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и забрали сестру не на Манежной, а на ВДНХ - это было очень важно. Сама экскурсия отличная - сестра рассказала, что очень много успела посмотреть, узнать о Москве благодаря экскурсоводу Максиму, а как бонус - Максим скрашивал московские пробки живой музыкой - песнями под гитару! Очень захотелось самой взять для себя эту экскурсию и послушать про любимую Москву) Спасибо!