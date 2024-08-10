1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Завтра в 11:00
16 сен в 11:00
700₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Сегодня в 21:00
Завтра в 19:00
777₽ за человека
3 часа
Квест
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Начало: Дом Пашкова, метро Боровицкая
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 августа 2024Хорошая экскурсия! Жаль что не попали на Красную площадь, но это никак не зависит от организаторов. Спасибо. Рекомендую! Подача материала понравилась
- ЛЛариса25 июля 2024Отличная экскурсия. Нам повезло, экскурсия получилась индивидуальная. Хорощо поставленная речь, фактуры ровно столько, сколько туристический человек способен переварить, но, если кому-то нкжно больше, гид готов ответить на многие вопросы. Спасибо!
- ССветлана7 ноября 2023«Замечательный сосед Кремля»: дом ПашковаМечта сбылась! Экскурсия по Дому Пашкова прошла легко на одном дыхании! Спасибо нашему экскурсоводу Наталье за интересный рассказ и ответы на вопросы! Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Большой Каменный Мост»
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