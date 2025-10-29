Более 640 скульптур парка — это невероятное разнообразие гигантских и малых фигур от советской монументальной пропаганды до футуристических композиций современного искусства. Я познакомлю вас с необычными инсталляциями и памятниками столицы. И нестандартным образом — с помощью квиз-квеста. Вас ждёт 2,5 километра увлекательной прогулки, 5 игровых раундов и историй.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Будет интересно

Вы узнаете о грандиозном проекте с 200-летней историей, в котором участвовали два императора, более 100 художников. Мы встретимся у главного входа в парк Музеон — тут и получите задания квеста. А затем отправимся разгадывать главную тайну с помощью необычных скульптурных персонажей парка, по желанию отдохнём на лавочке в парке, купим горячий кофе.

Будет удивительно

Вас ждет 5 увлекательных раундов с вопросами, где вы сможете заработать на разгадку тайны. На прогулке я раскрою места нахождения всех нестандартных объектов в разных частях столицы. И вам останется понять, что зашифровано в, казалось бы, случайной расстановке фигур в парке искусств, и найти самый необычный памятник.

Будет познавательно

Во время квеста вы узнаете, где была ставка крымского хана в Москве, где родился и жил меценат Третьяков, почему Александру III иногда доставались только копии картин и кого можно считать первым русским художником. А ещё мы выясним, где на территории столицы были найдены крупные клады разных столетий.

Организационные детали