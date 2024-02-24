Яркий модерн Москвы
Индивидуальная экскурсия в Москве

Узнать, что такое модерн Кекушева, ар-нуво и сецессион

Царство великолепных особняков вокруг Остоженки и Пречистенки — лучшее место, чтобы увидеть и понять модерн. Выяснить, когда он появился, как развился в архитектуре 19 века и что нового с собой принёс. Мы поговорим о ярком архитекторе Кекушеве и его коллегах. Полюбуемся качеством керамики из мастерской Саввы Мамонтова. Обсудим, чем закончился модерн — или во что он перетёк.
Яркий модерн Москвы
Яркий модерн Москвы
Яркий модерн Москвы
Ближайшие даты:
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы увидим самые впечатляющие дореволюционные особняки Москвы, обсудим их архитектуру и смешение в ней различных приёмов модерна и эклектики
  • Разберёмся в ар-нуво и сецессионе
  • Поговорим о творчестве загадочного архитектора Льва Кекушева, исчезнувшего после того, как модерн вышел из моды
  • Вспомним керамическую мастерскую Саввы Мамонтова и посмотрим на дома, украшенные мамонтовской плиткой — она до сих пор сверкает!
  • Оценим провокационный «дом с писателями»: его скромное название скрывает самую настоящую оргию
  • Взглянем на работы молодых архитекторов-модернистов, слава к которым придёт в советское время
  • Выясним, откуда берёт начало сталинская архитектура и при чём тут Венеция

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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