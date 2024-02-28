Т Татьяна Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … Спасибо большое за экскурсию! Все очень интересно и содержательно! В восторге от полетов над Россией и Москвой! Спасибо!

Т Татьяна Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … По Зарядью особо не походили, т к было оооочень холодно. Гид пыталась что-то рассказать и показать, но…"Полет" оказался волшебным, фантастическим! Его рекомендую посмотреть всем!

O Onp Варварка: необычный Китай-город Спасибо за подачу информации о месте, где проработала 3 года… Легенды завораживают … интересная подача материала

Ю Юлия Варварка: необычный Китай-город Замечательная Катарина и замечательная прогулка. Маршрут короткий, но яркий и насыщенный: на каждом метре Варварки вас ждут интересные истории! Спасибо, Катарина! Успехов!