В течение веков Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Москве играл важную роль в жизни города. Он служил убежищем для благочестивых женщин, пережил гонения на церковь и стал центром притяжения верующих. Мы зайдём поклониться пророку Иоанну, попросить блаженную Марфу о семейном счастье. А ещё здесь действуют мастерские и открыт музей — туда мы тоже зайдём.

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Описание

Что вас ожидает

Дом Иоанна Крестителя

Наше путешествие начнётся в уютном итальянском дворике монастыря. Я проведу вас в главный храм обители — собор Иоанна Предтечи. Далее мы зайдём в подклет храма и посетим монастырский музей. Побываем на монашеской части обители и поговорим о её современной жизни. Вы узнаете об удивительных судьбах его насельниц, среди которых — жена старшего сына Ивана Грозного и принцесса Августа Тараканова.

О святых и святынях

Сравнительно недавно в монастырь были возвращены важнейшие святыни обители:

древняя икона Иоанна Предтечи с обручем — считается, если надеть обруч на голову и прочесть молитву, она тут же будет услышана на небесах;

частица святых мощей — не все верующие знают, что приложиться к мощам пророка Иоанна можно не только на Афоне, но и в Москве;

икона Елизаветы Чудотворицы — с момента возвращения иконы монахини ведут летопись чудес, которые свершались с людьми, обратившими к ней свои молитвы;

гробница блаженной схимонахини Марфы Московской — к ней приходят семейные пары, чтобы попросить о помощи в зачатии и деторождении.

Организационные детали