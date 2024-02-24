Узнать, что такое модерн Кекушева, ар-нуво и сецессион
Царство великолепных особняков вокруг Остоженки и Пречистенки — лучшее место, чтобы увидеть и понять модерн. Выяснить, когда он появился, как развился в архитектуре 19 века и что нового с собой принёс. Мы поговорим о ярком архитекторе Кекушеве и его коллегах. Полюбуемся качеством керамики из мастерской Саввы Мамонтова. Обсудим, чем закончился модерн — или во что он перетёк.
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Описание
Что вас ожидает
- Мы увидим самые впечатляющие дореволюционные особняки Москвы, обсудим их архитектуру и смешение в ней различных приёмов модерна и эклектики
- Разберёмся в ар-нуво и сецессионе
- Поговорим о творчестве загадочного архитектора Льва Кекушева, исчезнувшего после того, как модерн вышел из моды
- Вспомним керамическую мастерскую Саввы Мамонтова и посмотрим на дома, украшенные мамонтовской плиткой — она до сих пор сверкает!
- Оценим провокационный «дом с писателями»: его скромное название скрывает самую настоящую оргию
- Взглянем на работы молодых архитекторов-модернистов, слава к которым придёт в советское время
- Выясним, откуда берёт начало сталинская архитектура и при чём тут Венеция
Организационные детали
Экскурсия возможна с детьми от 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Смоленская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 67 туристов
Привет! Меня зовут Никита, я родился и вырос в Москве, люблю рассказывать о ней! Но сначала — пару слов обо мне. Гид-переводчик и экскурсовод. Подготовил много маршрутов, например, вокруг Кремля и внутри него, на Китай-городе, вокруг Арбата, в метрополитене, на Новодевичьем кладбище, в музее Космонавтики, в Третьяковке, ГМИИ имени Пушкина. Везде, где нужно, получил аккредитацию. Буду рад открыть для вас Москву, её музеи и интереснейшие районы!
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