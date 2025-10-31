Прогуляетесь от Красной площади до Москва-Сити, познакомитесь с экспонатами Оружейной палаты, посетите один из съемочных павильонов в киностудии Мосфильм и увидите грандиозные строения в музее-усадьбе Царицыно.
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Программа тура по дням
Прибытие. Парк Зарядье, Красная площадь, Оружейная палата
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется.
Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов
Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.
Пешеходная экскурсия по Красной площади — главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье».
Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.
Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Окончание программы в центре.
Свободное время или за доп. плату:
- Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.
Стоимость 1 400 руб. /чел.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – первое знакомство с городом, его историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.
Во время путешествия вы проедите по центральной улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой – центром музейной жизни Москвы, увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, новомодный район «Москва-сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к посещению всеми гостями города.
Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.
Посещение комплекса «Москва-сити» – новомодного делового квартала российской столицы: вы увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.
Окончание экскурсионной программы в центре города — «Москва-сити».
Свободное время или за доп. плату:
- Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация – абсолютно новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов.
Смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа и посмотреть проекционный исторический 3D-фильм о Москве.
Кроме того, все посетители увидят настоящие фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства, получат в подарок только что приготовленные на их глазах угощения!
Стоимость 2 850 руб. /взр., 1 700 руб. /дети 7-14 лет.
Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Трансфер на экскурсию в Царицыно.
Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно».
Изначально архитектурно-парковый комплекс строился по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М. Казаков.
В 2007 году здесь официально открыли отреставрированный дворцово-парковый ансамбль.
Ныне на территории музея-заповедника можно посетить Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец, Оранжерейный комплекс, Третий Кавалерский корпус.
Посещение Большого дворца и Хлебного дома.
Окончание программы в парке Царицыно.
- Посещение Среднего дворца (Оперный дом) — 350 руб. /взр., 280 руб. /школьники и пенсионеры.
- Посещение Оранжерейного комплекса — 350 руб. /взр., 230 руб. /школьники и пенсионеры.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм». Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеровдо 12:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсионную программу на автобусе.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм» — ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.
Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Окончание программы в центре города около 15:00-16:00.
Свободное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|1-местный номер
|«Максима Панорама» 4*
|26 650
|34 900
Скидка для детей до 16 лет – 250 руб. /чел.
Варианты проживания
Максима Панорама
Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.
Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.
Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.
Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 000 руб. /из аэропорта - от 3 000 руб. /машина
- Билет на посещение территории Кремля - 1 400 руб. /чел
- Билет на посещение Панорамы 360 в Башне Федерации - 2 850 руб. /чел
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для детей до 16 лет – 250 руб. /чел.