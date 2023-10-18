Изучить знаменитые сюжеты и образцы искусства, выполняя задания древнегреческих богов
Приходите вы в музей, а там — ожившие статуи и говорящие существа.
Это сюжет популярного блокбастера? Нет, нашего квеста по Пушкинскому музею! Он записан в формате аудиоспектакля: боги и герои античности «оживут» и расскажут вашим детям увлекательные истории.
А юным исследователям предстоит разобраться в древних тайнах и символах, чтобы на Олимпе снова воцарился мир и порядок.
Это сюжет популярного блокбастера? Нет, нашего квеста по Пушкинскому музею! Он записан в формате аудиоспектакля: боги и герои античности «оживут» и расскажут вашим детям увлекательные истории.
А юным исследователям предстоит разобраться в древних тайнах и символах, чтобы на Олимпе снова воцарился мир и порядок.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Тревога! В Пушкинском музее происходят странные вещи — и без помощи настоящих знатоков тут не обойтись. Если ваши дети готовы к большим приключениям, мы подготовили для них захватывающий квест по мифам Древней Греции. Путешествуя по залам, посвящённым Месопотамии, Египту, Греции и эпохе эллинизма, дети погрузятся в невероятный мир античного быта и искусства.
Квест-экскурсия рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет. Увлекательные и необычные задания помогут узнать — и запомнить! — важные факты об Античности. А статуи богов и героев «оживут» и поделятся своими секретами благодаря профессиональной озвучке.
Организационные детали
- Квест не предполагает сопровождения гида и рассчитан на самостоятельное прохождение
- Стоимость указана за прохождение квеста на одном устройстве (мобильный телефон или планшет с доступом в интернет)
- После оплаты мы пришлём вам ссылку на сайт и данные для входа
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Наши квесты — это не задания вроде «посчитай ступеньки», «найди букву». Мы составляем их таким образом, чтобы ребёнок сам нашёл ответы на интересные вопросы. Совершая открытия шаг за шагом, он запомнит важные даты и много удивительных фактов.
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