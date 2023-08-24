Прогуляться и услышать эксклюзивные факты из театральной жизни 19-20 веков
Любите театр, регулярно ходите на постановки, но вам этого мало? Предлагаем погрузиться в недоступную для зрителей закулисную жизнь театральных деятелей. Целых три года мы скрупулёзно собирали яркие факты для вас. И разработали прогулку, наполненную юмором, розыгрышами и байками актёрской среды. Никаких скучных монологов с бесконечными датами — будет по-настоящему интересно!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Что будет в нашем маршруте
- 15 самых популярных театров столицы
- Театральные места Москвы прошлого и современности
- Тихие задние дворики и переулки театров, по которым ходили многие знаменитости
- Площадь, на которой сосредоточено самое большое количество театров
- Театральные подмостки с афишами премьер и популярных спектаклей на сегодняшний день
Что вы узнаете
- Когда и кем был основан театр в Москве и как развивался в дальнейшем
- Где прошёл первый спектакль в Москве и откуда пошло выражение «Шут гороховый!»
- Как отмечают Новый год в театре Моссовета
- Из-за чего поссорились Станиславский и Немирович-Данченко и как их пытались помирить
- Как случайные выборы режиссёров оказывались роковыми и приносили ошеломляющую известность постановкам
➕ Также вы услышите самые смешные анекдоты в театральной среде!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь так, чтобы провести время с комфортом. Внутрь зданий мы не заходим.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у м. Маяковская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2305 туристов
Вот уже более 5 лет занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. Приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный или не очень путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. А с недавних пор я стал расширять команду: теперь по моим маршрутам вожу не только я, но и мои гиды-партнеры, которые близки мне по стилю проведения экскурсий: динамизм, гармония и историчность. Все гиды из нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учетом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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Летние
Театральные
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