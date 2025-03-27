Храм Георгия Победоносца – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Георгия Победоносца» в Москве, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
Начало: У памятника Жукову на Манежной площади
Расписание: По запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9900 ₽ за экскурсию
«Гамарджоба, Москва»: исторические грузинские кварталы
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 1 чел.
«Гамарджоба, Москва»: исторические грузинские кварталы
Начало: Москва, станция метро «Баррикадная», выход № 2
5 окт в 13:30
2350 ₽ за человека
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
2 часа
Аудиогид
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
990 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    27 марта 2025
    Семь великанов на семи священных холмах Москвы
    Приятный гид
  • В
    Валерий
    10 января 2025
    Семь великанов на семи священных холмах Москвы
    Очень хорошая экскурсия. Экскурсоводу Виктории большое спасибо. Профессионал. Водителю тоже спасибо, ездили очень аккуратно. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    12 ноября 2024
    Семь великанов на семи священных холмах Москвы
    Готовила для сестрёнки сюрприз, в том числе экскурсию по Москве. Огромное спасибо организаторам - всё чётко по таймингу, пошли навстречу
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    и забрали сестру не на Манежной, а на ВДНХ - это было очень важно. Сама экскурсия отличная - сестра рассказала, что очень много успела посмотреть, узнать о Москве благодаря экскурсоводу Максиму, а как бонус - Максим скрашивал московские пробки живой музыкой - песнями под гитару! Очень захотелось самой взять для себя эту экскурсию и послушать про любимую Москву) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Георгия Победоносца»

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  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Воробьевы Горы
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Никольская улица
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Храм Георгия Победоносца" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 9900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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