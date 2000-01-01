Что вас ожидает

Путешествие туда, где создается красота

Мы поедем в маленькую деревню Жостово, которая уже почти 200 лет радует нас яркими цветами и глубиной народного творчества. Все подробности вы узнаете на месте, но по пути я поделюсь фактами о росписи по металлу, которые не рассказывают музейные гиды. Кроме того, по пути вы узнаете о районе Мытищи, о снабжении Москвы водой в 19 веке, о грозовом колодце и не только.

Музей подносов при Жостовской фабрике

Красочная экспозиция познакомит вас с историей промысла с его возникновения до наших дней. Вы узнаете обо всех этапах и тонкостях производства, увидите процесс росписи.

Если вы хотите быть не только наблюдателем, предлагаю поучаствовать в мастер-классе, который увлечет и детей, и взрослых. Вам дадут правильные орудия труда и заготовки. Под руководством художника вы распишете свои подносы и поставите личную подпись. Подносы высушат в печи, покроют лаком и через несколько дней отправят вам.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортном автомобиле Mercedes C200 (1-3 чел. ) или для большего количества участников (до 8 чел. ) на микроавтобусе Mercedes Vito. Если вас больше 5 человек, стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Экскурсия и мастер-класс рассчитаны на детей с 4 лет и взрослых

Экскурсию можно продлить за дополнительную плату

Трансфер из любой точки Москвы и обратно включен в стоимость

Дополнительные расходы

Экскурсии в музее проводят музейные гиды. Стоимость:

для группы 1-2 человека: 500 руб. дети/студенты/пенсионеры, 1000 руб. взрослые

для группы 3-5 человек: 200 руб. дети/студенты/пенсионеры, 500 руб. взрослые

для группы 6-8 человек: 150 руб. дети/студенты/пенсионеры, 300 руб. взрослые

По желанию и предварительной договоренности с гидом после экскурсии вы можете принять участие в мастер-классе. Стоимость «экскурсия + мастер-класс»: