За пределами ВДНХ скрывается совсем другое Останкино. Здесь жили покорители космоса, снимались главные передачи страны и едва не рухнула телебашня.
На прогулке вы увидите знаковые места района и узнаете, как усадьба Останкино стала музеем творчества крепостных, какой вооружённый конфликт здесь произошёл и что пошло не так с московским монорельсом.
На прогулке вы увидите знаковые места района и узнаете, как усадьба Останкино стала музеем творчества крепостных, какой вооружённый конфликт здесь произошёл и что пошло не так с московским монорельсом.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- монумент «Покорителям космоса».
- Дом-музей С. П. Королёва.
- «Городок космонавтов».
- усадьбу «Останкино».
- телецентр «Останкино» и Останкинскую телебашню.
- новую штаб-квартиру НТВ.
А я расскажу:
- где жили советские исследователи космоса.
- как телецентр стал ареной военных действий.
- почему усадьба «Останкино» стала музеем творчества крепостных.
- сколько стальных тросов отделяло Останкинскую телебашню от обрушения.
- почему монорельс стал обузой для городских властей.
в субботу и воскресенье в 17:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я аттестованный гид в Москве. Предлагаю вам присоединиться к прогулкам по разработанным мной маршрутам по столице — будет интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сегодня были на экскурсии "Останкино: от космоса до телевидения".
Экскурсия очень понравилась. Мы остались довольны!
Экскурсия проходила в тех локациях, которые нами при посещении ВДНХ не посещались. Мы ходили по району Останкино.
Экскурсия очень понравилась. Мы остались довольны!
Экскурсия проходила в тех локациях, которые нами при посещении ВДНХ не посещались. Мы ходили по району Останкино.
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