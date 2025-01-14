Программа тура по дням
Приезд. Москва. Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала или аэропорта (от 2200 руб. /машина).
С 10:00 и до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
Отъезд от гостиницы на программу на автобусе:
11:00 от отеля Сущевский Сафмар.
11:30 от отеля Лесная Сафмар.
Экскурсия по Замоскворечью.
Замоскворечье – исторический район старой Москвы – настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.
Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.
Экскурсия в Третьяковскую галерею.
Во время экскурсии вы увидите самые известные произведения русских художников из собрания Третьяковской галереи.
Вместе с экскурсоводом пройдете путь от портрета Марии Лопухиной кисти Владимира Боровиковского до «Девочки с персиками» Валентина Серова, увидите портрет А. С. Пушкина Ореста Кипренского, встретитесь со знаменитой картиной «Всадница» Карла Брюллова.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5 часов.
Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая». Посещение территории Московского кремля
Завтрак в гостинице.
Отъезд от гостиницы на программу на автобусе:
10:00 от отеля Сущевский Сафмар.
10:30 от отеля Лесная Сафмар.
Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Посещение территории Московского кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~ 5 часов.
Экскурсия в усадьбу Кусково. Отправление в Санкт-Петербург
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
10:00 от отеля Лесная Сафмар.
10:30 от отеля Сущевский Сафмар.
Экскурсия в усадьбу Кусково.
Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!
Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.
На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.
Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!
Свободное время.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5 часов.
Свободное время.
До Ленинградского вокзала Вы добираетесь самостоятельно (ж/д билет включен в стоимость тура).
~ 23:30 Отправление поезда в Санкт-Петербург.
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский собор
~08:30 прибытие поезда на Московский вокзал Санкт-Петербурга.
До отеля Вы добираетесь самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация: туристы, проживающие в отелях «Москва» и «Азимут Отель Санкт-Петербург» отправляются на экскурсии от отеля проживания.
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы».
Экскурсия представит Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).
Место окончания программы: Исаакиевский собор, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~16:00).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
12:00 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.
Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Экскурсия в Эрмитаж.
Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.
Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое. Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов.
Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.
Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро - «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~16:00).
Автобусная экскурсия в Петергоф. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:30 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.
Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.
Программа до 13 октября 2024 (Нижний парк): Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.
У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.
Программа после 14 октября 2024 года (Большой дворец): Экскурсия в Большой Императорский дворец.
Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля.
Он поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов.
Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00).
Рекомендуем брать билеты на поезд не ранее 18:00, на самолет не ранее 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница.
Категория номеров
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Москва
пт-вс
|Санкт-Петербург
пн-пт
|Сущевский Сафмар**** стандартный
|Москва**** стандартный
|10.01.2025
|13.03.2025
|39320
|36620
|35970
|38520
|53990
|14.03.2025
|24.04.2025
|43210
|40570
|37640
|40290
|55790
|Лесная Сафмар**** стандартный
|Азимут Отель Санкт-Петербург**** смарт
|10.01.2025
|20.03.2025
|42850
|40190
|-
|-
|52990
|21.03.2025
|24.04.2025
|45060
|42420
|-
|-
|57630
Доплата за иностранного туриста составит 1300 руб.
Варианты проживания
Отель «Сущевский Сафмар»
Отель «Сущевский Сафмар» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.
Для проведения деловых встреч, конференций, семинаров и переговоров есть специально оборудованный конференц-зал.
Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.
Отель «Лесная Сафмар»
Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».
К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.
В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.
Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.
Отель предлагает гостям 301 номер. Все номера и люксы отеля оснащены кроватями, рабочей зоной, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и доступом к Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек. Во всех ванных комнатах установлены фены и косметические зеркала, предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.
Отель «Москва»
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Отель «AZIMUT Сити Санкт-Петербург»
«AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под Ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
Поезд Москва - Санкт-Петербург
ЖД переезд Москва – Санкт-Петербург (тип вагона – «купе»).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 5 завтраков
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
- Ж/д переезд Москва - Санкт-Петербург (тип вагона - «купе»)
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно из Санкт-Петербурга
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не указанное в программе
- Доплата для иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.