Лера Б. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»

5
1 отзыв
Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Московский метрополитен — это настоящая сокровищница, бережно хранящая в своих недрах истинные драгоценности.

Это невероятный подземный клад, на поиски которого мы с вами и отправимся.

Мы совершим путешествие по самым необыкновенным станциям метрополитена, и насладимся великолепными видами интерьеров подземных дворцов.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👣Пешеходная
  • Подземная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚇Метро
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
Каменное искусствоПрогуливаясь по залам метро 🚇, мы увидим примеры тончайшей резьбы по камню. Полюбуемся витражами, изготовленными в тех же мастерских и по той же технологии, что и витражное оформление католических церквей. Насладимся видами необыкновенных смальтовых мозаик, восхитимся следами древней морской жизни в каменном декоре станций метро. Мы рассмотрим великолепные фарфоровые барельефы, выполненные по не имеющей аналогов технологии, и раскроем тайны старинных мраморных плит. Неповторимая акустика народной сокровищницыНа одной из станций мы попробуем обнаружить следы первого дирижабля, впервые пролетевшего над Москвой, и разберёмся в тайнах акустики выдающейся станции нашего метрополитена. Путешествуя по самой народной сокровищнице, мы разузнаем, что прячется за хорошо знакомыми сюжетами оформления и выясним как всё это связано с двенадцатью знаками зодиака. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проводится с использованием радиогида. Для вашего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники;
  • Будьте внимательны, в процессе экскурсии 🧭 мы осуществляем однократный вход в Московский метрополитен, поэтому просим вас быть подготовленными к оплате проезда без задержек и иметь при себе проездной билет 🎫. Стоимость проезда не входит в стоимость экскурсии;
  • Обращаем ваше внимание на тот факт, что экскурсия проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды
Что не входит
  • Проезд (возьмите с собой проездной или заранее купленный билет)
  • Личные расходы
Начало
🚩 У входа в павильон ст. м. «Новокузнецкая».
Место завершения
🏁 Станция метро «Добрынинская».
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Лера Б. проводит ещё 5 экскурсий

«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
7 000
2 часа
«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
7 отзывов
«Коломенское. История Государевой вотчины... »
7 000
2.5 часа
«Коломенское. История Государевой вотчины... »
2 отзыва
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
8 000
2 часа
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
1 отзыв
«Сказочное Замоскворечье»
7 000
2.5 часа
«Сказочное Замоскворечье»
1 отзыв
История и тайны башен Московского Кремля
7 000
2 часа
История и тайны башен Московского Кремля

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1972 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
522 отзыва
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов