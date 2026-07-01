Введенское кладбище — не просто место памяти, а музей под открытым небом.
Здесь покоятся выдающиеся благотворители, промышленники, художники, актёры, архитекторы и учёные, многие из которых были иностранцами по происхождению, но навсегда связали свою жизнь с Россией.
Мы прогуляемся среди старинных часовен и необычных памятников и поговорим об удивительных человеческих судьбах.
Здесь покоятся выдающиеся благотворители, промышленники, художники, актёры, архитекторы и учёные, многие из которых были иностранцами по происхождению, но навсегда связали свою жизнь с Россией.
Мы прогуляемся среди старинных часовен и необычных памятников и поговорим об удивительных человеческих судьбах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- усыпальницу Варвары Кельх — шедевр московского модерна, созданный архитектором Львом Кекушевым
- могилу доктора Фёдора Гааза — врача и благотворителя, посвятившего жизнь помощи заключённым
- захоронения известных промышленников и предпринимателей, в том числе семьи Кнопп и поставщика императорского двора Депре
- могилы выдающихся деятелей культуры — братьев Васнецовых, Ольги Лепешинской, Татьяны Пельтцер, Рины Зелёной, Николая Озерова, Михаила Козакова, Владимира Коренева и других знаменитостей
- старинные часовни, мавзолеи и надгробия, созданные известными архитекторами и скульпторами 19–20 веков
И узнаете:
- почему всех иностранцев называли немцами и почему их хоронили только на одном кладбище
- как Варвара Кельх стала одной из самых известных заказчиц пасхальных яиц Фаберже
- кто поставлял лучшие вина к императорскому столу и какое отношение к этому имеет роман «Анна Каренина»
- какие удивительные судьбы связаны с людьми, нашедшими здесь последний покой
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Лефортово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 9693 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
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