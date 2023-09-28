Где Пушкин ел трюфели и почему запивал их супом из малины и ревеня? Во что превращался рояль на кутежах купцов? Чем кормили посетителей в кафе богемных художников «Питтореск» во время революции? Мы прогуляемся по центру Москвы и обсудим детали ресторанной и гастрономической жизни города. И конечно, сами предадимся гедонизму на пикнике в саду «Эрмитаж».

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Описание

Что вас ожидает

Променад по центру Москвы

На центральных улицах столицы с 19 века по сей день работают видные рестораны, трактиры, кафе со своей специфической историей. На прогулке вы узнаете:

где Чайковский отмечал свадьбу, а Станиславский с Немировичем-Данченко решали судьбу Художественного театра

существовал ли кулинар Люсьен Оливье и кем он был в действительности

что придумал и приукрасил Владимир Гиляровский в своей легендарной книге

где Пушкин ел трюфели, запивая их холодным супом из малины и ревеня

как кутило московское купечество, превращая рояль в аквариум для шампанского

что ели дворяне, интеллигенты и бедняки в 19 и начале 20 вв.

где находился знаменитый Толкучий рынок и что являлось русским фаст-фудом

На гастрономической прогулке вы увидите:

самые старые из сохранившихся ресторанов Москвы — легендарные «Савой» и «Метрополь»

особняк Римского-Корсакова, где расположено кафе «Пушкинъ»

современные гастро-кластеры Москвы

Патриаршие пруды или «Патрики», где ныне собирается элитная публика и богема для тусовок

и многое другое

Завтрак на траве

После такого погружения в гастрономическую жизнь Москвы просто нельзя самим не поживиться чем-нибудь вкусненьким. Но сделаем мы это не в кафе или ресторане, а прямо на травке в саду «Эрмитаж», который идеально подходит для пикника. На завтраке мы поговорим о пикнике в истории и произведениях искусства, порассуждаем о гастрономии, а также почитаем знаменитые книги, в которых описывается еда и трапеза.

Организационные детали