Исследовать популяцию фантастических тварей в архитектуре Москвы и собрать коллекцию фото
Кого только не увидишь в столице… Здесь есть места, где на фасадах домов поселилось множество невероятных созданий.
Химеры и горгульи, стаи хищных птиц и летучих мышей, саламандры и огнегривый лев — я расскажу, как архитекторы переосмыслили античные, средневековые и барочные мотивы и создали настоящий «заповедник» диковинных зверей. А вам предстоит отыскать их.
Скульптурные изображения животных украшают десятки московских зданий. И если львами и конями никого в нашем городе не удивишь, то где искать грифонов, химер, пеликанов, саламандр, слонотопов или драконов, знает не всякий. Вам предстоит пройти квест и выяснить, где на улицах Москвы спрятались фантастические (и не очень) чудища. Выполняя задания, вы не только весело и приятно проведёте время, рассматривая разнообразных зверей, но и узнаете множество интересных фактов. Научитесь разбираться в архитектурных терминах, а заодно познакомитесь с любопытными историями людей и зданий.
Некоторые сведения о животных возможно получить только с помощью полевых наблюдений. Разумеется, это не самая простая задача: некоторые виды заметно проворнее человека, обитают в труднодоступной местности и умело прячутся от любопытных глаз. В таких случаях на выручку приходят технологические средства. В помощь нам будут фотокамеры и смартфоны. А в награду — эксклюзивная подборка фото в вашу коллекцию.
Организационные детали
Возрастная аудитория: квест рекомендован для детей 10 лет и старше
Квест также можно провести для группы (7-25 человек), стоимость — 1500 ₽ за чел. С группой школьников от 10 человек обязательно должен быть один сопровождающий взрослый — участие для него бесплатно
Квест проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1465 туристов
Я аттестованный гид Москвы и профессиональный фотограф. Коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город. Со мной работает команда профессиональных экскурсоводов.
Лучшие проводники по городу — это жители, влюблённые читать дальшеуменьшить
в него: фотографы, переводчики, художники, преподаватели… Я создала авторские маршруты, чтобы вы могли узнать Москву по-новому, заглянуть за исторический фасад и получить самое главное — незабываемые эмоции и впечатления.
Приходите на наши фотопрогулки, квесты, городские экскурсии, ведь время летит, а фотографии остаются. Москва — это любовь навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Анна
Прекрасная экскурсия! Наталья потрясающе рассказывает! Понравилось всем от мала до велика! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктория
Здравствуйте. Ирина с первых минут смогла заинтересовать группу школьников 12-ти лет. Дети с удовольствием и интересом выполняли задания, разгадывали и искали необычных существ, спрятавшихся в самых неожиданных местах. Теперь выглядываем на всех зданиях своего района монстриков))
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мила
Экскурсия прошла на отлично. С нами была экскурсовод Ольга, легко сразу завлекла в тему детей, в поиски и задания, что время пролетело очень быстро. Также нам показали отличные улочки для самостоятельной читать дальшеуменьшить
прогулки и секретное место - мини зоопарк, который тоже вызвал отдельный восторг у детей. Отдельно хотела бы сказать спасибо за внимание к имениннику - неожиданный подарок приумножил впечатление об этом дне. Дети также оценили, что им дали, как они говорят «продуманные гаджеты» (аудиогид), который позволял даже отвлекаясь, слушать экскурсию) В общем, рекомендую сходить на эту экскурсию, будет полезно и для здоровья - прогулка ну и познавательно)
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Брали квест преимущественно для дочки (9 лет), прогулялись прекрасно, узнали много нового (и взрослые и ребенок). Дочь была поглощена поиском «тварей», очень старалась всех найти. Узнала про существование новых 😅 а мы с мужем про архитектуру и историю Чистых прудов. Спасибо большое ☺️
Вам был полезен этот отзыв?
Алина
Получили огромное удовольствие. Экскурсия будет интересна не только туристам, но и коренным жителям. Давайте честно, когда вы в последний раз ходили и изучали исторические улочки Москвы? Вот и мы, кажется, что никогда. Восполнили этот пробел, благодаря Ирине. Благодаря формату квеста, в нас проснулись азартные кладоискатели😁Советуем всем✨
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были чудесные, насыщенные 2 часа, полные эмоций и впечатлений! Ирина оживила читать дальшеуменьшить
историю зданий своими рассказами. Прекрасно нашла общий язык с детьми, очень тактична, отлично чувствует группу, умеет привлечь и удержать внимание детей к интересным фактам. Ребята с удовольствием отвечали на все вопросы, зарабатывая небольшие призы-сувениры. Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков центра Москвы. Ирина, спасибо Вам большое, продолжайте дарить положительные эмоции от раскрытия тайн и соприкосновения с прекрасным.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»»