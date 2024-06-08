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Авторский тур
1 день
Один день в Москве: «Московские тайны космических глубин»
Начало: В зависимости от типа выбранного билета
«В ходе тура школьники: На увлекательной автобусной обзорной экскурсии по Москве познакомятся с основными достопримечательностями столицы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 570₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
«На следующий день вы познакомитесь с достопримечательностями Боровска и Можайска»
14 сен в 07:30
7 дек в 07:30
19 600₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Перезагрузка на Бали с экскурсиями и посещением Сингапура (перелёт включён)
Увидеть все значимые достопримечательности острова, отдохнуть у океана и погулять в «городе льва»
Начало: Москва, аэропорт, перелёт на Бали с пересадкой в С...
«Для желающих вечером будет организована обзорная экскурсия по Сингапуру в яркой подсветке (за доплату)»
8 июля в 19:00
€2 426 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Обзорные»
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