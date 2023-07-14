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Из Москвы на экскурсии в Жостово и Федоскино

Полюбоваться знаменитыми подносами и и шкатулками и познакомиться с русскими народными промыслами
Красочные подносы и изящные шкатулки, или Погружение в мир традиционной росписи — таков план этой поездки! В музеях в Жостово и Федоскино вас познакомят с полным циклом производства, откроют секреты мастеров и символизм сюжетов. Кроме того, по желанию вы распишете собственные поднос и шкатулку на мастер-классах с художниками.
5
2 отзыва
Из Москвы на экскурсии в Жостово и Федоскино
Из Москвы на экскурсии в Жостово и Федоскино
Из Москвы на экскурсии в Жостово и Федоскино

Описание трансфер

Жостово

Уже почти 200 лет эта маленькая деревня радует нас яркими цветами и глубиной народного творчества. Подробнее об истории и особенностях знаменитого промысла вам расскажут гиды в Музее подносов при Жостовской фабрике. Вы узнаете обо всех этапах и тонкостях производства, увидите процесс росписи.

По желанию вы поучаствуете в мастер-классе, который увлечёт и детей, и взрослых. Вам дадут правильные материалы и заготовки. Под руководством художника вы распишете свои подносы и поставите личную подпись. Подносы высушат в печи, покроют лаком и через несколько дней отправят вам.

Федоскино

Здесь в конце 18 века зародилась лаковая миниатюра на шкатулках из папье-маше. В местном музее вы узнаете о технологии и изготовлении легендарных изделий, которыми обладают президенты, премьер-министры, звёзды и другие публичные личности. Затем вы также сможете расписать собственную шкатулку под руководством мастера.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • На комфортном минивэне Mercedes Vito для компании 1-8 человек
  • Время старта зависит от времени начала первого мероприятия
  • Экскурсии и мастер-классы рассчитаны на детей с 4 лет и взрослых
  • Трансфер из любой точки Москвы и обратно включён в стоимость
  • Экскурсии в музее проводят местные гиды

Дополнительные расходы

  • Федоскино
    — Индивидуальная экскурсия (1 час): 3300 ₽ за группу до 5 человек, от 6 — 650 ₽ полный, 500 ₽ льготный билет
    — Мастер класс «Роспись броши» (45 минут): 5500 ₽ за группу до 4 человек, от 5 — 1200 ₽ за одного
    — Мастер-класс «Роспись шкатулки» (45 минут): 9000 ₽ за группу до 3 человек, от 4 — 3000 ₽ за одного

Готовые изделия после мастер-класса вы сможете забрать через месяц в магазине при Фабрике, в фирменном магазине в Москве Рэдиссон Славянская. Отправка СДЕК за счёт получателя.

  • Жостово
    — В будни индивидуальная экскурсия + мастер-класс (заготовка не меньше 18 см) от 3 до 9 человек: дети, студенты, пенсионеры — 2000 ₽, взрослые — 2500 ₽. Только экскурсия — 300 ₽ / 600 ₽
    — В субботу и воскресенье: дети, студенты, пенсионеры — 950 ₽, взрослые — 1400 ₽. Только экскурсия — 200 ₽ / 400 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1673 туристов
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Прекрасно организовано. Дети в восторге! Мамы довольны.
Прекрасно организовано. Дети в восторге! Мамы довольны.
Прекрасно организовано. Дети в восторге! Мамы довольны.
Прекрасно организовано. Дети в восторге! Мамы довольны.
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Е
Поездка Экскурсия с Владимиром (2 чел. пенсионеры) прошла легко и очень интересно. Он выполнил всю программу и учел все наши пожелания. Мы не заметили как прошло время. Спасибо большое Владимиру.
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