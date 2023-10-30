Пройти через портал времени и погрузиться в мир творцов и их шедевров
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Описание
Что вас ожидает
Будет интересно
Вы увидите грандиозный проект с 200-летней историей, в котором участвовали два императора, один член Политбюро, более 100 художников и архитекторов. Окажетесь у дома «Чудо-Сказка», в котором когда-то располагался первый сатирический клуб творческой богемы. Тут и получите задания квеста. А затем мы поднимемся на шикарную смотровую и переправимся через Москву-реку. Преодолеем пешеходный мост и его 120 ступеней, по желанию отдохнём на лавочке в парке, купим горячий кофе.
Будет удивительно
На прогулке я раскрою места нахождения всех нестандартных объектов в разных частях столицы. И вам останется понять, что зашифровано в, казалось бы, случайной расстановке фигур в парке искусств.
Будет познавательно
Во время квеста вы узнаете, где была ставка крымского хана в Москве, где родился и жил меценат Третьяков, почему Александру III иногда доставались только копии картин и кого можно считать первым русским художником. А ещё мы выясним, где на территории столицы были найдены крупные клады разных столетий.
Организационные детали
- Мы будем использовать авторский реквизит и демонстрационный альбом
- По предварительной договорённости экскурсию можно провести на электросамокатах
- В дополнительное время (1 час) можно организовать творческий мастер-класс с пленэром в стиле импрессионизма. Подробности в переписке.
- В конце экскурсии вы сможете самостоятельно посетить выставки Новой Третьяковской галереи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.