Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Москве, цены от 2 426 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 1 день Один день в Москве: «Московские тайны космических глубин» Начало: В зависимости от типа выбранного билета «В ходе тура школьники: На увлекательной автобусной обзорной экскурсии по Москве познакомятся с основными достопримечательностями столицы» Расписание: По договоренности от 4 570 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30 «На следующий день вы познакомитесь с достопримечательностями Боровска и Можайска» 19 600 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 15 дней Перезагрузка на Бали с экскурсиями и посещением Сингапура (перелёт включён) Увидеть все значимые достопримечательности острова, отдохнуть у океана и погулять в «городе льва» Начало: Москва, аэропорт, перелёт на Бали с пересадкой в С... «Для желающих вечером будет организована обзорная экскурсия по Сингапуру в яркой подсветке (за доплату)» € 2 426 за человека Все туры Москвы

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Обзорные»

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