Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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Загадки московских площадей. Под грифом «Совершенно секретно»...

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
В процессе нашего путешествия мы выясним место расположения страшных пыточных мешков «Тайной канцелярии», убедимся в том, что дома умеют поглощать друг друга, поговорим о секретных подземных ходах Москвы.

Выясним, где в недавнем прошлом возвышалась мощная Китайгородская стена и обнаружим странные готические постройки в самом центре Столицы ⭐️.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Загадки московских площадей. Под грифом «Совершенно секретно»...
Загадки московских площадей. Под грифом «Совершенно секретно»...
Загадки и открытияМы поговорим о загадочной экспозиции каменно-угольной шахты в подземельях Политехнического музея, созданной специалистами МИСиС по проекту академика Василия Робертовича Вильямса — русского и советского почвоведа-агронома, демонстрируемой лишь однажды, несмотря на многократные запросы специалистов о её повторном проведении, и строжайше засекреченной в последующий период, а ещё подивимся необычайным и невероятным открытиям, сделанным в процессе неожиданно начатых заново реставрационных работ, сосредоточенных на раскопках Политеха, о которых никто не говорит. Страшные находки МетрополитенаПрогуливаясь по этой местности, мы узнаем, какие страшные находки были сделаны строителями Метрополитена, отчего вся московская полиция в конце XIX века избегала встреч с обитателями Шиповской крепости. Разберёмся в том, чем прежде являлись здания Администрации Президента, отчего первый бизнес-центр дореволюционной России ушёл под землю на два этажа и услышим нехорошую историю 📖 бывшей площади Ногина.
Что входит
  • Для Вашего комфорта экскурсия проводится с использованием радиогидов.
Что не входит
    Начало
    🚩 Ст. м. «Лубянка».
    Место завершения
    🏁 Ст. м. «Китай-город».
    Загадки московских площадей. Под грифом «Совершенно секретно»...
    Загадки московских площадей. Под грифом «Совершенно секретно»...
    Загадки московских площадей. Под грифом «Совершенно секретно»...
    Загадки московских площадей. Под грифом «Совершенно секретно»...
    Загадки московских площадей. Под грифом «Совершенно секретно»...

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лера Б.
    Лера Б.
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    Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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