Гостиный Двор – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Гостиный Двор» в Москве, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100 за человека
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 900 за всё до 6 чел.
Варварка: необычный Китай-город
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Варварка: необычный Китай-город
Начало: Ул. Варварка, дом 2, Москва
Сегодня в 09:00
14 июня в 09:00
от 2 990 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 февраля 2024
    Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
    Спасибо большое за экскурсию! Все очень интересно и содержательно! В восторге от полетов над Россией и Москвой! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    8 января 2024
    Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
    По Зарядью особо не походили, т к было оооочень холодно. Гид пыталась что-то рассказать и показать, но…"Полет" оказался волшебным, фантастическим! Его рекомендую посмотреть всем!
  • O
    Onp
    24 июля 2023
    Варварка: необычный Китай-город
    Спасибо за подачу информации о месте, где проработала 3 года… Легенды завораживают … интересная подача материала
  • Ю
    Юлия
    20 июля 2023
    Варварка: необычный Китай-город
    Замечательная Катарина и замечательная прогулка. Маршрут короткий, но яркий и насыщенный: на каждом метре Варварки вас ждут интересные истории! Спасибо, Катарина! Успехов!
  • И
    Ирина
    16 апреля 2023
    Китайгородские сказки - интерактивный квест
    Нам очень понравилась эта экскурсия! Девушка-экскурсовод интересно всё рассказывала. 👍 Дети много узнали про Москву, с удовольствием служали, отвечали на вопросы, искали записки. Мы остались довольны этой экскурсией. 😊😍 Спасибо! 👏

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гостиный Двор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
  2. Китайгородские сказки - интерактивный квест
  3. Варварка: необычный Китай-город
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Набережная
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Гостиный Двор" можно забронировать 3 экскурсии от 2 100 до 8 900. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Гостиный Двор», 30 ⭐ отзывов, цены от 2100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам