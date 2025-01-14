1 день

Приезд. Москва. Экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала или аэропорта (от 2200 руб. /машина).

С 10:00 и до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Отъезд от гостиницы на программу на автобусе:

11:00 от отеля Сущевский Сафмар.

11:30 от отеля Лесная Сафмар.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы – настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.

Экскурсия в Третьяковскую галерею.

Во время экскурсии вы увидите самые известные произведения русских художников из собрания Третьяковской галереи.

Вместе с экскурсоводом пройдете путь от портрета Марии Лопухиной кисти Владимира Боровиковского до «Девочки с персиками» Валентина Серова, увидите портрет А. С. Пушкина Ореста Кипренского, встретитесь со знаменитой картиной «Всадница» Карла Брюллова.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~5 часов.