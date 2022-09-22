Константиново: мемориальная усадьба родителей С. Есенина, Литературный музей поэта, усадьба Кашиной
Иоанно-Богословский мужской действующий монастырь в Пощупово святой источник (по возможности)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Село Константиново – в этом месте не мог не родиться великий поэт. Самый русский и, наверное, самый любимый поэт России. Бескрайность природы, просторные берега Оки, живое дыхание истории, гроздья рябины у плетня – всё это поможет понять душу России и душу Сергея Есенина…
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд на туристическом автобусе
Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
Обед в кафе за доп. плату (стоимость 500 руб., оплачивается вместе с путёвкой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Кузьминки (последний вагон из центра, выход № 8)
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
ВАЖНО!
В связи с усилением контроля органами государственной власти за перевозкой пассажиров и перемещением граждан между субъектами Российской Федерации, при пересечении Московской области, необходимо предоставить заранее следующие данные (ФИО, номер паспорта, дата рождения)
Каждый человек, присутствующий в автобусе (микроавтобусе), должен быть внесен в список пассажиров с внесением данных из следующих документов, удостоверяющих личность:
Паспорт Гражданина РФ - Загранпаспорт Гражданина РФ
Паспорт иностранного гражданина
Свидетельство о рождении гражданина РФ до 14 лет
Вид на жительство на территории РФ
Фирма не несет ответственности за время прибытия в Москву в связи с погодными и дорожными условиями
В праздничные даты отмена тура без штрафных санкций возможна за 7 суток до тура.
Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.