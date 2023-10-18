Исследовать популяцию фантастических тварей в архитектуре Москвы
Химеры и горгульи, стаи хищных птиц и летучих мышей, саламандры и огнегривый лев — я расскажу, как архитекторы переосмыслили античные, средневековые и барочные мотивы и создали настоящий «заповедник» диковинных зверей. А вам предстоит отыскать их.
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Описание
Что вас ожидает
Скульптурные изображения животных украшают десятки московских зданий. И если львами и конями никого в нашем городе не удивишь, то где искать грифонов, химер, пеликанов, саламандр, слонотопов или драконов, знает не всякий. Вам предстоит пройти квест и выяснить, где на улицах Москвы спрятались фантастические (и не очень) чудища. Выполняя задания, вы не только весело и приятно проведёте время, рассматривая разнообразных зверей, но и узнаете множество интересных фактов. Научитесь разбираться в архитектурных терминах, а заодно познакомитесь с любопытными историями людей и зданий.
Некоторые сведения о животных возможно получить только с помощью полевых наблюдений. Разумеется, это не самая простая задача: некоторые виды заметно проворнее человека, обитают в труднодоступной местности и умело прячутся от любопытных глаз. В таких случаях на выручку приходят технологические средства. В помощь нам будут фотокамеры и смартфоны. А в награду — эксклюзивная подборка фото в вашу коллекцию.
Организационные детали
- Возрастная аудитория: квест рекоменован для детей 10 лет и старше
- В составе детских групп взрослые сопровождающие участвуют бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Чистые пруды»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.