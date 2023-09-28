Променад по Москве и завтрак на траве

Погрузиться в любопытные сюжеты из ресторанной жизни столицы на пикнике в саду «Эрмитаж»

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О гиде
Ответы на вопросы
Где Пушкин ел трюфели и почему запивал их супом из малины и ревеня? Во что превращался рояль на кутежах купцов? Чем кормили посетителей в кафе богемных художников «Питтореск» во время революции? Мы прогуляемся по центру Москвы и обсудим детали ресторанной и гастрономической жизни города. И конечно, сами предадимся гедонизму на пикнике в саду «Эрмитаж».
Променад по Москве и завтрак на траве
Променад по Москве и завтрак на траве
Променад по Москве и завтрак на траве
Променад по Москве и завтрак на траве
Променад по Москве и завтрак на траве
Променад по Москве и завтрак на траве
Променад по Москве и завтрак на траве
Променад по Москве и завтрак на траве
Променад по Москве и завтрак на траве
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Променад по центру Москвы

На центральных улицах столицы с 19 века по сей день работают видные рестораны, трактиры, кафе со своей специфической историей. На прогулке вы узнаете:

  • где Чайковский отмечал свадьбу, а Станиславский с Немировичем-Данченко решали судьбу Художественного театра
  • существовал ли кулинар Люсьен Оливье и кем он был в действительности
  • что придумал и приукрасил Владимир Гиляровский в своей легендарной книге
  • где Пушкин ел трюфели, запивая их холодным супом из малины и ревеня
  • как кутило московское купечество, превращая рояль в аквариум для шампанского
  • что ели дворяне, интеллигенты и бедняки в 19 и начале 20 вв.
  • где находился знаменитый Толкучий рынок и что являлось русским фаст-фудом

На гастрономической прогулке вы увидите:

  • самые старые из сохранившихся ресторанов Москвы — легендарные «Савой» и «Метрополь»
  • особняк Римского-Корсакова, где расположено кафе «Пушкинъ»
  • современные гастро-кластеры Москвы
  • Патриаршие пруды или «Патрики», где ныне собирается элитная публика и богема для тусовок
  • и многое другое

Завтрак на траве

После такого погружения в гастрономическую жизнь Москвы просто нельзя самим не поживиться чем-нибудь вкусненьким. Но сделаем мы это не в кафе или ресторане, а прямо на травке в саду «Эрмитаж», который идеально подходит для пикника. На завтраке мы поговорим о пикнике в истории и произведениях искусства, порассуждаем о гастрономии, а также почитаем знаменитые книги, в которых описывается еда и трапеза.

Организационные детали

  • Прогулка и завтрак с напитками входят в стоимость экскурсии
  • Если у вас есть аллергии, противопоказания или пищевые предпочтения — дайте мне знать, чтобы я это учёл при подготовке. Мы заранее обговорим с вами меню завтрака, что бы вы хотели на нём видеть, и сделаем заказ в кафе. В саду «Эрмитаж» вас будет ждать подготовленный пикник.
  • Мы можем скорректировать программу по вашему желанию (например, можно начать с завтрака)
  • При плохой погоде или не в сезон завтрак можно провести в кафе в арт-формате или перенести на другой день

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника А.С. Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 16:30, в пятницу в 17:30, в субботу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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