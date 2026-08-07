Высоко-Петровский монастырь и подъём на колокольню
Узнать, как Москва стала главным городом Руси, и взглянуть на неё свежим взглядом
История старейшего монастыря столицы — это путь возвышения Москвы в период феодального раздрая.
Вера переплелась с хитрой политикой, в архитектуру православных храмов проникли элементы других культур… Обсудим, что всё это значило и как влияло на развитие Москвы. Запустим обратный ход истории с ресторана «Эрмитаж» и уже оттуда начнём наш путь в глубину веков.
Описание экскурсии
Ресторан Эрмитаж — один из трёх самых роскошных дореволюционных ресторанов. Здесь впервые представили салат оливье. Сравним нынешний рецепт и оригинальный. А также осмотрим холл бывшего ресторана.
Река Неглинная. Будем искать следы водной артерии Москвы, которая к 18 веку стала её главной болью. Из-за постоянных потопов и грязи река превратилась в сточную канаву, и её заключили в подземный коллектор.
Константинопольское подворье. Уникальный памятник архитектуры, где сочетаются мусульманские и византийские мотивы. Своим необычным стилем здание чётко рассказывает историю православной религии — постараемся его услышать.
Собор Петра Митрополита. Отсюда начинается путь становления Москвы как главного города Древней Руси. Строили церковь итальянцы, поэтому её архитектура весьма нетипична для нашей страны.
Некрополь монастыря. Мы изучим формирование надгробных плит и эволюцию надписей. Попытаемся расшифровать несколько фраз на старорусском языке. Вы узнаете, зачем люди начали делать вместо крестов саркофаги, а позже перешли на надгробные скульптуры.
Нарышкинские палаты. Обсудим, какое отношение к монастырю имела династия Нарышкиных. Зайдём в открытый здесь музей, посвящённый судьбам церквей в советское время. Я расскажу о наиболее драматичных.
Колокольня монастыря. Поднимемся на самую высокую точку подворья, рассмотрим сверху переплетения улиц и поговорим об их названиях.
Организационные детали
В стоимость входит посещение музея и колокольни.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Трубная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 82 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я родилась и выросла в Москве. Проведение экскурсий — это мое хобби. В обычное время я работаю преподавателем в НИУ ВШЭ. Там же заканчивала курсы истории искусств. Очень люблю свой город и постараюсь передать эту любовь вам! Со мной вас ждут неспешные прогулки, нескучное погружение в историю, вкусный кофе и самые красивые локации для фото.
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