Кого только не увидишь в столице… Здесь есть места, где на фасадах домов поселилось множество невероятных созданий. Химеры и горгульи, стаи хищных птиц и летучих мышей, саламандры и огнегривый лев — я расскажу, как архитекторы переосмыслили античные, средневековые и барочные мотивы и создали настоящий «заповедник» диковинных зверей. А вам предстоит отыскать их.

Описание квеста

Скульптурные изображения животных украшают десятки московских зданий. И если львами и конями никого в нашем городе не удивишь, то где искать грифонов, химер, пеликанов, саламандр, слонотопов или драконов, знает не всякий. Вам предстоит пройти квест и выяснить, где на улицах Москвы спрятались фантастические (и не очень) чудища. Выполняя задания, вы не только весело и приятно проведёте время, рассматривая разнообразных зверей, но и узнаете множество интересных фактов. Научитесь разбираться в архитектурных терминах, а заодно познакомитесь с любопытными историями людей и зданий.

Некоторые сведения о животных возможно получить только с помощью полевых наблюдений. Разумеется, это не самая простая задача: некоторые виды заметно проворнее человека, обитают в труднодоступной местности и умело прячутся от любопытных глаз. В таких случаях на выручку приходят технологические средства. В помощь нам будут фотокамеры и смартфоны. А в награду — эксклюзивная подборка фото в вашу коллекцию.

Организационные детали