День народного единства в Москве

Тур в Москву на ноябрьские праздники с комфортным проживанием в гостинице 4* и праздничными экскурсиями по Москве.

Прогуляетесь от Красной площади до Москва-Сити, познакомитесь с экспонатами Оружейной палаты, посетите один из съемочных павильонов в киностудии Мосфильм и увидите грандиозные строения в музее-усадьбе Царицыно.
День народного единства в Москве
День народного единства в Москве
День народного единства в Москве
Ближайшие даты:
31
окт
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Парк Зарядье, Красная площадь, Оружейная палата

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.

Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов

Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.

Пешеходная экскурсия по Красной площади — главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье».

Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Окончание программы в центре.

Свободное время или за доп. плату:

  • Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.

Стоимость 1 400 руб. /чел.

Прибытие. Парк Зарядье, Красная площадь, Оружейная палатаПрибытие. Парк Зарядье, Красная площадь, Оружейная палатаПрибытие. Парк Зарядье, Красная площадь, Оружейная палатаПрибытие. Парк Зарядье, Красная площадь, Оружейная палата
2 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – первое знакомство с городом, его историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Во время путешествия вы проедите по центральной улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой – центром музейной жизни Москвы, увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, новомодный район «Москва-сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к посещению всеми гостями города.

Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.

Посещение комплекса «Москва-сити» – новомодного делового квартала российской столицы: вы увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.

Окончание экскурсионной программы в центре города — «Москва-сити».

Свободное время или за доп. плату:

  • Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация – абсолютно новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов.

Смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа и посмотреть проекционный исторический 3D-фильм о Москве.

Кроме того, все посетители увидят настоящие фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства, получат в подарок только что приготовленные на их глазах угощения!

Стоимость 2 850 руб. /взр., 1 700 руб. /дети 7-14 лет.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-ситиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-ситиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-ситиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити
3 день

Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Трансфер на экскурсию в Царицыно.

Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно».

Изначально архитектурно-парковый комплекс строился по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М. Казаков.

В 2007 году здесь официально открыли отреставрированный дворцово-парковый ансамбль.

Ныне на территории музея-заповедника можно посетить Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец, Оранжерейный комплекс, Третий Кавалерский корпус.

Посещение Большого дворца и Хлебного дома.

Окончание программы в парке Царицыно.

  • Посещение Среднего дворца (Оперный дом) — 350 руб. /взр., 280 руб. /школьники и пенсионеры.
  • Посещение Оранжерейного комплекса — 350 руб. /взр., 230 руб. /школьники и пенсионеры.
Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»
4 день

Экскурсия на киностудию «Мосфильм». Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеровдо 12:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсионную программу на автобусе.

Экскурсия на киностудию «Мосфильм» — ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.

Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.

Окончание программы в центре города около 15:00-16:00.

Свободное время.

Экскурсия на киностудию «Мосфильм». ОтъездЭкскурсия на киностудию «Мосфильм». ОтъездЭкскурсия на киностудию «Мосфильм». ОтъездЭкскурсия на киностудию «Мосфильм». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номер1-местный номер
«Максима Панорама» 4*26 65034 900

Скидка для детей до 16 лет – 250 руб. /чел.

Варианты проживания

Максима Панорама

3 ночи

Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.

Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.

Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.

Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.

Максима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима Панорама

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 000 руб. /из аэропорта - от 3 000 руб. /машина
  • Билет на посещение территории Кремля - 1 400 руб. /чел
  • Билет на посещение Панорамы 360 в Башне Федерации - 2 850 руб. /чел
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за иностранных туристов
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки в туре?

Скидка для детей до 16 лет – 250 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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