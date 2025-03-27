Индивидуальная
до 1 чел.
Семь великанов на семи священных холмах Москвы
Начало: У памятника Жукову на Манежной площади
Расписание: По запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9900 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
«Гамарджоба, Москва»: исторические грузинские кварталы
Начало: Москва, станция метро «Баррикадная», выход № 2
5 окт в 13:30
2350 ₽ за человека
Аудиогид
Усадьба Коломенское: аудиоэкскурсия по резиденции русских царей
Начало: Андропова пр-т, д. 39
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
990 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий27 марта 2025Приятный гид
- ВВалерий10 января 2025Очень хорошая экскурсия. Экскурсоводу Виктории большое спасибо. Профессионал. Водителю тоже спасибо, ездили очень аккуратно. Рекомендую.
- ССветлана12 ноября 2024Готовила для сестрёнки сюрприз, в том числе экскурсию по Москве. Огромное спасибо организаторам - всё чётко по таймингу, пошли навстречу
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Георгия Победоносца»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Храм Георгия Победоносца" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 9900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Храм Георгия Победоносца», 12 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль