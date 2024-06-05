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Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400₽ за всё до 50 чел.
Групповая
3 часа
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
15 июня в 20:00
21 июня в 20:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стать москвичом за 2 часа
Обойти главные достопримечательности города и получить именную грамоту
Начало: Выход на улицу из метро Новокузнецкая
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии
Начало: У м. Китай-город
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
7 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления
Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне...
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Москва-Сити: город в городе
Узнать о комплексе небоскребов самое любопытное и понять, как здесь живется и работается
Начало: На Кутузовском проспекте
Завтра в 15:30
19 июня в 09:00
4 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пивная Москва: история и дегустации
Поговорить о пивной культуре за чаркой пенного
Начало: У метро «Марксистская»
9 июня в 12:00
12 июня в 15:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты дальнего Замоскворечья
История уютных местечек, дворов и зданий от местного жителя
Начало: У метро «Серпуховская»
9 июня в 15:00
10 июня в 19:30
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Проникнуться духом Старой Москвы и разобраться в многослойной столичной архитектуре
Начало: В районе метро Смоленская
9 июня в 12:30
14 июня в 17:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ах Арбат, мой Арбат: прогулка с коренным жителем
Узнать, где создали знаменитый торт «Прага» и где провел юные годы бард Булат Окуджава
Начало: В районе метро «Арбатская»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Прогуляться по историческому району Москвы, погрузиться в прошлое и попробовать горячий шоколад
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 18:00
12 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Как менялось и меняется московское метро
Прокатиться по станциям самых разных конструкций и стилистических решений
Начало: На станции метро Арбатская (Арбатско-Покровская ли...
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
1 350₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Секретные бары Покровки
Погрузиться в андеграунд Москвы и перевернуть представление о столичной барной культуре
Начало: У метро Китай-город
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
5 700₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией
Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города
Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности)
13 июня в 19:30
15 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором ТВ и актёром
Погулять по старинному району Москвы под аккомпанемент произведений русских и европейских классиков
Начало: Возле павильона станции метро Кропоткинская
Завтра в 12:00
9 июня в 14:30
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
Прогулка по Сретенке с коренным москвичом
Начало: старый цирк
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Москва: ориентируемся в центре без навигатора
Выбрать насыщенный городской маршрут и научиться определять своё местоположение без гаджетов
Начало: у одной из станций метро
9 июня в 15:30
10 июня в 19:30
29702 673₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом
Узнать, где жили музы русского футуризма и чем кормил гостей Маяковский
Начало: На Пушкинской площади
9 июня в 11:00
10 июня в 15:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Мотосказка в Москве: незабываемое путешествие на мотоцикле
Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни
15 окт в 19:30
16 окт в 19:30
8 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
На брудершафт с Москвой
Побывать в аутентичных барах и узнать историю столицы через благородные напитки
Начало: У метро «Трубная»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уютная Москва
Прогулка по столице сквозь тихие дворики, приоткрытые калитки и истории местных жителей
Начало: У метро Новослободская
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастропрогулка по Сретенке: история + еда
Узнать о самой сакральной и разгульной улице Москвы и попробовать её на вкус
Начало: У станции метро Сухаревская
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
7 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Неформальная прогулка по барам Москвы
Посетить нетуристические бары с аутентичной атмосферой в компании местного жителя
Начало: У метро Пушкинская
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
60005 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия5 июня 2024Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
- ЮЮлия2 июня 2024Спасибо за экскурсию, Стефания с большим увлечением и с любовью к Москве, её архитектуре известным людям, проводит свой рассказ. Всём рекомендую
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Информативная, с юмором и интересными фактами. Зашли во дворики, которые обычно закрыты) 3 часа пролетели мгновенно. Спасибо! Придем еще на другие экскурсии.
- ФФарида31 мая 2024Было интересно, познавательно. Мы являемся гостями столицы и самостоятельно за столь короткий промежуток времени вряд ли бы смогли найти такое
- ННаталья30 мая 2024Сегодня были на экскурсии с Марией. Прогулка пешая, как раз как мы любим. Мария-удивительный человек, который смог заинтересовать и меня и сына 11 лет рассказами о современных зданиях. Получился отличный подарок сыну.
- ООльга30 мая 2024Восхитительно! Это первая эмоция, которая зашкаливает! Красивая, исторически сохранившаяся, тихая, уютная, прекрасная, спокойная, очаровательная, домашняя, старая Москва! Она действительно есть, существует и
- ЕЕкатерина29 мая 2024Решили сходить в вдвоем с подругой на ее день рождения. В принципе экскурсия понравилась. Экскурсовод Татьяна интересный, позитивный собеседник. Показала
- OOlga29 мая 2024Бронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризе. Оригинальный по тематике маршрут,
- ЕЕкатерина28 мая 2024Хорошая познавательная экскурсия, выбирала 1 маршрут по Китай городу, узнала много нового.
- ММарина27 мая 2024Прогулка-экскурсия вместе с Павлом - восторг! Экскурсовод — харизматичный, великолепный рассказчик, было интересно с первой до последней минуты: неожиданные повороты истории,
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