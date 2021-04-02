Когда в Москве становится тепло, то хочется посидеть где-то в кафе или ресторане, но не в закрытом помещении, а на открытой летней террасе. С таким же чувством мы подготовили список хороших ресторанов и кафе с террасами и верандами в Москве

С наступлением летних теплых дней многие начинают задумываться о том, где в Москве можно посидеть, пообедать, приятно провести время, заказав любимый напиток или блюдо и понаблюдать за жизнью города. Для этого есть огромное количество возможностей. В столице открыто множество ресторанов и кафе с открытыми террасами и верандами. Вот самые популярные из них.

Ресторан «Soluxe Club»

Летняя терраса в китайском ресторане Soluxe Club

Любителям вкушать ресторанные блюда на свежем воздухе, стоит обратить внимание на этот ресторан. Возле столов находятся уютные диваны. Дизайн террасы является гармоничным продолжением интерьера самого ресторана. Можно получать удовольствие от:

мягких подушек;

пастельных тонов в оформлении;

эксклюзивной мебели;

большого количества зелени;

изысканной кухни.

При желании можно расслабиться, заказав один из авторских кальянов. Ресторан Солюкс порадует блюдами китайской, кантонской кухни, отличающейся экзотическими вкусами и компонентами. Здесь представлено большое разнообразие деликатесов и морепродуктов, присутствует собственный суши-бар. Готовят все это великолепие лучшие повара столицы

Ресторан «Кофемания»

Функционирует в Москве с 2001 года. Знаменитые кофейни с подобным названием открыты в Нью-Йорке. Кафе располагаются не только в центре известных городов, но в аэропортах. Пользуются популярностью благодаря организованной здесь школе бариста. Огромное количество выпускников за прошедшие годы стали авторами многочисленных напитков. Получить удовольствие от них теперь можно во всех кофейнях этой сети. Изначально это было просто кафе. Сегодня "Кофемания" является полноценным рестораном. Посетители могут получить удовольствие и отдохнуть на комфортных террасах, порадовать себя ароматным кофе со свежими десертами.

Ресторан «Ноев ковчег»

Веранда в ресторане «Ноев ковчег»

Согласно преданиям, Ковчег Ноя пристал к Арарату семнадцатого июля. В эту дату в 1999 году открылся одноименный ресторан. Это кафе считается самым престижным в Москве. Здесь готовится армянские уникальные блюда по традиционным для нации рецептам. Ресторан привлекает открытой террасой и исключительно армянским оформлением. Можно получить удовольствие не только от идеальных блюд, но от таких элементов интерьера, как:

массивная мебель;

выполненная из глины посуда;чашки с росписью.

В ресторане есть мангал. В теплое время можно получить удовольствие от оригинальных блюд, расположившись на уютной спокойной веранде.

Ресторан «Food Embassy»

Терраса в ресторане Юлии Высоцкой

Этим рестораном владеет всем известная Юлия Высоцкая. Он привлекает своей философией, соблюдением традиций, умением сочетать их с более новыми гастрономическими трендами. Веранды этого ресторана - отличное место, где можно покушать до прогулки по рядом расположенному парку и пальмовой оранжерее или после. Интерьер оформлен в скандинавском минималистичном стиле. Многие предметы для обустройства интерьера были привезены из Америки и стран Европы. Стены оригинально украшены изображением трав.

Ресторан «Белый Кролик»

Терраса оборудована уникальной раздвижной крышей. Благодаря этому гостям предоставляется возможность полноценно отдыхать на свежем воздухе. Расположено открытое кафе на 16-ом этаже одного из зданий столицы. Отсюда открывается вид на старинные дворики, на сталинские высотки, на Москва-Сити и на природные излучины реки.

В меню преобладают блюда славянской кухни. Работа в штате поваров позволяет раскрывать традиционное меню совершенно по-новому. Блюда, представленные в этом ресторане, в состоянии удивить самых настоящих гурманов.

Кафе «Веранда 32.05»

Кафе привлекает наполненным цветом зелени павильоном. В ресторане 32 мая, то есть период волшебства. В кафе посетителей ждут:

удобные легкие гамаки;десятки видов домашнего лимонада;

специализированное меню правильного питания.

В этом кафе многолюдно. Причина в том, что аналогичных заведений в округе довольно мало.

Ресторан «Тинатин»

Летняя веранда в Тинатине Там много места

Комфортный ресторан с открытой верандой, который принадлежит Тине Канделаки. Терраса наполнена воздухом и солнечным светом. Здесь можно получить удовольствие от аутентичных блюд от шеф-поваров из Грузии. Каждого посетителя здесь встречают с истинным кавказских гостеприимством. В интерьере преобладают пастельные тона. Он украшен живыми растениями, на полу ковры, гости получают удовольствие от непревзойденных блюд, расположившись на удобных диванах.

Ресторан «Светлый»

Терраса в ресторане Светлый

Достаточно оригинальное место для отдыха. Свое название данный ресторан получил совершенно неслучайно. Сам ресторан представляет собой зал, который очень часто резервируют для проведения банкетов. Есть небольшой vip-зал, где можно встретиться тесными компаниями. Что касается летних террас, то они увиты плющом, посетителям предоставляет возможность расположиться на мягких диванах. Ресторан славится своим караоке, идеально поющими бек-вокалистами и самым современным профессиональным оборудованием. Лучшее место для проведения пятничного или субботнего вечера.

Ресторан «Иерусалим»

Крыша в ресторане Иерусалим на Бронной

Задумываюсь о том, как провести время в теплый выходной день, стоит обратить внимание на открытую веранду. На террасе всегда свежо, даже в самую жаркую погоду. В вечернее время можно любоваться закатом, пробуя меню израильской кухни. Желающих посетить это место всегда очень много. Стоит заранее заказывать столик.

Ресторан «Gipsy»

Это место характеризуется, как бесшабашное. Ресторан востребован по причине находящегося в нем диско-бара. В будние дни здесь можно вкусно обедать. В выходные проводятся модные вечеринки с танцами. На веранде одновременно может сидеть до 300 посетителей. Это идеальное пространство, предназначенное для отдыха. Здесь есть лежаки, комфортные качели и шезлонги. Также на веранде расположены живые изгороди из зелени, огромные пальмы, постоянно звучит музыка под гитару и все это сопровождается подачей экзотических блюд.

Преимущества летних кафе