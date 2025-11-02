Ваганьковское кладбище — некрополь с более чем 250-летней историей. Здесь нашли свой последний приют актёры и спортсмены, учёные и телеведущие, поэты и писатели.
Мы прогуляемся среди памятников и табличек и вы узнаете, как хоронили жертв Ходынской катастрофы, неугодных власти героев и революционеров.
Мы прогуляемся среди памятников и табличек и вы узнаете, как хоронили жертв Ходынской катастрофы, неугодных власти героев и революционеров.
Описание экскурсии
Вы увидите могилы:
- Владимира Высоцкого, Сергея Есенина и Игоря Талькова.
- Александра Абдулова, Михаила Пуговкина и Льва Яшина.
- Георгия Вицина, Джуны и Спартака Мишулина.
Вы узнаете:
- похоронена ли на Ваганьковском кладбище Сонька Золотая Ручка.
- кто ворует кружевные ограды на примечательных могилах.
- почему не признали святым Валентина Амфитеатрова, если на его могиле происходят чудеса.
- кто приходит на могилы к кумирам.
Организационные детали
- Ограничения по возрасту: 12+.
- ВНИМАНИЕ: для проведения экскурсии я за 4 дня подаю заявку в администрацию кладбища. Прошу вас учитывать это при выборе даты бронирования.
- Я изучаю это кладбище с 2017 года и разработала по нему 12 маршрутов, поэтому по вашему желанию мы можем скорректировать прогулку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 18 туристов
Я гид-некрополист, вожу экскурсии по московским кладбищам. С 2017 года изучаю Ваганьковское кладбище — и многие другие — и покажу их вам с необычной стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арина
2 ноя 2025
Хотелось бы поблагодарить за проведение экскурсии по Ваганьковскому кладбищу. Поразила ваша эрудиция: от архитектурных особенностей надгробий до малоизвестных биографических деталей. Приятно, что вы не ограничивались «звёздными» именами, а показывали кладбище как многослойный исторический пласт. Спасибо за знания, такт и умение рассказывать с таким интересом. Обязательно порекомендуем друзьям!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 15 чел.
Вечные голоса Ваганьковского
Увидеть могилы великих людей и послушать захватывающие истории
Начало: У метро «Улица 1905 года»
30 ноя в 12:00
6 дек в 12:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинные храмы Замоскворечья
Исследуйте тайны московских переулков, полюбуйтесь древними храмами и узнайте об их уникальной истории. Откройте для себя культурное наследие столицы
Начало: У метро Полянка
Завтра в 13:00
3 дек в 13:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшие люди страны: Ваганьковское кладбище в мини-группе
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
Расписание: пн
Завтра в 11:00
1 дек в 13:00
1800 ₽ за человека