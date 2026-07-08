Приглашаем вас туда, куда открыт вход только избранным — тем, кто служит в Большом театре. Вы увидите историческую сцену, царскую ложу, парадные фойе, репетиционные пространства и подземный зал. Поймёте, как устроен механизм сцены, представите, где артисты готовятся к выходу, и как выглядит театр, который видит только труппа. Наша экскурсия — пропуск в святая святых.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 20 000 ₽ за человека

Описание билета

Историческая сцена и зрительный зал. Мы расскажем о пространстве почти на 2 тысячи мест, которое украшает хрустальная люстра из 25 000 кристаллов. И о золотом занавесе, который не под силу поднять 20 взрослым людям.

Белое и императорские фойе. Пройдём по парадным залам с восстановленной росписью и лепниной, которыми любовались члены императорской семьи.

Верхняя репетиционная сцена — точная копия исторической.

Подземный Бетховенский зал — современное пространство-трансформер на 300 мест под Театральной площадью. Поговорим о том, как устроена его уникальная звукоизоляция.

Царская ложа. Вы увидите сцену с ракурса, который открывается с лучших мест в зрительном зале. Сюда приглашают почётных гостей государства.

Музейная экспозиция. Вы рассмотрите исторические костюмы к легендарным балетам и архивные фотографии в фойе театра.

И узнаете:

какие архитекторы трудились над заказом Екатерины II

как реставраторы возвратили зрительному залу былое величие после войны

почему шум метро не мешает работе труппы

что происходит в театральных мастерских

и многое другое

Организационные детали