Столица в праздничном наряде: отпуск в Москве в канун Нового года
Изучить главное от Красной площади до ВДНХ, посетить сталинскую высотку и дом Булгакова
Начало: Красная площадь, 13:00
«Сегодня отправимся на ВДНХ — один из крупнейших выставочных, музейных и развлекательных комплексов в мире»
15 дек в 13:00
42 000 ₽ за человека
Москва - день за днем. Путешествие за 3 дня
Начало: Москва
«Прогуляться в парке Зарядье, поехать на экскурсию в Коломенское или отправиться на прогулку по Арбату, ВДНХ, Замоскворечью»
Завтра в 10:00
17 сен в 10:00
от 20 650 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальный мини-тур по Москве с пешеходными экскурсиями: от Китай-города до ВДНХ
Погрузиться в историю центра столицы, посетить ансамбль «Царицыно» и увидеть макет Москвы
Начало: Москва, станция метро «Китай-город» Арбатско-Покро...
«Во время прогулки по ВДНХ откроете неожиданные факты об архитектуре, символах павильонов и выставке «Россия»»
22 сен в 11:00
29 сен в 11:00
20 195 ₽
28 850 ₽ за всё до 6 чел.
