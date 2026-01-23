Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Москве - это не только духовный центр, но и место с богатой историей. Посетители могут поклониться пророку Иоанну и попросить блаженную Марфу о семейном счастье. Важнейшие

святыни, такие как древняя икона Иоанна Предтечи и частица мощей, доступны для поклонения. Экскурсия включает посещение монастырского музея и знакомство с судьбами его насельниц, среди которых были выдающиеся личности. Это уникальная возможность прикоснуться к духовному наследию и истории Москвы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная. В это время монастырь особенно красив, и можно насладиться прогулками по его территории. В октябре и апреле также приятно посетить монастырь, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия проходит в основном в помещениях, что позволяет избежать холодов и насладиться атмосферой монастыря.

Сейчас август — это идеальное время.