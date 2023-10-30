Более 640 скульптур парка — это невероятное разнообразие гигантских и малых фигур от советской монументальной пропаганды до футуристических композиций современного искусства. Я познакомлю вас с необычными инсталляциями и памятниками. И тоже нестандартным образом — с помощью квеста. Вас ждёт 2,5 километра увлекательной прогулки, много персонажей и историй.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Будет интересно

Вы увидите грандиозный проект с 200-летней историей, в котором участвовали два императора, один член Политбюро, более 100 художников и архитекторов. Окажетесь у дома «Чудо-Сказка», в котором когда-то располагался первый сатирический клуб творческой богемы. Тут и получите задания квеста. А затем мы поднимемся на шикарную смотровую и переправимся через Москву-реку. Преодолеем пешеходный мост и его 120 ступеней, по желанию отдохнём на лавочке в парке, купим горячий кофе.

Будет удивительно

На прогулке я раскрою места нахождения всех нестандартных объектов в разных частях столицы. И вам останется понять, что зашифровано в, казалось бы, случайной расстановке фигур в парке искусств.

Будет познавательно

Во время квеста вы узнаете, где была ставка крымского хана в Москве, где родился и жил меценат Третьяков, почему Александру III иногда доставались только копии картин и кого можно считать первым русским художником. А ещё мы выясним, где на территории столицы были найдены крупные клады разных столетий.

Организационные детали