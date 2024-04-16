Туры в Санкт-Петербург из Москвы

Найдено 3 тура в категории «Санкт-Петербург» в Москве, цены от 32 850 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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По популярности
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
7 дней
3 отзыва
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
«Готовы отправиться в увлекательное и насыщенное путешествие по двум великим российским городам – Москве и Санкт-Петербургу»
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
от 38 960 за человека
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
🚌 На автобусе
8 дней
3 отзыва
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
Начало: Москва
«Приглашаем вас в увлекательное и насыщенное путешествие по двум великим российским городам – Москве и Санкт-Петербургу»
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
от 36 700 за человека
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
🚌 На автобусе
7 дней
3 отзыва
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
«Отправляйтесь в интересное и насыщенное путешествие по двум великим российским городам – Москве и Санкт-Петербургу»
Завтра в 10:00
15 июля в 10:00
от 32 850 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Санкт-Петербург»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
  2. Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
  3. Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ростовский кремль
  7. Ипатьевский монастырь
Сколько стоит тур в Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Санкт-Петербург" можно забронировать 3 тура от 32 850 до 38 960. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2024 год по теме «Санкт-Петербург», 9 ⭐ отзывов, цены от 32850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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