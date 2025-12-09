Добро пожаловать в самое сердце столицы! Мы пройдем по самым центральным историческим улицам Москвы: Варварке, Ильинке и Никольской.
Вы наглядно увидите историю столицы, начиная со средневековья и заканчивая современностью, через архитектуру, храмы и знаковые памятники.
Описание экскурсии
Исторические улицы и архитектурные памятники
Вы увидите древние храмы, такие как Храм Варвары Великомученицы и Храм Георгия Победоносца на Псковской горке, побываете у палат бояр Романовых и Старого Английского двора. Узнаете историю Гостиного двора, «Расстрельного дома», знаменитой Аптеки Феррейна и Знаменского монастыря. Прогуляетесь по современному парку «Зарядье».
Индивидуальный подход и гибкость маршрута
Объектов на экскурсии очень много, поэтому экскурсовод подстраивается под интересы аудитории и сосредотачивается на самом интересном для вас. Вы узнаете о Верхних и Средних торговых рядах и о непостроенной 8-й сталинской высотке. Опытный аттестованный экскурсовод ответит на все ваши вопросы. Важная информация:
Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Варвары Великомученицы
- Храм Георгия Победоносца на Псковской горке
- Палаты бояр Романовых
- Старый Английский двор
- Гостиный двор
- Расстрельный дом
- Аптека Феррейна
- Парк «Зарядье»
- Знаменский монастырь
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва
Завершение: Метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Поэтому одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
