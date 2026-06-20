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Останкино: от космоса до телевидения

Где жили космонавты и почему едва не рухнула башня
За пределами ВДНХ скрывается совсем другое Останкино. Здесь жили покорители космоса, снимались главные передачи страны и едва не рухнула телебашня.

На прогулке вы увидите знаковые места района и узнаете, как усадьба Останкино стала музеем творчества крепостных, какой вооружённый конфликт здесь произошёл и что пошло не так с московским монорельсом.
5
1 отзыв
Останкино: от космоса до телевидения
Останкино: от космоса до телевидения
Останкино: от космоса до телевидения

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • монумент «Покорителям космоса».
  • Дом-музей С. П. Королёва.
  • «Городок космонавтов».
  • усадьбу «Останкино».
  • телецентр «Останкино» и Останкинскую телебашню.
  • новую штаб-квартиру НТВ.

А я расскажу:

  • где жили советские исследователи космоса.
  • как телецентр стал ареной военных действий.
  • почему усадьба «Останкино» стала музеем творчества крепостных.
  • сколько стальных тросов отделяло Останкинскую телебашню от обрушения.
  • почему монорельс стал обузой для городских властей.

в субботу и воскресенье в 17:30

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я аттестованный гид в Москве. Предлагаю вам присоединиться к прогулкам по разработанным мной маршрутам по столице — будет интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сегодня были на экскурсии "Останкино: от космоса до телевидения".
Экскурсия очень понравилась. Мы остались довольны!
Экскурсия проходила в тех локациях, которые нами при посещении ВДНХ не посещались. Мы ходили по району Останкино.
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Были возле дома Королева, так же нам показали где находятся пентхаусы, в которых проживают космонавты. И много других мест посетили. Экскурсовод Леонид интересно рассказывает. С ним легко коммуницировать. Во время экскурсии мы не испытывали дискомфорта.
Экскурсия рассчитана на два часа, но она идет дольше, потому как локаций много. Около трёх часов идет. Но для нас это не было минусом. Мы остались довольны. Кому подойдет эта экскурсия? Всем тем, кому интересно узнавать про районы Москвы. Кто хочет ознакомиться с районом,который прилегает вокруг ВДНХ. Кто любит пешие прогулки.

Сегодня были на экскурсии "Останкино: от космоса до телевидения".
Сегодня были на экскурсии "Останкино: от космоса до телевидения".
Сегодня были на экскурсии "Останкино: от космоса до телевидения".
Сегодня были на экскурсии "Останкино: от космоса до телевидения".
Сегодня были на экскурсии "Останкино: от космоса до телевидения".
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