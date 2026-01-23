Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Москве - это не только духовный центр, но и место с богатой историей. Посетители могут поклониться пророку Иоанну и попросить блаженную Марфу о семейном счастье. Важнейшие
5 причин купить эту экскурсию
- 🙏 Уникальные святыни
- 🕍 Историческая архитектура
- 📜 Интересные факты о насельницах
- 🎨 Мастерские и музей
- 👨👩👧👦 Семейная атмосфера
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная. В это время монастырь особенно красив, и можно насладиться прогулками по его территории. В октябре и апреле также приятно посетить монастырь, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия проходит в основном в помещениях, что позволяет избежать холодов и насладиться атмосферой монастыря.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Собор Иоанна Предтечи
- Монастырский музей
- Гробница блаженной Марфы
Описание экскурсии
Дом Иоанна Крестителя
Наше путешествие начнётся в уютном итальянском дворике монастыря. Я проведу вас в главный храм обители — собор Иоанна Предтечи. Далее мы зайдём в подклет храма и посетим монастырский музей. Побываем на монашеской части обители и поговорим о её современной жизни. Вы узнаете об удивительных судьбах его насельниц, среди которых — жена старшего сына Ивана Грозного и принцесса Августа Тараканова.
О святых и святынях
Сравнительно недавно в монастырь были возвращены важнейшие святыни обители:
- древняя икона Иоанна Предтечи с обручем — считается, если надеть обруч на голову и прочесть молитву, она тут же будет услышана на небесах;
- частица святых мощей — не все верующие знают, что приложиться к мощам пророка Иоанна можно не только на Афоне, но и в Москве;
- икона Елизаветы Чудотворицы — с момента возвращения иконы монахини ведут летопись чудес, которые свершались с людьми, обратившими к ней свои молитвы;
- гробница блаженной схимонахини Марфы Московской — к ней приходят семейные пары, чтобы попросить о помощи в зачатии и деторождении.
Организационные детали
- Большая часть экскурсии проходит в помещениях
- Фото- и видеосъёмка разрешены
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стен монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 587 туристов
Экскурсиями начал заниматься в 2012 году — тогда я учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Знакомил с Троице-Сергиевой Лаврой, городами Золотого кольца и Москвой. С 2015 года специализируюсь на экскурсиях по монастырям столицы. Буду рад встрече с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Заказывала индивидуальную экскурсию. Гидом была сестра Сафрония. Рассказала все омонастыре и его истории. Ответила на все интересующие меня вопросы. Все очень понравилось.
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Огромное спасибо. Очень давно не получала такого удовольствия от экскурсии. Кирилл знаток своего дела. Выше всяких похвал.
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Е
Впервые заказывала экскурсию у Вас - спасибо! Остались довольны организацией. Экскурсовод Кирилл грамотно и увлекательно провел экскурсию.
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Е
Кирилл отличный рассказчик.
Большое спасибо за интересную экскурсию.
Большое спасибо за интересную экскурсию.
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