Никита — ваш гид в Москве

Провёл экскурсии для 67 туристов

Привет! Меня зовут Никита, я родился и вырос в Москве, люблю рассказывать о ней! Но сначала — пару слов обо мне. Гид-переводчик и экскурсовод. Подготовил много маршрутов, например, вокруг Кремля и внутри него, на Китай-городе, вокруг Арбата, в метрополитене, на Новодевичьем кладбище, в музее Космонавтики, в Третьяковке, ГМИИ имени Пушкина. Везде, где нужно, получил аккредитацию. Буду рад открыть для вас Москву, её музеи и интереснейшие районы!

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