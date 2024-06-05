🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 91 отзыв Популярное предложение По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата Начало: метро Кропоткинская от 6 400 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 50 отзывов Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов Начало: У метро Китай-город Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей Начало: На Берсеневской набережной 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 84 отзыва Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей Начало: В районе метро Площадь Революции 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 31 отзыв Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы» Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально Начало: По договоренности Расписание: в пятницу и субботу в 20:00 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Москва: инструкция по применению Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе Начало: метро «Театральная», выход 10 от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Стать москвичом за 2 часа Обойти главные достопримечательности города и получить именную грамоту Начало: Выход на улицу из метро Новокузнецкая 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии Начало: У м. Китай-город 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов История в бокале: прогулка по барам Хитровки Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века 7 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 4 часа 30 отзывов Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне... Расписание: в пятницу и субботу в 20:30 3000 2 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 14 отзывов Москва-Сити: город в городе Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается Начало: На Кутузовском проспекте 4 750 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Пивная Москва: история и дегустации Поговорить о пивной культуре за чаркой пенного Начало: У метро «Марксистская» 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Секреты дальнего Замоскворечья История уютных местечек, дворов и зданий от местного жителя Начало: У метро «Серпуховская» от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи Проникнуться духом Старой Москвы и разобраться в многослойной столичной архитектуре Начало: В районе метро Смоленская 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Ах Арбат, мой Арбат: прогулка с коренным жителем Узнать, где создали знаменитый торт «Прага» и где провел юные годы бард Булат Окуджава Начало: В районе метро «Арбатская» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре Прогуляться по историческому району Москвы, погрузиться в прошлое и попробовать горячий шоколад Начало: На Берсеневской набережной 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв Как менялось и меняется московское метро Прокатиться по станциям самых разных конструкций и стилистических решений Начало: На станции метро Арбатская (Арбатско-Покровская ли... Расписание: в субботу в 11:00 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Секретные бары Покровки Погрузиться в андеграунд Москвы и перевернуть представление о столичной барной культуре Начало: У метро Китай-город 5 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности) 5 990 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором ТВ и актёром Погулять по старинному району Москвы под аккомпанемент произведений русских и европейских классиков Начало: Возле павильона станции метро Кропоткинская от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 97 отзывов История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы Прогулка по Сретенке с коренным москвичом Начало: старый цирк от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 45 отзывов Москва: ориентируемся в центре без навигатора Выбрать насыщенный городской маршрут и научиться определять своё местоположение без гаджетов Начало: у одной из станций метро 2970 2 673 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом Узнать, где жили музы русского футуризма и чем кормил гостей Маяковский Начало: На Пушкинской площади 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час Мотосказка в Москве: незабываемое путешествие на мотоцикле Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни 8 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа На брудершафт с Москвой Побывать в аутентичных барах и узнать историю столицы через благородные напитки Начало: У метро «Трубная» 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Уютная Москва Прогулка по столице сквозь тихие дворики, приоткрытые калитки и истории местных жителей Начало: У метро Новослободская от 3 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Гастропрогулка по Сретенке: история + еда Узнать о самой сакральной и разгульной улице Москвы и попробовать её на вкус Начало: У станции метро Сухаревская 7 500 ₽ за всё до 6 чел.