Погрузиться в многовековую историю обители и прикоснуться к местным реликвиям
В течение веков Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Москве играл важную роль в жизни города.
Он служил убежищем для благочестивых женщин, пережил гонения на церковь и стал центром притяжения верующих. Мы зайдём поклониться пророку Иоанну, попросить блаженную Марфу о семейном счастье. А ещё здесь действуют мастерские и открыт музей — туда мы тоже зайдём.
Он служил убежищем для благочестивых женщин, пережил гонения на церковь и стал центром притяжения верующих. Мы зайдём поклониться пророку Иоанну, попросить блаженную Марфу о семейном счастье. А ещё здесь действуют мастерские и открыт музей — туда мы тоже зайдём.
Ближайшие даты:
30
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Описание
Что вас ожидает
Дом Иоанна Крестителя
Наше путешествие начнётся в уютном итальянском дворике монастыря. Я проведу вас в главный храм обители — собор Иоанна Предтечи. Далее мы зайдём в подклет храма и посетим монастырский музей. Побываем на монашеской части обители и поговорим о её современной жизни. Вы узнаете об удивительных судьбах его насельниц, среди которых — жена старшего сына Ивана Грозного и принцесса Августа Тараканова.
О святых и святынях
Сравнительно недавно в монастырь были возвращены важнейшие святыни обители:
- древняя икона Иоанна Предтечи с обручем — считается, если надеть обруч на голову и прочесть молитву, она тут же будет услышана на небесах;
- частица святых мощей — не все верующие знают, что приложиться к мощам пророка Иоанна можно не только на Афоне, но и в Москве;
- икона Елизаветы Чудотворицы — с момента возвращения иконы монахини ведут летопись чудес, которые свершались с людьми, обратившими к ней свои молитвы;
- гробница блаженной схимонахини Марфы Московской — к ней приходят семейные пары, чтобы попросить о помощи в зачатии и деторождении.
Организационные детали
- Большая часть экскурсии проходит в помещениях
- Фото- и видеосъёмка разрешены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у стен монастыря
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 364 туристов
Экскурсиями начал заниматься в 2012 году — тогда я учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Знакомил с Троице-Сергиевой Лаврой, городами Золотого кольца и Москвой. С 2015 года специализируюсь на экскурсиях по монастырям столицы. Буду рад встрече с вами.
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