Групповая
Сокровищница Китай-города: экскурсия по старейшему району Москвы
Начало: СТ.М. «Китай-город», Славянская площадь
Расписание: По субботам и воскресеньям в 16:30
Сегодня в 16:30
4 окт в 16:30
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Никольская улица: городские легенды
Начало: Красная пл., 3
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3990 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Блеск и нищета Никольской
Начало: Малый Черкасский переулок, 1/3с1, Москва
Завтра в 13:00
29 сен в 09:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 августа 2025Удивительный экскурсовод Татьяна! Узнала еще одну грань Москвы- Китай город.
- ЕЕлена18 августа 2025Прошлись по трём главным улицам Китай города, посмотрели много достопримечательностей, все четко по времени, очень интересно, мы довольны.
- ТТатьяна17 августа 2025Интересная экскурсия, узнали много нового о районе Китай-города и китайгородской стене. Ознакомились с историей сооружения стены, прошлись по улицам внутри
- AAnna15 августа 2025Два часа пролетели не заметно! Высокий профессионализм экскурсовода
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Здание бывшей аптеки Феррейна»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Здание бывшей аптеки Феррейна" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 7000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Здание бывшей аптеки Феррейна», 8 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь