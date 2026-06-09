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Знаменское-Раёк и Торжок: путешествие из Москвы

Прогуляться по городу над Тверцой и полюбоваться дворцом-ожерельем
Добро пожаловать на Тверскую землю! Сначала вы увидите Знаменское-Раёк — усадьбу с редкой для России колоннадой и романтичной историей создания. Затем отправитесь в Торжок: к купеческим домам, монастырям и Новоторжскому кремлю. Сможете отведать пожарских котлет, попробуете пастилу и рассмотрите изделия с золотной вышивкой.
Знаменское-Раёк и Торжок: путешествие из Москвы
Знаменское-Раёк и Торжок: путешествие из Москвы
Знаменское-Раёк и Торжок: путешествие из Москвы

Описание экскурсии

Знаменское-Раёк

Дворец-ожерелье, который генерал Фёдор Глебов построил как свадебный подарок юной жене Елизавете, родственнице Романовых. Вы осмотрите изящную колоннаду и узнаете, какие решения придумал архитектор Николай Львов: скрытое отопление, особое освещение парадной лестницы и необычный паркет в бальном зале. После этого прогуляетесь по старому парку, выйдете к пруду и острову Любви.

Торжок

Вы увидите:

  • набережную Тверцы с историческими зданиями
  • ротонду Николая Львова и Торговые ряды
  • парк Любви и Верности со смотровой площадкой
  • Борисоглебский монастырь
  • Старо-Вознесенскую церковь, построенную без единого гвоздя
  • Верхнее городище и восстановленный Новоторжский кремль

Театрализованная экскурсия в особняке Львовых-Балавинских (по желанию)

Вас встретят персонажи Государева тракта: станционный смотритель, проезжая барыня, хозяйка особняка, бараночница и Дарья Пожарская. Вы услышите дорожные истории 19 века, получите рецепт пожарских котлет и сможете сделать фото в старинных интерьерах.

Новоторжская ремесленная мастерская

Продегустируем пастилу и купим сладкие сувениры.

Музей золотного шитья

Вы увидите изделия, вышитые золотыми и серебряными нитями, узнаете, почему Торжок называют городом золотошвей, и заглянете в фирменный магазин. По желанию можно принять участие в мастер-классе и попробовать основные приёмы золотной вышивки.

Примерный тайминг:

  • 7.00 — сбор
  • 7.15 — отправление от м. Войковская
  • 10:00–11:00 — прогулка по парку Знаменское-Раёк
  • 11.30 — обзорная экскурсия по Торжку и смотровые площадки
  • 13.30 — обед
  • 14.30 — музей золотного шитья
  • 16.00 — музей Пушкина и театрализованная программа
  • 17.00 — внешний осмотр трактира «У Пожарского»
  • 17:30 — отъезд в Москву

Организационные детали

  • В стоимость включены входные билеты в музеи, а также радиогид с одноразовыми наушниками
  • Дополнительно и по желанию оплачиваются: обед с пожарскими котлетами — 750 ₽ с чел., театрализованная экскурсия в особняке Львовых-Балавинских с экспозицией музея А. С. Пушкина — 580 ₽ с чел., мастер-класс по золотному шитью — 550 ₽ с чел.
  • Борисоглебский монастырь не посещаем, рассказ снаружи, можете зайти самостоятельно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет5580 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции местро «Войковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1109 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

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