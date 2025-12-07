Мои заказы

Тени Введенского кладбища: истории, судьбы, легенды

Посетить старинный некрополь Москвы и поговорить о его обитателях
Введенское кладбище — одно из старейших в столице.

Оно служило местом погребения для иноверцев — лютеран, католиков, протестантов и старообрядцев, которых запрещали хоронить на православных погостах.

Посещение этого места — возможность прикоснуться к культурному и религиозному многообразию Старой Москвы.
2 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите множество уникальных надгробий, скульптур и фамильных усыпальниц, выполненных в разных стилях: от классицизма до модерна. Некоторые из них заросли мхом или оплелись плющом — и стали похожи на декорации мистического романа.

Побываете в своего рода музее под открытым небом, где рассмотрите каменную резьбу, готические кресты, ангелов, саркофаги и старинные чугунные ограды.

Узнаете:

  • чем примечателен семейный склеп рода Эрлангеров
  • какую загадочную женщину без имени похоронили в мраморе с ангелом и почему она стала героиней городских легенд
  • правда ли, что в одном из склепов по ночам слышен шёпот на немецком языке и по какой причине некоторые гиды отказываются туда ходить
  • где похоронены знаменитый повар Люсьен Оливье, художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы, поэтесса София Парнок

Организационные детали

Важно: вход на кладбище бесплатный, по предварительной заявке. Администрация кладбища требует оформить заявку за 4 дня (не раньше и не позже), поэтому вам необходимо заказывать экскурсию на Трипстере не позднее, чем за 5 дней.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа на Введенское кладбище
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 517 туристов
Я профессиональный гид с международным опытом, работаю в экскурсионном бюро некрополей Москвы. Я проведу вас по самым известным кладбищам и покажу, что такая прогулка может быть необычайно интересной, ведь это
живой повод вспомнить о героях и гениях, о ярких судьбах знаменитых соотечественников, о славных и трагических событиях в истории Родины. Это никого не оставит равнодушным. Совместно отправимся в прошлое нашей страны. Каждая экскурсия будет наполнена волнующими встречами с прошлым, с величественными, трагическими и порой таинственными историями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
П
Полина
7 дек 2025
Очень интересно, увлекательно, и местами страшновато! Любителям мистики рекомендую!
Екатерина
Екатерина
30 ноя 2025
Потрясающая экскурсия по Введенскому кладбищу! Огромная благодарность Денису. Рассказ был настолько живым и интересным, что время пролетело незаметно. Уходили с ощущением, что прикоснулись к чему-то особенному. Однозначно рекомендую!
