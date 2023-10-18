Семейный городской квест «Нечистая сила на Чистых прудах»

Исследовать популяцию фантастических тварей в архитектуре Москвы

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Кого только не увидишь в столице… Здесь есть места, где на фасадах домов поселилось множество невероятных созданий.

Химеры и горгульи, стаи хищных птиц и летучих мышей, саламандры и огнегривый лев — я расскажу, как архитекторы переосмыслили античные, средневековые и барочные мотивы и создали настоящий «заповедник» диковинных зверей. А вам предстоит отыскать их.
Семейный городской квест «Нечистая сила на Чистых прудах»
Семейный городской квест «Нечистая сила на Чистых прудах»
Семейный городской квест «Нечистая сила на Чистых прудах»
Семейный городской квест «Нечистая сила на Чистых прудах»
Семейный городской квест «Нечистая сила на Чистых прудах»
Семейный городской квест «Нечистая сила на Чистых прудах»
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Скульптурные изображения животных украшают десятки московских зданий. И если львами и конями никого в нашем городе не удивишь, то где искать грифонов, химер, пеликанов, саламандр, слонотопов или драконов, знает не всякий. Вам предстоит пройти квест и выяснить, где на улицах Москвы спрятались фантастические (и не очень) чудища. Выполняя задания, вы не только весело и приятно проведёте время, рассматривая разнообразных зверей, но и узнаете множество интересных фактов. Научитесь разбираться в архитектурных терминах, а заодно познакомитесь с любопытными историями людей и зданий.

Некоторые сведения о животных возможно получить только с помощью полевых наблюдений. Разумеется, это не самая простая задача: некоторые виды заметно проворнее человека, обитают в труднодоступной местности и умело прячутся от любопытных глаз. В таких случаях на выручку приходят технологические средства. В помощь нам будут фотокамеры и смартфоны. А в награду — эксклюзивная подборка фото в вашу коллекцию.

Организационные детали

  • Возрастная аудитория: квест рекоменован для детей 10 лет и старше
  • В составе детских групп взрослые сопровождающие участвуют бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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