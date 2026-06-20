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Были возле дома Королева, так же нам показали где находятся пентхаусы, в которых проживают космонавты. И много других мест посетили. Экскурсовод Леонид интересно рассказывает. С ним легко коммуницировать. Во время экскурсии мы не испытывали дискомфорта.

Экскурсия рассчитана на два часа, но она идет дольше, потому как локаций много. Около трёх часов идет. Но для нас это не было минусом. Мы остались довольны. Кому подойдет эта экскурсия? Всем тем, кому интересно узнавать про районы Москвы. Кто хочет ознакомиться с районом,который прилегает вокруг ВДНХ. Кто любит пешие прогулки.