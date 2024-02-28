1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100₽ за человека
Квест
2 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Варварка: необычный Китай-город
Начало: Ул. Варварка, дом 2, Москва
Сегодня в 09:00
14 июня в 09:00
от 2 990₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 февраля 2024Спасибо большое за экскурсию! Все очень интересно и содержательно! В восторге от полетов над Россией и Москвой! Спасибо!
- ТТатьяна8 января 2024По Зарядью особо не походили, т к было оооочень холодно. Гид пыталась что-то рассказать и показать, но…"Полет" оказался волшебным, фантастическим! Его рекомендую посмотреть всем!
- OOnp24 июля 2023Варварка: необычный Китай-городСпасибо за подачу информации о месте, где проработала 3 года… Легенды завораживают … интересная подача материала
- ЮЮлия20 июля 2023Варварка: необычный Китай-городЗамечательная Катарина и замечательная прогулка. Маршрут короткий, но яркий и насыщенный: на каждом метре Варварки вас ждут интересные истории! Спасибо, Катарина! Успехов!
- ИИрина16 апреля 2023Нам очень понравилась эта экскурсия! Девушка-экскурсовод интересно всё рассказывала. 👍 Дети много узнали про Москву, с удовольствием служали, отвечали на вопросы, искали записки. Мы остались довольны этой экскурсией. 😊😍 Спасибо! 👏
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гостиный Двор»
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