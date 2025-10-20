Погрузимся во времена, когда вместо машин были конки, для оповещения о пожаре вывешивали знаки на каланче, а в центре города можно было уединиться с понравившейся дамой. Многие москвичи не знают, где был квартал красных фонарей, а я вам покажу.
А ещё расскажу, как сформировался район публичных домов, как власти контролировали эту сферу и какие здесь царили порядки.
А ещё расскажу, как сформировался район публичных домов, как власти контролировали эту сферу и какие здесь царили порядки.
Описание квеста
Поиграете в «Виселицу» — и узнаете, какая постройка положила начало кварталу красных фонарей.
Увидите престижный ресторан, который упоминается во всех дореволюционных путеводителях.
Рассмотрите дорогой публичный дом и подлинный элемент его внутреннего декора.
Разберётесь в типах дам с пониженной социальной ответственностью и расценках конца 19 века.
Выясните, чем пугала Трубная площадь москвичей несколько десятков лет назад.
Расшифруете код и откроете шкатулку с призами.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута 4 км, есть участок с крутым подъёмом
- Квест только для взрослых
в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 15:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Цветной бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00, в субботу и воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 215 туристов
Добрый день, меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод и гид-переводчик в Москве. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, замечать детали и читать их. Считаю, что Москва, а в особенности её центр-настоящий учебник истории, архитектуры, искусства. Люблю нашу столицу и мечтаю, чтобы каждый путешественник уезжал из Москвы с желанием обязательно вернуться.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Необыкновенная экскурсия! Казалось бы, тема провокационная, но подача - умная и очень увлекательная! Это не просто прогулка по Москве XIX века, это путешествие в скрытую сторону городской жизни, где за
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Если бы можно было поставить 100…. И этотого мало. Безумно интересно и познавательно. А сколько много и интересного узнаешь о нашей Любимой Москве. Анна, вы лучший рассказчик 🌹🌹🌹 Посетила две
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Е
Прекрасная,интерейснейшая экскурсия! Спасибо Анне большое! Долгое время не была на экскурсии. И я насколько рада,что посетила данное мероприятие! Очень интересно,красиво. Прогуляться по тихому центру Москвы))и очень интересно. Я обязательно приду к Анне на другие экскурсии. У этого человека невероятный талант и знания. Я слушала каждое слово. А сам квест это что-то особенное!!!! Спасибо!это прекрасное воскресенье!!!!
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