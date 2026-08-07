История старейшего монастыря столицы — это путь возвышения Москвы в период феодального раздрая. Вера переплелась с хитрой политикой, в архитектуру православных храмов проникли элементы других культур… Обсудим, что всё это значило и как влияло на развитие Москвы. Запустим обратный ход истории с ресторана «Эрмитаж» и уже оттуда начнём наш путь в глубину веков.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 9000 ₽ за экскурсию

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Описание экскурсии

Ресторан Эрмитаж — один из трёх самых роскошных дореволюционных ресторанов. Здесь впервые представили салат оливье. Сравним нынешний рецепт и оригинальный. А также осмотрим холл бывшего ресторана.

Река Неглинная. Будем искать следы водной артерии Москвы, которая к 18 веку стала её главной болью. Из-за постоянных потопов и грязи река превратилась в сточную канаву, и её заключили в подземный коллектор.

Константинопольское подворье. Уникальный памятник архитектуры, где сочетаются мусульманские и византийские мотивы. Своим необычным стилем здание чётко рассказывает историю православной религии — постараемся его услышать.

Собор Петра Митрополита. Отсюда начинается путь становления Москвы как главного города Древней Руси. Строили церковь итальянцы, поэтому её архитектура весьма нетипична для нашей страны.

Некрополь монастыря. Мы изучим формирование надгробных плит и эволюцию надписей. Попытаемся расшифровать несколько фраз на старорусском языке. Вы узнаете, зачем люди начали делать вместо крестов саркофаги, а позже перешли на надгробные скульптуры.

Нарышкинские палаты. Обсудим, какое отношение к монастырю имела династия Нарышкиных. Зайдём в открытый здесь музей, посвящённый судьбам церквей в советское время. Я расскажу о наиболее драматичных.

Колокольня монастыря. Поднимемся на самую высокую точку подворья, рассмотрим сверху переплетения улиц и поговорим об их названиях.

Организационные детали

В стоимость входит посещение музея и колокольни.