Полезная информация о Московском международном деловом центра Москва-Сити. Где находится, сколько там небоскребов, как добраться, какое метро 🚇 и маршруты выбрать, особенности, цены на смотровую площадку Panorama 360, а так же о ТРЦ Афимолл, его кафе, ресторанах и развлечениях. Как всегда много отличных фото с Москва-сити

Московский международный деловой центр «Москва-Сити» Москва-Сити

Столица России богата на разные достопримечательности. Знаменитый Кремль, Красная площадь, Мавзолей, бесконечное множество храмов и соборов – переселение всех локаций займет действительно большое количество времени. По-настоящему приятен тот факт, что в последние годы начинают появляться новые объекты, готовые пополнить собой список самых популярных и интересных мест столицы. Одной из таких локаций является деловой квартал Москва Сити.

Москва Сити – это комплекс небоскребов, который, в первую очередь, привлекает внимание своей грандиозной архитектурой. Квартал действительно заметен издалека и вызывает неподдельное восхищение. Туристы со всей России целенаправленно выбирают это место для экскурсий, чтобы лично оценить размах квартала и его величие, современную эстетику.

Общая информация о Москва-Сити

"Москва-Сити"

Москва Сити – развивающийся деловой квартал, расположенный на Краснопресненской набережной, рядом с ботаническим садом МГМУ. В его составе – несколько многоэтажных башен-небоскребов, которые отличаются современной футуристичной архитектурой. К слову, иногда комплекс называют Московским Манхеттеном, поэтому, услышав такое название объекта, знайте – речь о нем.

Прогуляться по территории комплекса, чтобы посмотреть на все это великолепие снизу вверху, можно абсолютно бесплатно. Однако, деловой центр предлагает ряд дополнительных услуг. Здесь можно арендовать апартаменты, подняться на смотровую площадку, пообедать или поужинать в ресторане с панорамным видом на Москву. Все зависит от ваших пожеланий!

Билеты для посещения музея: https://horosho-tam.ru/rossiya/moskva/ekskursiya/ekskursiya-v-muzey-smotrovuyu-bashni-imperiya-moskva-siti-25982;;

Билеты для посещения смотровой площадки башни Око: https://horosho-tam.ru/rossiya/moskva/ekskursiya/bashnya-oko-bilet-na-otkrytuyu-smotrovuyu;;

Телефон для связи: +7(495)730-23-33.

Номера телефонов всех ресторанов и других интересующих объектов вы можете посмотреть на официальном сайте Москва Сити - https://citymoscow.ru.

Перед визитом, стоит обязательно уточнить часы работы интересующих вас объектов. Например, смотровая площадка открыта до 23:00 с понедельника по субботу и до 00:00 по воскресеньям. Музей истории комплекса работает с 10 до 22:00 кроме понедельника, в это день он открыт для посещения с 16:00.

Рестораны, входящие в состав делового комплекса, работают допоздна. Например, Insight по выходных работает аж до 5:00 утра. А караоке-клуб City Voice – в 6:00. (Обязательно уточняйте время работы, так как в пандемию или праздники, график может быть изменён).

Кому это будет интересно?

Деловой центр на Пресненской набережной - одна из главных современных достопримечательностей Москвы

Уникальность комплекса Москва Сити, в первую очередь, обусловлена тем, что объект интересен для людей с самыми разными интересами! Например, влюбленные пары могут организовать романтическое свидание в кафе с умопомрачительным видом на Москву, семьи с детьми – посетить парк виртуальной реальности или же развивающий проект «Мастерславль». Люди, приехавшие в столицу из других городов, смогут насладиться красотами города с высоты птичьего полета и узнать об истории в рамках посещения музея.

Кроме того, Москва Сити – это очень фотогеничная локация. Если вы ведете свой блог или планируете фотосессию, то помните о том, что кадры здесь получаются ну очень крутыми. При этом, вовсе необязательно заходить внутрь башен.

Посетить локацию стоит хотя бы единожды, с целью удовлетворения личного интереса. Как правило, равнодушным экскурсия не оставляет, вызывая только положительные эмоции.

Разумеется, всегда найдутся люди, которым экскурсия и посещения центра Москва Сити не понравится. Наверное, не стоит тратить свое время на визит, если вы не любитель современной архитектуры и предпочитаете отдых несколько иного формата.

Как добраться до Москва-Сити

Станция метро "Деловой Центр" Пресненская набережная 12

Московский Манхэттен находится, как уже говорилось выше, на Пресненской набережной. Удобное расположение по отношению к самым важным транспортным артериям позволяет добраться сюда достаточно быстро.

Рядом – три станции метро: «Выставочная», «Международная» и «Деловой Центр». Ближайшие к Москва-Сити и общественного транспорта – «1-й Красногвардейский проезд», «Мост Багратион», «Экспоцентр» и «Пресненская Набережная». Общественный транспорт – автобусы и маршрутные такси курсируют с завидной регулярностью, поэтому нет проблем с тем, чтобы добраться в любое время.

От Киевского вокзала можно пешком дойти до Москва Сити примерно за полчаса. Очень удобное, если Вы в столице проездом и у вас есть пара-тройка часов для того, чтобы прогуляться перед поездом.

Если же поездка в Москва Сити целенаправленна, то есть смысл снять номер или квартиру рядом с центром для того, чтобы в полной мере оценить все его достоинства. Сделать это за один день едва ли удастся. К слову, вы можете снять апартаменты и в самом комплексе – здесь они представлены внушительным списком объектов.

История квартала Москва-Сити

Строительство делового центра Москва-Сити

Сама идея о том, чтобы построить в центре Москвы новый бизнес-квартал появлялась около 30 лет назад, в 1991 году. В роли инициатора выступил Б.И. Тхор – архитектор, обратившийся к Юрию Лужкову с инициативой строительства небоскребов.

Строительство первого объекта – Башни 2000 стартовало в 1998 году и завершилось уже спустя три года. Затем, в 2005 году, строители приступили к возведению Башни на Набережной. За 4 года активных работ было построено 254 000 квадратных метров! Самый новый объект комплекса – это деловой центр «Империя», общая площадь которого составляет 230 190 м2. Его строительство завершилось в 2018 году.

В 2024 году в эксплуатацию будет введено самое высокое здание ММДЦ – башня One Tower, высота которого будет составлять более 400 метров над уровнем земли! По предварительной информации, планируется возвести 104 этажа. Строительство уже началось.

Интересный факт: первые корпуса, входящие в состав комплекса «Москва Сити» существовали задолго до его появления. Первый павильон экспоцентра был построен еще в 1977 году и использовался в качестве зала для выставок.

Чем заняться в Москва-Сити

Гастрономический комплекс - 354 Exclusive Height Парк виртуальной реальности - VRPark Сити Смотровая площадка - Москва Сити

Выше мы уже говорили о том, что визит сюда едва ли оставит кого-то равнодушным. Абсолютно каждый человек сможет подобрать занятие себе по душе. Здесь действительно очень приятно гулять и вдохновляться грандиозной архитектурой. Если же прогулки – это не про вас, и вы предпочитаете проводить свое время более продуктивно, то мы предлагаем вам познакомиться с самыми интересными местами ММДЦ, которые действительно заслуживают вашего внимания!

Обо всех небоскребах Москва-Сити. Высота и расположение

Музей Сити . Пожалуй, знакомство с московским Манхэттеном стоит начинать именно с посещения музея. Он располагается на 56-ом этаже башни «Империя» и здесь будет интересно не только взрослым, но и самым маленьким посетителям! Помимо шикарных видовых характеристик, в музее представлены различные инсталляции, которые обязательно нужно потрогать! Для того, чтобы провести время максимально интересно, вы можете присоединиться к экскурсионной группе.

. Пожалуй, знакомство с московским Манхэттеном стоит начинать именно с посещения музея. Он располагается на 56-ом этаже башни «Империя» и здесь будет интересно не только взрослым, но и самым маленьким посетителям! Помимо шикарных видовых характеристик, в музее представлены различные инсталляции, которые обязательно нужно потрогать! Для того, чтобы провести время максимально интересно, вы можете присоединиться к экскурсионной группе. Panorama 360 . Быть в «Москва Сити» и не насладиться панорамой, открывающейся со смотровой площадки самой высокой башни – это преступление! Площадка находится в башне «Федерация» на 89-ом этаже. Отсюда открывается просто потрясающий вид на столицу! К слову, поднимают гостей на площадку высокоскоростные лифты. Путь занимает менее одной минуты. Экскурсию можно заказать тут .

. Быть в «Москва Сити» и не насладиться панорамой, открывающейся со смотровой площадки самой высокой башни – это преступление! Площадка находится в башне «Федерация» на 89-ом этаже. Отсюда открывается просто потрясающий вид на столицу! К слову, поднимают гостей на площадку высокоскоростные лифты. Путь занимает менее одной минуты. . 354 Exclusive Height – уникальный гастрономический комплекс, в состав которого входит 5 ресторанов. Разумеется, все они отличаются прекрасными видовыми характеристиками и авторской кухней. Идеальный вариант для людей, которые желают одновременно сделать два дела – насладиться панорамой Москвы и удовлетворить свое гастрономическое любопытство.

– уникальный гастрономический комплекс, в состав которого входит 5 ресторанов. Разумеется, все они отличаются прекрасными видовыми характеристиками и авторской кухней. Идеальный вариант для людей, которые желают одновременно сделать два дела – насладиться панорамой Москвы и удовлетворить свое гастрономическое любопытство. Парк виртуальной реальности – это еще одна площадка, где будет интересно и детям, и взрослым. Внутри – более 20 аттракционов для людей самых разных возрастов. Есть возможность аренды игрового зала для корпоратива или любого другого торжества.

– это еще одна площадка, где будет интересно и детям, и взрослым. Внутри – более 20 аттракционов для людей самых разных возрастов. Есть возможность аренды игрового зала для корпоратива или любого другого торжества. Музей Метро . Московское метро – это то, что заслуживает отдельного внимания. Негласная достопримечательность, где каждая станция несет свою историю. В музее вы сможете познакомиться с работой и историей метрополитена, узнать интересные факты. Здесь регулярно проводятся кинопоказы, лекции. Кроме того, на базе музея работает центр профессиональной ориентации и подростковый тематический клуб.

. Московское метро – это то, что заслуживает отдельного внимания. Негласная достопримечательность, где каждая станция несет свою историю. В музее вы сможете познакомиться с работой и историей метрополитена, узнать интересные факты. Здесь регулярно проводятся кинопоказы, лекции. Кроме того, на базе музея работает центр профессиональной ориентации и подростковый тематический клуб. Смотровая площадка на башни. Кроме потрясающего вида, открывающегося из «Федерации», вы можете пройти на площадь, расположенную на противоположенном берегу реки и насладиться видом на Москва Сити. К слову, фотографии отсюда получаются просто шедевральные! Особенно – в ночное время.

Большое количество гастрономических площадок – это еще один плюс ММДЦ. Кроме 354 Exclusive Height, вы можете посетить и другие объекты, отличающиеся вполне себе бюджетными ценами и отменным качеством блюд.

Ресторан #FARШ . Бургерная, где можно перекусить и плотно пообедать;

. Бургерная, где можно перекусить и плотно пообедать; Bamboo BAR . Идеальное место для отдыха ценителей паназиатской кухни;

. Идеальное место для отдыха ценителей паназиатской кухни; Bread & Meat . В меню есть абсолютно все! Ресторан находится в башне «Империя»;

. В меню есть абсолютно все! Ресторан находится в башне «Империя»; Sixty . Хороший ресторан для деловых встреч и переговоров в уютной обстановке;

. Хороший ресторан для деловых встреч и переговоров в уютной обстановке; Soul in the bowl . Смузи и поке в лучших гавайских традициях;

. Смузи и поке в лучших гавайских традициях; Tutto Bene . Кухня в лучших традициях Италии;

. Кухня в лучших традициях Италии; Upside Down Cake . Рай для ценителей сладостей. Большой выбор десертов;

. Рай для ценителей сладостей. Большой выбор десертов; Додо Пицца . Здесь все понятно;

. Здесь все понятно; Зеленая Точка. Идеальное место для приверженцев здорового питания.

Также в Москва Сити есть и другие рестораны. Даже самый искушенный гурман сможет найти для себя идеальный вариант, соответствующий ожиданиям и удовлетворяющий абсолютно все гастрономические потребности!

С детьми тоже есть чем заняться

Парк развлечений Космик, Афимолл Сити Город мастеров «Мастерславль»

Для детей на территории комплекса «Москва-Сити» также созданы абсолютно все условия! Даже самым маленьким гостям здесь не будет скучно – факт, подтвержденный сотнями положительных отзывов.

Первое место, куда стоит отправиться – это парк «Космик». Он находится в «Афимолле», на четвертом этаже. Здесь есть бильярд, дорожки для боулинга и комната для игры в лазертаг. На базе парка также открыт ресторан с насыщенным детским меню. Возможна организация праздников и дней рождений.

ТЦ «Афимолл Сити» ТЦ Афимолл Сити – торговый центр в Москва-Сити, чем там заняться, какие есть магазины

Парк виртуальной реальности – место, которое будет интересно детям школьного и подросткового возраста. В арсенале сотрудников – более 30 игр. Почти половина – это проекты собственной разработки.

«Мастерславль» - это детский город мастеров, ориентированный на гостей в возрасте от 2 до 14 лет. По своей сути здесь представлена мини-модель города, который отличается наличием собственной инфраструктуры. Здесь дети смогут «поработать» пожарным, врачом, маляром или почтальоном, получить «зарплату» и потрать ее по своему усмотрению. Центр оборудован для маломобильных групп.

Кроме того, как уже говорилось выше, на территории «Москва Сити» есть много точек общественного питания с детским меню, поэтому смело можно отправляться сюда вместе с малышами – скучно и неуютно точно не будет!

Цены в Москва-Сити

Панорамный ресторан в Moscow City - Ruski Ресторан Sixty, в деловом центре Москва-Сити

Разумеется, большая часть туристов и путешественников со всего мира, первым делом отправляется на смотровую площадку. К сожалению, а может и к счастью, посещение ее стоит денег.

Существуют специальный тарифы для экскурсионных групп. Он включает в себя не только проход на площадку, но и увлекательную лекцию от опытного гида, который расскажет вам об истории столицы и строительстве комплекса Москва Сити, ответим на все интересующие вопросы.

Смотровая площадка на 89 этаже в Москва-Сити

Что касается еды, то тут выбор только за вами – вы можете поужинать в ресторане премиум-класса со средним чеком от 3000 рублей (Sixty, Ruski) или же перекусить в кафе.

Располагает Москва Сити и собственным платным парковочным пространством для автомобилей.

Если вам необходимо посещать деловой квартал на регулярной основе, то есть возможность оформления абонемента, который позволяет экономить.

Особенности Москва-Сити

Деловой центр ночью Апартаменты в башне Федерации

Попадая сюда впервые, кажется, что вы воспользовались телепортом и случайно оказались в одном из деловых кварталов Нью-Йорка. Атмосфера здесь царит соответствующая – большое количество людей, туристы, офисные работники, приятная суета.

Определенного дресс-кода для посещения данной локации нет. Хотите смешаться с офисными клерками и раствориться в толпе? Наденьте костюм или юбку с деловой блузкой. Туристы и гости же одеты кто во что горазд. Единственное, не стоит приходить сюда в купальном костюме, только если у вас не намечается тематическая фотосессия. Одеваться лучше всего с учетом погодных условий и температуры на улице.

Курить можно в строго отведенных для этого зонах. Что касается употребления алкогольных напитков, то лучше всего это делать в ресторанах и кафе, благо богатая барная карта позволяет выбрать напитки на любой вкус: от пива до авторских коктейлей.

Если вы сняли апартаменты в Москва Сити, то знайте, что хорошим тоном считается оставление чаевых для горничных и представителей рум-сервиса. Чаевые официантам в ресторанах также приветствуются.

Большая доля внимания здесь уделена вопросу безопасности, поэтому, на всякий случай, захватите с собой документы, удостоверяющие вашу личность. Ведется видеонаблюдение, охрана в режиме 24/7.

Интересный факт: К слову, о безопасности: при строительстве башен была использована особо-прочная бетонная смесь Б90. Это отсылка к трагичным событиям 11 сентября 2001 года. Башни абсолютно равнодушны даже к самым сильным внешним воздействиям и взрывам.

Режим работы

Деловой центр "Москва-Сити" – ночной скайлайн

Прежде чем отправляться сюда на экскурсию, полезно будет ознакомиться с графиком работы смотровой площадки и прочих интересующих вас объектов. Почти все они работают с утра и до самого позднего вечера, но лучше всего уточнять актуальную информацию по телефону или на официальном сайте.

График работы смотровой площадки: вторник-воскресенье: с 10:00 до 22:00, понедельник – с 16:00 до 22:00;

Парковка – круглосуточно;

Рестораны и кафе – с 7:00 до 5:00 (в 7 утра открывается первое заведение). Большая часть семейных кафе и ресторанов работает с 10:00;

Детские уголки работают с 10:00;

Уточняйте график работы, в связи с праздниками и карантином, возможны изменения.

В Москва Сити можно приезжать в любой сезон и в любую погоду. Даже когда на улице снег и проливной ливень, внутри башен очень комфортная температура.

С парковкой обычно проблем не возникает, но все-таки большая часть туристов предпочитает добираться сюда на общественном транспорте, благо курсирует он с завидной регулярностью.

Обратите внимание на тот факт, что в обед столики в кафе и ресторанах могут быть заняты. Не стоит забывать, что в Москва Сити огромное количество офисов разных компаний и в период с 12:00 до 15:00 люди идут обедать. Если вы хотите посидеть в конкретном ресторане в это время, то лучшим решением станет заблаговременное бронирование.

Что купить в качестве сувенира

Сувенирная продукция с изображением Москва-Сити Магнит Москва-сити

Если прогулка по территории делового квартала так сильно вас вдохновила, то обязательно посетите сувенирную лавку, расположенную на территории «Афимолла». В качестве подарка для себя и своих знакомых вы можете приобрести статуэтки с башнями, футболки, брелоки или магниты с изображением локации.

Кроме того, из «Москва Сити» вы точно привезете яркие эмоции и очень крутые фотографии, сделанные со смотровой площадки или же с противоположенной стороны реки.

Делаем выводы

Музей Moscow CITY в башне "Империя" Ресторан с панорамным видом на Москву

Резюмируя все вышенаписанное, можем подвести итоги. Планируя свой первый визит в Москва Сити, обязательно нужно сделать следующее:

Посетить смотровую площадку, расположенную в башне «Федерация»;

Поужинать в одном из ресторанов, открывающих шикарную панораму на Москву;

Посмотреть на комплекс с противоположенной стороны реки Москва;

Сделать крутые фотографии для социальных сетей;

Посетить парк виртуальной реальности.

В качестве основных преимуществ площадки можно выделить следующие аспекты:

Шикарные видовые характеристики – тут комментарии не нужны;

Большой выбор развлечений для людей самых разных возрастов;

Очень хорошая транспортная доступность, позволяющая быстро доехать из любого конца столицы;

Наличие своего собственного паркинга – для Москвы это аргумент!

Большой выбор заведений общественного питания;

Разные магазины;

Возможность аренды видовых апартаментов.

Что касается недостатков, то некоторые выделяют относительную дороговизну посещения. Вопрос спорный, тем более, что можно сэкономить. Некоторые могут некомфортно себя ощущать в местах массового скопления людей, но это все очень индивидуально!

Полезные ссылки и сайты

https://citymoscow.ru/ - официальный сайт;

https://vrpark.ru/ - парк виртуальной реальности;

https://pnr360.ru/ сайт смотровой площадки;

https://www.masterslavl.ru/ детский комплекс «Мастерславль»;

http://events.citymoscow.ru/ - организация фотосессий и прочих мероприятий.

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Аналогов кварталу Москва-Сити нет во всей России. Этот факт только подчеркивает уникальность локации и ее исключительность. К перечню аналогичных объектов можно отнести только Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Стейт Билдинг. Если же вы планируете поездку в Дубай и вас интересуют подобные места, то обязательно посетите башню Бурдж Халифа.

Небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк, США Сверхвысотный небоскрёб Бурдж-Халифа, Дубай