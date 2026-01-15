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Екатерина Замечательная экскурсия! Услышали много интересных историй и прогулялись по новым, интересным маршрутам. Большое спасибо организаторам! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Были с Дмитрием на этой экскурсии с подругой. Нам очень понравилось! Интересные, смешные и иногда неожиданные истории:) Дмитрий очень увлеченно и с юмором рассказывал 👌 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Инна Наши театральные выходные прошли чудесно. Дмитрий приятный человек, интересный собеседник с чувством юмора. С удовольствием погуляли по красивым улочкам Москвы. Узнали много интересных киношных и театральных фактов. С удовольствием буду рекомендовать друзьям! И до новых встреч на новых маршрутах! Очень заинтересовала гастрономическая;) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Натали Вчера мы были на замечательной экскурсии с Дмитрием. Всё сложилось просто замечательно. И погода и маршрут и рассказ. Легко и непринужденно мы провели 2 часа и получили море удовольствия. Спасибо Дмитрию за увлекательное путешествие в мир театров и театральных баек. Ещё раз спасибо!!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет