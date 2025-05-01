В Басманном районе среди старинных усадеб скрываются загадочные символы, следы дворцовых переворотов и свидетельства личных драм купцов и фабрикантов. Я проведу вас по местам, которые сохранили эти и другие живые истории.
Мы услышим музыку Прокофьева, разгадаем загадки старомосковских дворов и обсудим, как царский горох связан с последним императором.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Эта экскурсия понравится тем, кто хочет выйти за рамки стандартных туристических маршрутов и увидеть Москву с неожиданной стороны. Вас ждут удивительные открытия, исторические загадки и неожиданные артефакты прошлого.
Чем займёмся на прогулке
- Пройдём по улицам, где когда-то рос царский горошек — его подавали к императорскому столу. Вы узнаете, какое историческое совпадение связывает традицию сеять горох на Руси с последним императором страны
- Посетим территории старинной усадьбы 18 века с просторным парком и прудами, которые некогда тянулись до самой Яузы
- Обсудим особенности храма, отражающего три столетия российской истории. Это выдающийся образец раннего московского классицизма, созданный знаменитым архитектором Матвеем Казаковым
- Заглянем во двор усадьбы, где жил прототип главного героя картины Василия Пукирева «Неравный брак». Вы узнаете, какая трагедия развернулась на Гороховом поле и чем всё закончилось
- Проникнемся историей жизни и творчества Сергея Прокофьева у памятника композитору, установленному на скамье с нотным станом
- Соберём коллекцию архитектурных находок: поющее сердце, символ родительской любви, английский замок и здания, где учились Марина Цветаева, Рина Зелёная и Юрий Никулин
- Разгадаем тайны дракона, охраняющего живописный сад
О чём будем говорить:
- Где в Москве между «планетами» встречались Людочка и Хоботов из легендарного советского фильма
- У какого глобуса фотографировались молодые инженеры
- Как русский дипломат Головкин потерял голову в эпоху дворцовых переворотов
- В каком храме молилась Наташа Ростова, и какие сцены фильма «Война и мир» снимались неподалёку
- Чем отличаются европейские загадки от старомосковских и сможете ли вы их разгадать
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Курская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 588 туристов
Путешествуя, человек становится счастливее. Предлагаю отправиться на прогулку по Москве — городу бесконечной красоты! Красоты архитектуры зданий и храмов, переплетений человеческих судеб и эпох. Пройдёмся вместе тропами легендарных личностей и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катя
1 мая 2025
Отличная экскурсия и гид. Получили удовольствие от маршрута — он не тривиальный, не очевидный, с локациями, мимо которых мы хоть и ходили годами, но не думали, что они открыты или что за скромными воротами прячутся настоящие чудеса. Открыли для себя невероятные локации в любимом районе, огромное спасибо Маргарите!
Алевтина
26 апр 2025
Очень содержательно, познавательно и вместе с тем, не затянуто. Маргарита-доброжелательный, внимательный экскурсовод, очень улыбчивая и интересная собеседница! Нам очень понравилось🌷
Входит в следующие категории Москвы
