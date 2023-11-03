Ваш ребенок мечтает о захватывающих приключениях? Представьте, как величественные статуи Пушкинского музея оживают, чтобы рассказать увлекательные истории из мира античности.
Ваш маленький исследователь отправится в путешествие по залам музея, где его
Ваш маленький исследователь отправится в путешествие по залам музея, где его
Описание квеста
Тревога! В Пушкинском музее происходят странные вещи — и без помощи настоящих знатоков тут не обойтись. Если ваши дети готовы к большим приключениям, мы подготовили для них захватывающий квест по мифам Древней Греции. Путешествуя по залам, посвящённым Месопотамии, Египту, Греции и эпохе эллинизма, дети погрузятся в невероятный мир античного быта и искусства.
Квест-экскурсия рассчитана на детей в возрасте от 8 до 14 лет. Увлекательные и необычные задания помогут узнать — и запомнить! — важные факты об Античности. А статуи богов и героев «оживут» и поделятся своими секретами благодаря профессиональной озвучке. Чтобы лучше представить, что вас ждет, послушайте первое аудио от Кариатид
Организационные детали
- Квест не предполагает сопровождения гида и рассчитан на самостоятельное прохождение
- Стоимость указана за прохождение квеста на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет)
- Билеты в музей не входят в стоимость квеста
- После оплаты мы пришлём вам ссылку на сайт и данные для входа
- После покупки квест будет доступен в течение года, вы можете приехать и пройти его в любой удобный вам день и время, когда открыт Пушкинский музей
- Для квеста важно взять с собой хорошо заряженный смартфон. Здорово, если у вас будут наушники — так вы получите максимум удовольствия от нашего аудиоспектакля.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Греческом зале музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Марк — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 465 туристов
Я вместе со своей командой создаю квест-экскурсии и квест-спектакли. Наша цель — показать, что история и культура могут быть такими же интересными, как компьютерная игра или последний фильм Marvel. Мы
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Квест отличный! Понравился и мальчику и двум взрослым! Мальчик иногда подсказывал взрослым😂Прошли квест за час приблизительно.
Была задержка не по вине гида, а какой -то технический сбой был на сайте, мальчик
Была задержка не по вине гида, а какой -то технический сбой был на сайте, мальчик
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Т
Сложность была в коммуникации с организаторами. Платеж был произведен, полностью, но код не пришел. Связаться с организаторами оказалось сложно, еще и интернет был плохой в музее. Дозвонится оказалось вообще не
Наталья и Марк
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, код приходит на почту, указанную при регистрации у нас на сайте. И отражается также в вашем личном
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Отличная экскурсия, детям понравилась.
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М
Прошли квест с двумя детьми 9 лет. Им понравилось, искали сами ответы. Им не всегда было понятно, что искать в силу того, что не все мифы знают. Помощь взрослого понадобилась,
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Благодарим за такую яркую экскурсию по Пушкинскому музею. И все положительные эмоции мы получили благодаря квесту… Непринужденно излагался материал и с юморком, очень легко запоминается при таком повествовании.
Мы были с
Мы были с
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Сама идея великолепна!!! Дети 10-11 лет справлялись практически самостоятельно. В силу того, что территория была ограничена двумя-тремя залами, девчонки спокойно сами перемещались, а мама вдохновлялась красотой древней скульптуры). Само содержание
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