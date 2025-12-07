Введенское кладбище — одно из старейших в столице. Оно служило местом погребения для иноверцев — лютеран, католиков, протестантов и старообрядцев, которых запрещали хоронить на православных погостах. Посещение этого места — возможность прикоснуться к культурному и религиозному многообразию Старой Москвы.

Вы увидите множество уникальных надгробий, скульптур и фамильных усыпальниц, выполненных в разных стилях: от классицизма до модерна. Некоторые из них заросли мхом или оплелись плющом — и стали похожи на декорации мистического романа.

Побываете в своего рода музее под открытым небом, где рассмотрите каменную резьбу, готические кресты, ангелов, саркофаги и старинные чугунные ограды.

чем примечателен семейный склеп рода Эрлангеров

какую загадочную женщину без имени похоронили в мраморе с ангелом и почему она стала героиней городских легенд

правда ли, что в одном из склепов по ночам слышен шёпот на немецком языке и по какой причине некоторые гиды отказываются туда ходить

где похоронены знаменитый повар Люсьен Оливье, художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы, поэтесса София Парнок

Важно: вход на кладбище бесплатный, по предварительной заявке. Администрация кладбища требует оформить заявку за 4 дня (не раньше и не позже), поэтому вам необходимо заказывать экскурсию на Трипстере не позднее, чем за 5 дней.