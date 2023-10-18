Аудиоквест по Пушкинскому музею для детей 7-14 лет

Изучить знаменитые сюжеты и образцы искусства, выполняя задания древнегреческих богов

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Приходите вы в музей, а там — ожившие статуи и говорящие существа.

Это сюжет популярного блокбастера? Нет, нашего квеста по Пушкинскому музею! Он записан в формате аудиоспектакля: боги и герои античности «оживут» и расскажут вашим детям увлекательные истории.

А юным исследователям предстоит разобраться в древних тайнах и символах, чтобы на Олимпе снова воцарился мир и порядок.
Аудиоквест по Пушкинскому музею для детей 7-14 лет
Аудиоквест по Пушкинскому музею для детей 7-14 лет
Аудиоквест по Пушкинскому музею для детей 7-14 лет
Аудиоквест по Пушкинскому музею для детей 7-14 лет
Аудиоквест по Пушкинскому музею для детей 7-14 лет
Аудиоквест по Пушкинскому музею для детей 7-14 лет
Аудиоквест по Пушкинскому музею для детей 7-14 лет
Аудиоквест по Пушкинскому музею для детей 7-14 лет
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тревога! В Пушкинском музее происходят странные вещи — и без помощи настоящих знатоков тут не обойтись. Если ваши дети готовы к большим приключениям, мы подготовили для них захватывающий квест по мифам Древней Греции. Путешествуя по залам, посвящённым Месопотамии, Египту, Греции и эпохе эллинизма, дети погрузятся в невероятный мир античного быта и искусства.

Квест-экскурсия рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет. Увлекательные и необычные задания помогут узнать — и запомнить! — важные факты об Античности. А статуи богов и героев «оживут» и поделятся своими секретами благодаря профессиональной озвучке.

Организационные детали

  • Квест не предполагает сопровождения гида и рассчитан на самостоятельное прохождение
  • Стоимость указана за прохождение квеста на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет)
  • После оплаты мы пришлём вам ссылку на сайт и данные для входа

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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