Закулисье Большого театра: тайны, скрытые от глаз зрителя
Увидеть легендарный театр изнутри - от репетиционных будней до императорской роскоши
Приглашаем вас туда, куда открыт вход только избранным — тем, кто служит в Большом театре.
Вы увидите историческую сцену, царскую ложу, парадные фойе, репетиционные пространства и подземный зал.
Поймёте, как устроен механизм сцены, представите, где артисты готовятся к выходу, и как выглядит театр, который видит только труппа. Наша экскурсия — пропуск в святая святых.
Описание билета
Историческая сцена и зрительный зал. Мы расскажем о пространстве почти на 2 тысячи мест, которое украшает хрустальная люстра из 25 000 кристаллов. И о золотом занавесе, который не под силу поднять 20 взрослым людям.
Белое и императорские фойе. Пройдём по парадным залам с восстановленной росписью и лепниной, которыми любовались члены императорской семьи.
Верхняя репетиционная сцена — точная копия исторической.
Подземный Бетховенский зал — современное пространство-трансформер на 300 мест под Театральной площадью. Поговорим о том, как устроена его уникальная звукоизоляция.
Царская ложа. Вы увидите сцену с ракурса, который открывается с лучших мест в зрительном зале. Сюда приглашают почётных гостей государства.
Музейная экспозиция. Вы рассмотрите исторические костюмы к легендарным балетам и архивные фотографии в фойе театра.
И узнаете:
какие архитекторы трудились над заказом Екатерины II
как реставраторы возвратили зрительному залу былое величие после войны
почему шум метро не мешает работе труппы
что происходит в театральных мастерских
и многое другое
Организационные детали
По запросу количество участников может быть увеличено до 20
С вами будет гид, аккредитованный именно в Большом театре
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Театральная»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Высота-Тур — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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