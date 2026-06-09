Добро пожаловать на Тверскую землю! Сначала вы увидите Знаменское-Раёк — усадьбу с редкой для России колоннадой и романтичной историей создания. Затем отправитесь в Торжок: к купеческим домам, монастырям и Новоторжскому кремлю. Сможете отведать пожарских котлет, попробуете пастилу и рассмотрите изделия с золотной вышивкой.

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Описание экскурсии

Знаменское-Раёк

Дворец-ожерелье, который генерал Фёдор Глебов построил как свадебный подарок юной жене Елизавете, родственнице Романовых. Вы осмотрите изящную колоннаду и узнаете, какие решения придумал архитектор Николай Львов: скрытое отопление, особое освещение парадной лестницы и необычный паркет в бальном зале. После этого прогуляетесь по старому парку, выйдете к пруду и острову Любви.

Торжок

Вы увидите:

набережную Тверцы с историческими зданиями

ротонду Николая Львова и Торговые ряды

парк Любви и Верности со смотровой площадкой

Борисоглебский монастырь

Старо-Вознесенскую церковь, построенную без единого гвоздя

Верхнее городище и восстановленный Новоторжский кремль

Театрализованная экскурсия в особняке Львовых-Балавинских (по желанию)

Вас встретят персонажи Государева тракта: станционный смотритель, проезжая барыня, хозяйка особняка, бараночница и Дарья Пожарская. Вы услышите дорожные истории 19 века, получите рецепт пожарских котлет и сможете сделать фото в старинных интерьерах.

Новоторжская ремесленная мастерская

Продегустируем пастилу и купим сладкие сувениры.

Музей золотного шитья

Вы увидите изделия, вышитые золотыми и серебряными нитями, узнаете, почему Торжок называют городом золотошвей, и заглянете в фирменный магазин. По желанию можно принять участие в мастер-классе и попробовать основные приёмы золотной вышивки.

Примерный тайминг:

7.00 — сбор

7.15 — отправление от м. Войковская

10:00–11:00 — прогулка по парку Знаменское-Раёк

11.30 — обзорная экскурсия по Торжку и смотровые площадки

13.30 — обед

14.30 — музей золотного шитья

16.00 — музей Пушкина и театрализованная программа

17.00 — внешний осмотр трактира «У Пожарского»

17:30 — отъезд в Москву

Организационные детали