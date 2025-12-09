Исторические улицы и архитектурные памятники

Вы увидите древние храмы, такие как Храм Варвары Великомученицы и Храм Георгия Победоносца на Псковской горке, побываете у палат бояр Романовых и Старого Английского двора. Узнаете историю Гостиного двора, «Расстрельного дома», знаменитой Аптеки Феррейна и Знаменского монастыря. Прогуляетесь по современному парку «Зарядье».

Индивидуальный подход и гибкость маршрута

Объектов на экскурсии очень много, поэтому экскурсовод подстраивается под интересы аудитории и сосредотачивается на самом интересном для вас. Вы узнаете о Верхних и Средних торговых рядах и о непостроенной 8-й сталинской высотке. Опытный аттестованный экскурсовод ответит на все ваши вопросы. Важная информация:

Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.