Лера Б. проводит ещё 5 экскурсий

Каменное искусствоПрогуливаясь по залам метро 🚇, мы увидим примеры тончайшей резьбы по камню. Полюбуемся витражами, изготовленными в тех же мастерских и по той же технологии, что и витражное оформление католических церквей. Насладимся видами необыкновенных смальтовых мозаик, восхитимся следами древней морской жизни в каменном декоре станций метро. Мы рассмотрим великолепные фарфоровые барельефы, выполненные по не имеющей аналогов технологии, и раскроем тайны старинных мраморных плит. Неповторимая акустика народной сокровищницыНа одной из станций мы попробуем обнаружить следы первого дирижабля, впервые пролетевшего над Москвой, и разберёмся в тайнах акустики выдающейся станции нашего метрополитена. Путешествуя по самой народной сокровищнице, мы разузнаем, что прячется за хорошо знакомыми сюжетами оформления и выясним как всё это связано с двенадцатью знаками зодиака. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проводится с использованием радиогида. Для вашего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники;

Будьте внимательны, в процессе экскурсии 🧭 мы осуществляем однократный вход в Московский метрополитен, поэтому просим вас быть подготовленными к оплате проезда без задержек и иметь при себе проездной билет 🎫. Стоимость проезда не входит в стоимость экскурсии;

Обращаем ваше внимание на тот факт, что экскурсия проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения.