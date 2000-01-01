Экскурсия из Москвы в Жостово

Полюбоваться знаменитыми подносами и познакомиться с русским народным промыслом в музее

Вас ждет единственный в мире музей «картин на металле».

В выставочных залах при фабрике вы прикоснетесь к истории и красоте жостовского искусства росписи.

Гид расскажет о производстве, о секретах знаменитых цветов и о других сюжетах.

По желанию вы распишете свой собственный дивный поднос на мастер-классе с художником!
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово
Экскурсия из Москвы в Жостово

Что вас ожидает

Путешествие туда, где создается красота

Мы поедем в маленькую деревню Жостово, которая уже почти 200 лет радует нас яркими цветами и глубиной народного творчества. Все подробности вы узнаете на месте, но по пути я поделюсь фактами о росписи по металлу, которые не рассказывают музейные гиды. Кроме того, по пути вы узнаете о районе Мытищи, о снабжении Москвы водой в 19 веке, о грозовом колодце и не только.

Музей подносов при Жостовской фабрике

Красочная экспозиция познакомит вас с историей промысла с его возникновения до наших дней. Вы узнаете обо всех этапах и тонкостях производства, увидите процесс росписи.

Если вы хотите быть не только наблюдателем, предлагаю поучаствовать в мастер-классе, который увлечет и детей, и взрослых. Вам дадут правильные орудия труда и заготовки. Под руководством художника вы распишете свои подносы и поставите личную подпись. Подносы высушат в печи, покроют лаком и через несколько дней отправят вам.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном автомобиле Mercedes C200 (1-3 чел. ) или для большего количества участников (до 8 чел. ) на микроавтобусе Mercedes Vito. Если вас больше 5 человек, стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсия и мастер-класс рассчитаны на детей с 4 лет и взрослых
  • Экскурсию можно продлить за дополнительную плату
  • Трансфер из любой точки Москвы и обратно включен в стоимость

Дополнительные расходы

Экскурсии в музее проводят музейные гиды. Стоимость:

  • для группы 1-2 человека: 500 руб. дети/студенты/пенсионеры, 1000 руб. взрослые
  • для группы 3-5 человек: 200 руб. дети/студенты/пенсионеры, 500 руб. взрослые
  • для группы 6-8 человек: 150 руб. дети/студенты/пенсионеры, 300 руб. взрослые

По желанию и предварительной договоренности с гидом после экскурсии вы можете принять участие в мастер-классе. Стоимость «экскурсия + мастер-класс»:

  • для группы 1-2 человека: 4000 руб. дети/студенты/пенсионеры, 5000 руб. взрослые
  • для группы 3-5 человек: 3000 руб. дети/студенты/пенсионеры, 4000 руб. взрослые
  • для группы 6-8 человек: 1500 руб. дети/студенты/пенсионеры, 2000 руб. взрослые

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности, интересно расскажу о любой теме.
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