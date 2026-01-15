Любите театр, регулярно ходите на постановки, но вам этого мало? Предлагаем погрузиться в недоступную для зрителей закулисную жизнь театральных деятелей. Целых три года мы скрупулёзно собирали яркие факты для вас. И разработали прогулку, наполненную юмором, розыгрышами и байками актёрской среды. Никаких скучных монологов с бесконечными датами — будет по-настоящему интересно!
Описание экскурсии
Что будет в нашем маршруте
- 15 самых популярных театров столицы
- Театральные места Москвы прошлого и современности
- Тихие задние дворики и переулки театров, по которым ходили многие знаменитости
- Площадь, на которой сосредоточено самое большое количество театров
- Театральные подмостки с афишами премьер и популярных спектаклей на сегодняшний день
Что вы узнаете
- Когда и кем был основан театр в Москве и как развивался в дальнейшем
- Где прошёл первый спектакль в Москве и откуда пошло выражение «Шут гороховый!»
- Как отмечают Новый год в театре Моссовета
- Из-за чего поссорились Станиславский и Немирович-Данченко и как их пытались помирить
- Как случайные выборы режиссёров оказывались роковыми и приносили ошеломляющую известность постановкам
➕ Также вы услышите самые смешные анекдоты в театральной среде!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь так, чтобы провести время с комфортом. Внутрь зданий мы не заходим.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4723 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия! Услышали много интересных историй и прогулялись по новым, интересным маршрутам. Большое спасибо организаторам!
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Были с Дмитрием на этой экскурсии с подругой. Нам очень понравилось! Интересные, смешные и иногда неожиданные истории:) Дмитрий очень увлеченно и с юмором рассказывал 👌
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Наши театральные выходные прошли чудесно. Дмитрий приятный человек, интересный собеседник с чувством юмора. С удовольствием погуляли по красивым улочкам Москвы. Узнали много интересных киношных и театральных фактов. С удовольствием буду рекомендовать друзьям! И до новых встреч на новых маршрутах! Очень заинтересовала гастрономическая;)
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Н
Вчера мы были на замечательной экскурсии с Дмитрием. Всё сложилось просто замечательно. И погода и маршрут и рассказ. Легко и непринужденно мы провели 2 часа и получили море удовольствия. Спасибо Дмитрию за увлекательное путешествие в мир театров и театральных баек. Ещё раз спасибо!!!!
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У нас получилась очень приятная прогулка по центру Москвы под рассказы, байки, анекдоты про известных актеров театра и кино. Спасибо Дмитрию!
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