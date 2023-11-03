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Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 8-14 лет)

Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Ваш ребенок мечтает о захватывающих приключениях? Представьте, как величественные статуи Пушкинского музея оживают, чтобы рассказать увлекательные истории из мира античности.

Ваш маленький исследователь отправится в путешествие по залам музея, где его
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ждут не только встречи с богами и героями Древней Греции, но и интересные задания, раскрывающие тайны древних цивилизаций.

Этот квест - идеальный способ совместить развлечение и обучение, ведь каждая найденная деталь и разгаданная загадка превращаются в увлекательный урок истории.

Квест-экскурсия разработана специально для детей от 7 до 14 лет и позволяет пройти ее в удобное время без сопровождения гида.

Все, что нужно для начала приключения - это смартфон с доступом в интернет и наушники для полного погружения в аудиоспектакль.

Приобретите квест сегодня и отправьте своего ребенка в незабываемое путешествие по страницам истории

4.6
23 отзыва
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 8-14 лет)
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 8-14 лет)
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 8-14 лет)

Описание квеста

Тревога! В Пушкинском музее происходят странные вещи — и без помощи настоящих знатоков тут не обойтись. Если ваши дети готовы к большим приключениям, мы подготовили для них захватывающий квест по мифам Древней Греции. Путешествуя по залам, посвящённым Месопотамии, Египту, Греции и эпохе эллинизма, дети погрузятся в невероятный мир античного быта и искусства.

Квест-экскурсия рассчитана на детей в возрасте от 8 до 14 лет. Увлекательные и необычные задания помогут узнать — и запомнить! — важные факты об Античности. А статуи богов и героев «оживут» и поделятся своими секретами благодаря профессиональной озвучке. Чтобы лучше представить, что вас ждет, послушайте первое аудио от Кариатид

Организационные детали

  • Квест не предполагает сопровождения гида и рассчитан на самостоятельное прохождение
  • Стоимость указана за прохождение квеста на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет)
  • Билеты в музей не входят в стоимость квеста
  • После оплаты мы пришлём вам ссылку на сайт и данные для входа
  • После покупки квест будет доступен в течение года, вы можете приехать и пройти его в любой удобный вам день и время, когда открыт Пушкинский музей
  • Для квеста важно взять с собой хорошо заряженный смартфон. Здорово, если у вас будут наушники — так вы получите максимум удовольствия от нашего аудиоспектакля.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Греческом зале музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Марк
Наталья и Марк — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 465 туристов
Я вместе со своей командой создаю квест-экскурсии и квест-спектакли. Наша цель — показать, что история и культура могут быть такими же интересными, как компьютерная игра или последний фильм Marvel. Мы
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знаем, как увлечь детей и взрослых. Они часто даже не замечают, как много нового узнают в процессе квеста. Когда-то давно мы придумали такой образ: часто ребенку, да и взрослому, что-новое кажется какой-то стеной. Ничего не понятно, сложно и проще уйти, чем эту стену преодолеть. Мы превращаем эту стену в лестницу. Каждый этап теперь дается легко с помощью игры. И постепенно участник поднимается на ту высоту, где видно, что читать, много знать, ходить в музее — это здорово и очень интересно. Мы провели больше 10000 квестов и квест-экскурсий, в которые сыграли 300 000 человек по всему миру и, надеемся, с вашей помощью этих людей станет в несколько раз больше.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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3
3
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1
Наталья
Квест отличный! Понравился и мальчику и двум взрослым! Мальчик иногда подсказывал взрослым😂Прошли квест за час приблизительно.
Была задержка не по вине гида, а какой -то технический сбой был на сайте, мальчик
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был очень расстроен, даже плакал…. Но потом всё наладилось, связались с гидом.
Нам дали два кода, т. е. мальчик сам с о своим телефоном был (он на коляске), а мы взрослые возили коляску и слушали и читали на втором телефоне. На втором фото указан пройденный маршрут, мальчик наш был в восторге! Интересно и школьникам и взрослым! Спасибо Наталье и Марку! 🙏

Квест отличный! Понравился и мальчику и двум взрослым! Мальчик иногда подсказывал взрослым😂Прошли квест за час приблизительно.
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Т
Сложность была в коммуникации с организаторами. Платеж был произведен, полностью, но код не пришел. Связаться с организаторами оказалось сложно, еще и интернет был плохой в музее. Дозвонится оказалось вообще не
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возможно. Пришлось потратить около 30 минут, чтобы получить код. Была стрессовая ситуация. Но в итоге удалось получить код, и дальнейшая работа с квестом вполне удовлетворила. Но предварительно, все-таки ребенок должен иметь представление о древнегреческих богах и мифологии. Спасибо за вашу работу

Наталья и Марк
Наталья и Марк
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, код приходит на почту, указанную при регистрации у нас на сайте. И отражается также в вашем личном
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кабинете у нас на сайте. Стараемся подробно прописывать это в билете. Как найти код на сайте, если вдруг письмо не пришло. Возможно письмо с кодом свалилось в спам, редко, но бывает, к сожалению.
Стараемся оперативно отвечать на звонки и сообщения, но бывает, что не успеваем сразу ответить. Если пропустили звонок, то стараемся связаться в течение 10-15 минут после сообщения или звонка. Насколько видим у себя в системе, после звонка связались в течение 15 минут, но понимаем что в стрессовой ситуации могло показаться, что прошло много времени.

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Екатерина
Отличная экскурсия, детям понравилась.
Отличная экскурсия, детям понравилась.
Отличная экскурсия, детям понравилась.
Отличная экскурсия, детям понравилась.
Отличная экскурсия, детям понравилась.
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М
Прошли квест с двумя детьми 9 лет. Им понравилось, искали сами ответы. Им не всегда было понятно, что искать в силу того, что не все мифы знают. Помощь взрослого понадобилась,
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но я не считаю это минусом квеста. Было познавательно, сами дети без квеста вряд ли бы стали так вчитываться в таблички экспонатов. Единственное - загадка про артефакт Гора была сильно неочевидна, пришлось брать подсказки, т. к. на табличках такого названия не было, а второе название этого предмета, мне кажется, мало кто знает. И не смогли пройти по финальной карте, нам показалось, что карта ведёт в другую сторону, если "соместить" лестницу на карте и в реальности. В итоге просто пошли в нужный номер зала, но отгадка оказалась в зале 3, а не 4. Возможно мы что-то не так поняли. Вцелом квест понравился, рекомендую, прошли за 2 часа 10 минут. Отдельное спасибо, что аудиозаписи дублировались текстом.

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Елена
Благодарим за такую яркую экскурсию по Пушкинскому музею. И все положительные эмоции мы получили благодаря квесту… Непринужденно излагался материал и с юморком, очень легко запоминается при таком повествовании.
Мы были с
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ребенком 8 лет, сначала она вошла в ступор, не понимала что от нее хотят, но как поняла, то бегала выполняла задания с большим интересом. . Особенно ей понравилось расшифровать слово, написаное древними буквами. . Формат экскурсии свежий, не избитый. . Взрослые в нашей компании превратились в детей и носились тоже выполняли задания. . У нас полный восторг, честно. . Огромное спасибо всем причастным к созданию этого квеста. . Пусть ваше детище обретает новых восторженных поклонников и расцветает. . Еще раз спасибо!

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Татьяна
Сама идея великолепна!!! Дети 10-11 лет справлялись практически самостоятельно. В силу того, что территория была ограничена двумя-тремя залами, девчонки спокойно сами перемещались, а мама вдохновлялась красотой древней скульптуры). Само содержание
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было понятно, интересно. Звуковое сопровождение красочное, с музыкой, по мимике детей интересно было угадывать, о чем речь. Моим детям такой формат самый подходящий, так как не любят группы).
Но технически есть нюансы: квест можно открыть только на одном гаджете, что крайне неудобно, особенно в свете прослушивания аудио. Включить громкую прослушку неудобно - все-таки музей и вокруг другие экскурсии идут. Одни наушники на двоих - ну крайне неудобно!!! При том, что завялена группа до 3 -х человек. Если отталкиваться только от печатного текста - это не так интересно, как аудио, и опять-таки не удобно втроем, например, пялиться в один телефон.
Но идея, повторюсь, шикарна!)

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