Мы поедем в маленькую деревню Жостово, которая уже почти 200 лет радует нас яркими цветами и глубиной народного творчества. Все подробности вы узнаете на месте, но по пути я поделюсь фактами о росписи по металлу, которые не рассказывают музейные гиды. Кроме того, по пути вы узнаете о районе Мытищи, о снабжении Москвы водой в 19 веке, о грозовом колодце и не только.
Красочная экспозиция познакомит вас с историей промысла с его возникновения до наших дней. Вы узнаете обо всех этапах и тонкостях производства, увидите процесс росписи.
Если вы хотите быть не только наблюдателем, предлагаю поучаствовать в мастер-классе, который увлечет и детей, и взрослых. Вам дадут правильные орудия труда и заготовки. Под руководством художника вы распишете свои подносы и поставите личную подпись. Подносы высушат в печи, покроют лаком и через несколько дней отправят вам.
Экскурсии в музее проводят музейные гиды. Стоимость:
По желанию и предварительной договоренности с гидом после экскурсии вы можете принять участие в мастер-классе. Стоимость «экскурсия + мастер-класс»: