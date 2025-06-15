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Экскурсии из Москвы в Торжок

Найдено 3 экскурсии в категории «Торжок» в Москве, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
На велосипеде
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
Погрузитесь в атмосферу Зеленограда, где природа и история переплетаются в уникальной велопрогулке. Удивительные факты и живописные виды ждут вас
Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ
Завтра в 10:00
27 июн в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Пешая
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие
Начало: На площади Трех вокзалов
30 июн в 08:00
7 июл в 08:00
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: У СТ.М. «Беломорская»
6 авг в 08:30
7 авг в 08:00
19 200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Глеб
    15 июня 2025
    Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
    С некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. Мы немало путешествуем, но крайне
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    редко приходилось встречать такую самоотверженность со стороны гида. Георгий провел с нами целый день- и это было не формальное взаимодействие клиентов с организатором, а душевное, дружеское общение. Георгий владеет темой досконально - и заражает своим энтузиазмом и любовью к Твери. Эрудиция его огромна, а помноженная на ум, синтонность и чувство юмора- оставляет впечатление поистине неизгладимое! Это был, безоговорочно, один из лучших дней в нашей поездке. От души благодарим - и категорически рекомендуем это путешествие! Георгия - дружески обнимаем, желаем успехов и надеемся на новые встречи! ✊

    С некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. МыС некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. МыС некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. МыС некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. МыС некоторой задержкой, но с огромным удовольствием пишу отзыв о замечательной поездке с великолепным человеком. Мы
  • Т
    Татьяна
    3 апреля 2025
    Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
    Идеальное!! Название путешествия ничуть не преувеличено! Идеально все - логистика, рассказ, выбор мест для осмотра, да что говорить - сам
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    Георгий - идеален!)))) Нам, как заядлым путешественникам, есть с чем сравнить, поэтому смело говорим - Георгий одна из лучших наших «находок», если можно так выразиться!)) Не заученная монотонная речь «по тетрадке», это живой рассказ очень образованного и любящего свое дело человека. Такое неочевидное для нас направление для экскурсии (мы в Тверской области бываем часто, рыбаки)), но все проездом) Георгий сумел превратить в увлекательнейшую прогулку, открыть нам город со всех сторон, времен и эпох. Вишенкой на торте и очень кстати оказалось посещение смотровой площадки как финальная точка, с которой можно оценить масштаб. Прошли, кстати, больше 26000 шагов, имейте в виду, оценивайте свои силы) но как-то так равномерно была распределена нагрузка, плюс интересное общение - мы и не устали почти)) Георгий, благодарим за этот день!

  • И
    Ирина
    25 октября 2022
    Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
    Название экскурсии полностью соответствует ее содержанию. Большое спасибо Георгию за увлекательное путешествие. Программа составлена очень грамотно, с остановками на отдых. Обязательно отправимся с Георгием по новым маршрутам, как только они у него появятся. Настоятельно рекомендую данную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Торжок»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
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  3. Из Москвы в Тверь дорогой Государя
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Торжок" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 19 200. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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