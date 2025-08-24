Мои заказы

Здание бывшей аптеки Феррейна – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание бывшей аптеки Феррейна» в Москве, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Сокровищница Китай-города: экскурсия по старейшему району Москвы
Пешая
2 часа
6 отзывов
Групповая
Сокровищница Китай-города: экскурсия по старейшему району Москвы
Начало: СТ.М. «Китай-город», Славянская площадь
Расписание: По субботам и воскресеньям в 16:30
Сегодня в 16:30
4 окт в 16:30
900 ₽ за человека
Никольская улица: городские легенды
Пешая
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Никольская улица: городские легенды
Начало: Красная пл., 3
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3990 ₽ за всё до 20 чел.
Блеск и нищета Никольской
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Блеск и нищета Никольской
Начало: Малый Черкасский переулок, 1/3с1, Москва
Завтра в 13:00
29 сен в 09:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 августа 2025
    Сокровищница Китай-города: экскурсия по старейшему району Москвы
    Удивительный экскурсовод Татьяна! Узнала еще одну грань Москвы- Китай город.
  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Сокровищница Китай-города: экскурсия по старейшему району Москвы
    Прошлись по трём главным улицам Китай города, посмотрели много достопримечательностей, все четко по времени, очень интересно, мы довольны.
  • Т
    Татьяна
    17 августа 2025
    Сокровищница Китай-города: экскурсия по старейшему району Москвы
    Интересная экскурсия, узнали много нового о районе Китай-города и китайгородской стене. Ознакомились с историей сооружения стены, прошлись по улицам внутри
    читать дальше

    Китай-города: Варварке, Ильинке, Никольской, а также Ветошному и Китайгородскому переулкам. Почти про все здания на этих улицах нам была дана исчерпывающая информация. Экскурсовод Инесса очень хороший гид, речь четкая, образная. Хорошо, что гид использовала микрофон, потому как на улице очень шумно, перекричать поющих - невозможно. Спасибо за прекрасно организованную и проведенную экскурсию.

  • A
    Anna
    15 августа 2025
    Сокровищница Китай-города: экскурсия по старейшему району Москвы
    Два часа пролетели не заметно! Высокий профессионализм экскурсовода

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Здание бывшей аптеки Феррейна»

