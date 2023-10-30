Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея

Погрузиться в многовековую историю обители и прикоснуться к местным реликвиям

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В течение веков Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Москве играл важную роль в жизни города.

Он служил убежищем для благочестивых женщин, пережил гонения на церковь и стал центром притяжения верующих. Мы зайдём поклониться пророку Иоанну, попросить блаженную Марфу о семейном счастье. А ещё здесь действуют мастерские и открыт музей — туда мы тоже зайдём.
Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея
Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея
Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея
Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея
Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея
Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея
Иоанно-Предтеченский монастырь: экскурсия с посещением музея
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дом Иоанна Крестителя

Наше путешествие начнётся в уютном итальянском дворике монастыря. Я проведу вас в главный храм обители — собор Иоанна Предтечи. Далее мы зайдём в подклет храма и посетим монастырский музей. Побываем на монашеской части обители и поговорим о её современной жизни. Вы узнаете об удивительных судьбах его насельниц, среди которых — жена старшего сына Ивана Грозного и принцесса Августа Тараканова.

О святых и святынях

Сравнительно недавно в монастырь были возвращены важнейшие святыни обители:

  • древняя икона Иоанна Предтечи с обручем — считается, если надеть обруч на голову и прочесть молитву, она тут же будет услышана на небесах;
  • частица святых мощей — не все верующие знают, что приложиться к мощам пророка Иоанна можно не только на Афоне, но и в Москве;
  • икона Елизаветы Чудотворицы — с момента возвращения иконы монахини ведут летопись чудес, которые свершались с людьми, обратившими к ней свои молитвы;
  • гробница блаженной схимонахини Марфы Московской — к ней приходят семейные пары, чтобы попросить о помощи в зачатии и деторождении.

Организационные детали

  • Большая часть экскурсии проходит в помещениях
  • Фото- и видеосъёмка разрешены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у стен монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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