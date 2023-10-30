Арт-квест в парке искусств «Музеон»

Пройти через портал времени и погрузиться в мир творцов и их шедевров

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Более 640 скульптур парка — это невероятное разнообразие гигантских и малых фигур от советской монументальной пропаганды до футуристических композиций современного искусства. Я познакомлю вас с необычными инсталляциями и памятниками. И тоже нестандартным образом — с помощью квеста. Вас ждёт 2,5 километра увлекательной прогулки, много персонажей и историй.
Арт-квест в парке искусств «Музеон»
Арт-квест в парке искусств «Музеон»
Арт-квест в парке искусств «Музеон»
Арт-квест в парке искусств «Музеон»
Арт-квест в парке искусств «Музеон»
Арт-квест в парке искусств «Музеон»
Арт-квест в парке искусств «Музеон»
Арт-квест в парке искусств «Музеон»
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Будет интересно

Вы увидите грандиозный проект с 200-летней историей, в котором участвовали два императора, один член Политбюро, более 100 художников и архитекторов. Окажетесь у дома «Чудо-Сказка», в котором когда-то располагался первый сатирический клуб творческой богемы. Тут и получите задания квеста. А затем мы поднимемся на шикарную смотровую и переправимся через Москву-реку. Преодолеем пешеходный мост и его 120 ступеней, по желанию отдохнём на лавочке в парке, купим горячий кофе.

Будет удивительно

На прогулке я раскрою места нахождения всех нестандартных объектов в разных частях столицы. И вам останется понять, что зашифровано в, казалось бы, случайной расстановке фигур в парке искусств.

Будет познавательно

Во время квеста вы узнаете, где была ставка крымского хана в Москве, где родился и жил меценат Третьяков, почему Александру III иногда доставались только копии картин и кого можно считать первым русским художником. А ещё мы выясним, где на территории столицы были найдены крупные клады разных столетий.

Организационные детали

  • Мы будем использовать авторский реквизит и демонстрационный альбом
  • По предварительной договорённости экскурсию можно провести на электросамокатах
  • В дополнительное время (1 час) можно организовать творческий мастер-класс с пленэром в стиле импрессионизма. Подробности в переписке.
  • В конце экскурсии вы сможете самостоятельно посетить выставки Новой Третьяковской галереи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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