Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Загадки и открытияМы поговорим о загадочной экспозиции каменно-угольной шахты в подземельях Политехнического музея, созданной специалистами МИСиС по проекту академика Василия Робертовича Вильямса — русского и советского почвоведа-агронома, демонстрируемой лишь однажды, несмотря на многократные запросы специалистов о её повторном проведении, и строжайше засекреченной в последующий период, а ещё подивимся необычайным и невероятным открытиям, сделанным в процессе неожиданно начатых заново реставрационных работ, сосредоточенных на раскопках Политеха, о которых никто не говорит. Страшные находки МетрополитенаПрогуливаясь по этой местности, мы узнаем, какие страшные находки были сделаны строителями Метрополитена, отчего вся московская полиция в конце XIX века избегала встреч с обитателями Шиповской крепости. Разберёмся в том, чем прежде являлись здания Администрации Президента, отчего первый бизнес-центр дореволюционной России ушёл под землю на два этажа и услышим нехорошую историю 📖 бывшей площади Ногина.