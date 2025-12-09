Мои заказы

Загадки Китай-города Москвы: Варварка, Ильинка, Никольская, Зарядье

Загадки Китай-города Москвы
Добро пожаловать в самое сердце столицы! Мы пройдем по самым центральным историческим улицам Москвы: Варварке, Ильинке и Никольской.

Вы наглядно увидите историю столицы, начиная со средневековья и заканчивая современностью, через архитектуру, храмы и знаковые памятники.
Загадки Китай-города Москвы: Варварка, Ильинка, Никольская, Зарядье
Загадки Китай-города Москвы: Варварка, Ильинка, Никольская, Зарядье
Загадки Китай-города Москвы: Варварка, Ильинка, Никольская, Зарядье

Описание экскурсии

Исторические улицы и архитектурные памятники

Вы увидите древние храмы, такие как Храм Варвары Великомученицы и Храм Георгия Победоносца на Псковской горке, побываете у палат бояр Романовых и Старого Английского двора. Узнаете историю Гостиного двора, «Расстрельного дома», знаменитой Аптеки Феррейна и Знаменского монастыря. Прогуляетесь по современному парку «Зарядье».

Индивидуальный подход и гибкость маршрута

Объектов на экскурсии очень много, поэтому экскурсовод подстраивается под интересы аудитории и сосредотачивается на самом интересном для вас. Вы узнаете о Верхних и Средних торговых рядах и о непостроенной 8-й сталинской высотке. Опытный аттестованный экскурсовод ответит на все ваши вопросы. Важная информация:
Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Варвары Великомученицы
  • Храм Георгия Победоносца на Псковской горке
  • Палаты бояр Романовых
  • Старый Английский двор
  • Гостиный двор
  • Расстрельный дом
  • Аптека Феррейна
  • Парк «Зарядье»
  • Знаменский монастырь
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: Метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • Поэтому одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье
Путешествие по старинной Варварке и современному Зарядью подарит вам уникальные впечатления и знания о Москве. Не упустите шанс открыть для себя город
Начало: На Славянской площади
Завтра в 13:00
14 дек в 13:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Британская загадка Москвы»
Пешая
2 часа
17 отзывов
Квест
до 15 чел.
Экскурсия-квест «Британская загадка Москвы»
Пройти по особым локациям города и выяснить, как они связаны с Туманным Альбионом
Начало: На Театральной площади
11 дек в 12:30
12 дек в 12:30
19 000 ₽ за всё до 15 чел.
Зарядье и Варварка - путешествие по средневековой Москве
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарядье и Варварка - путешествие по средневековой Москве
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по историческим улицам и современному парку. Откройте для себя богатое наследие столицы
Начало: В районе метро Китай-город
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве