Красочные подносы и изящные шкатулки, или Погружение в мир традиционной росписи — таков план этой поездки! В музеях в Жостово и Федоскино вас познакомят с полным циклом производства, откроют секреты мастеров и символизм сюжетов. Кроме того, по желанию вы распишете собственные поднос и шкатулку на мастер-классах с художниками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Жостово

Уже почти 200 лет эта маленькая деревня радует нас яркими цветами и глубиной народного творчества. Подробнее об истории и особенностях знаменитого промысла вам расскажут гиды в Музее подносов при Жостовской фабрике. Вы узнаете обо всех этапах и тонкостях производства, увидите процесс росписи.

По желанию вы поучаствуете в мастер-классе, который увлечёт и детей, и взрослых. Вам дадут правильные материалы и заготовки. Под руководством художника вы распишете свои подносы и поставите личную подпись. Подносы высушат в печи, покроют лаком и через несколько дней отправят вам.

Федоскино

Здесь в конце 18 века зародилась лаковая миниатюра на шкатулках из папье-маше. В местном музее вы узнаете о технологии и изготовлении легендарных изделий, которыми обладают президенты, премьер-министры, звёзды и другие публичные личности. Затем вы также сможете расписать собственную шкатулку под руководством мастера.

Организационные детали

Как проходит поездка

На комфортном минивэне Mercedes Vito для компании 1-8 человек

Время старта зависит от времени начала первого мероприятия

Экскурсии и мастер-классы рассчитаны на детей с 4 лет и взрослых

Трансфер из любой точки Москвы и обратно включён в стоимость

Экскурсии в музее проводят местные гиды

Дополнительные расходы

Федоскино

— Индивидуальная экскурсия (1 час): 3300 ₽ за группу до 5 человек, от 6 — 650 ₽ полный, 500 ₽ льготный билет

— Мастер класс «Роспись броши» (45 минут): 5500 ₽ за группу до 4 человек, от 5 — 1200 ₽ за одного

— Мастер-класс «Роспись шкатулки» (45 минут): 9000 ₽ за группу до 3 человек, от 4 — 3000 ₽ за одного

Готовые изделия после мастер-класса вы сможете забрать через месяц в магазине при Фабрике, в фирменном магазине в Москве Рэдиссон Славянская. Отправка СДЕК за счёт получателя.