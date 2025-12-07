Введенское кладбище — одно из старейших в столице.
Оно служило местом погребения для иноверцев — лютеран, католиков, протестантов и старообрядцев, которых запрещали хоронить на православных погостах.
Посещение этого места — возможность прикоснуться к культурному и религиозному многообразию Старой Москвы.
Оно служило местом погребения для иноверцев — лютеран, католиков, протестантов и старообрядцев, которых запрещали хоронить на православных погостах.
Посещение этого места — возможность прикоснуться к культурному и религиозному многообразию Старой Москвы.
Описание экскурсии
Вы увидите множество уникальных надгробий, скульптур и фамильных усыпальниц, выполненных в разных стилях: от классицизма до модерна. Некоторые из них заросли мхом или оплелись плющом — и стали похожи на декорации мистического романа.
Побываете в своего рода музее под открытым небом, где рассмотрите каменную резьбу, готические кресты, ангелов, саркофаги и старинные чугунные ограды.
Узнаете:
- чем примечателен семейный склеп рода Эрлангеров
- какую загадочную женщину без имени похоронили в мраморе с ангелом и почему она стала героиней городских легенд
- правда ли, что в одном из склепов по ночам слышен шёпот на немецком языке и по какой причине некоторые гиды отказываются туда ходить
- где похоронены знаменитый повар Люсьен Оливье, художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы, поэтесса София Парнок
Организационные детали
Важно: вход на кладбище бесплатный, по предварительной заявке. Администрация кладбища требует оформить заявку за 4 дня (не раньше и не позже), поэтому вам необходимо заказывать экскурсию на Трипстере не позднее, чем за 5 дней.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа на Введенское кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 517 туристов
Я профессиональный гид с международным опытом, работаю в экскурсионном бюро некрополей Москвы. Я проведу вас по самым известным кладбищам и покажу, что такая прогулка может быть необычайно интересной, ведь это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
7 дек 2025
Очень интересно, увлекательно, и местами страшновато! Любителям мистики рекомендую!
Екатерина
30 ноя 2025
Потрясающая экскурсия по Введенскому кладбищу! Огромная благодарность Денису. Рассказ был настолько живым и интересным, что время пролетело незаметно. Уходили с ощущением, что прикоснулись к чему-то особенному. Однозначно рекомендую!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 3 чел.
Леденящие кровь мифы, легенды и трагедии старинной Москвы
Узнать о чёртовых куличках, Поганых прудах и скелетах в дворцовых подвалах
Начало: У метро «Китай-город»
Сегодня в 12:00
11 дек в 19:00
7666 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
За историей - на Ваганьковский некрополь
Пройти меж захоронений известных личностей, узнать об их судьбах и памятниках на их могилах
Начало: У ворот Ваганьковского кладбища
15 дек в 13:00
16 дек в 00:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия «Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя»
Прочувствовать атмосферу прошлого, любуясь шедеврами мемориальной скульптуры
Начало: Возле станции метро Шаболовская
7 янв в 12:00
25 апр в 14:00
1250 ₽ за человека