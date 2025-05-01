К Катя

Отличная экскурсия и гид. Получили удовольствие от маршрута — он не тривиальный, не очевидный, с локациями, мимо которых мы хоть и ходили годами, но не думали, что они открыты или что за скромными воротами прячутся настоящие чудеса. Открыли для себя невероятные локации в любимом районе, огромное спасибо Маргарите!