокбастера? Нет, нашего квеста по Пушкинскому музею! Он записан в формате аудиоспектакля: боги и герои античности «оживут» и расскажут вашим детям увлекательные истории. А юным исследователям предстоит разобраться в древних тайнах и символах, чтобы на Олимпе снова воцарился мир и порядок.

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Описание

Что вас ожидает

Тревога! В Пушкинском музее происходят странные вещи — и без помощи настоящих знатоков тут не обойтись. Если ваши дети готовы к большим приключениям, мы подготовили для них захватывающий квест по мифам Древней Греции. Путешествуя по залам, посвящённым Месопотамии, Египту, Греции и эпохе эллинизма, дети погрузятся в невероятный мир античного быта и искусства.

Квест-экскурсия рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет. Увлекательные и необычные задания помогут узнать — и запомнить! — важные факты об Античности. А статуи богов и героев «оживут» и поделятся своими секретами благодаря профессиональной озвучке.

Организационные детали