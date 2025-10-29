Пройти через портал времени и погрузиться в мир творцов и их шедевров
Более 640 скульптур парка — это невероятное разнообразие гигантских и малых фигур от советской монументальной пропаганды до футуристических композиций современного искусства. Я познакомлю вас с необычными инсталляциями и памятниками столицы. И нестандартным образом — с помощью квиз-квеста. Вас ждёт 2,5 километра увлекательной прогулки, 5 игровых раундов и историй.
Вы узнаете о грандиозном проекте с 200-летней историей, в котором участвовали два императора, более 100 художников. Мы встретимся у главного входа в парк Музеон — тут и получите задания квеста. А затем отправимся разгадывать главную тайну с помощью необычных скульптурных персонажей парка, по желанию отдохнём на лавочке в парке, купим горячий кофе.
Будет удивительно
Вас ждет 5 увлекательных раундов с вопросами, где вы сможете заработать на разгадку тайны. На прогулке я раскрою места нахождения всех нестандартных объектов в разных частях столицы. И вам останется понять, что зашифровано в, казалось бы, случайной расстановке фигур в парке искусств, и найти самый необычный памятник.
Будет познавательно
Во время квеста вы узнаете, где была ставка крымского хана в Москве, где родился и жил меценат Третьяков, почему Александру III иногда доставались только копии картин и кого можно считать первым русским художником. А ещё мы выясним, где на территории столицы были найдены крупные клады разных столетий.
Организационные детали
Мы будем использовать авторский реквизит и демонстрационный альбом
По предварительной договорённости экскурсию можно провести на электросамокатах
В дополнительное время (1 час) можно организовать творческий мастер-класс с пленэром в стиле импрессионизма. Подробности в переписке.
В конце экскурсии вы сможете самостоятельно посетить выставки Новой Третьяковской галереи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3324 туристов
Живу в Подмосковье, исследую глубинные исторические сюжеты нашего края. Когда-то обучался в медицинском вузе, но понял, что моё призвание — это искусство и творческий поиск. Мой отец был художником, и читать дальшеуменьшить
я многое унаследовал от него. Я благодарен судьбе, что встретил творческих людей, которые приняли меня в круг столичных художников и гидов. Москва и Серпухов — источники моего вдохновения, я люблю бродить по их улицам в поисках сюжета для нового пейзажа или интересной экскурсии. Хочу поделиться с вами позитивной творческой энергией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Никита
Решили отметить день рождения дедушки Арт-квестом в парке искусств «Музеон». Были три поколения нашей семьи: родители 60+, дети 30+ и внук 10 лет. Всем понравилось. Нагулялись, насмотрелись. Гид Владимир никому не давал скучать: и задания нам давал, и сам рассказывал. Все проходило в движении, в подходящем для нас темпе, весело и интересно. Спасибо!
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С
София
Первый раз мы с друзьми участвовали в арт-квесте и не пожалели. Все было замечательно, масса позитивных эмоций, неожиданных поворотов, интересных фактов. Полное погружение в мир искусства в нестандартном живом формате. Также еще хочется отметить работу экскурсовода, очень интересно и харизматично проводил мероприятие. Выражаем благодарность, однозначно рекомендуем.
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