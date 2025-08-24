читать дальше

Китай-города: Варварке, Ильинке, Никольской, а также Ветошному и Китайгородскому переулкам. Почти про все здания на этих улицах нам была дана исчерпывающая информация. Экскурсовод Инесса очень хороший гид, речь четкая, образная. Хорошо, что гид использовала микрофон, потому как на улице очень шумно, перекричать поющих - невозможно. Спасибо за прекрасно организованную и проведенную экскурсию.