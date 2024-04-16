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7 дней
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
«Готовы отправиться в увлекательное и насыщенное путешествие по двум великим российским городам – Москве и Санкт-Петербургу»
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
от 38 960₽ за человека
8 дней
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
Начало: Москва
«Приглашаем вас в увлекательное и насыщенное путешествие по двум великим российским городам – Москве и Санкт-Петербургу»
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
от 36 700₽ за человека
7 дней
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
«Отправляйтесь в интересное и насыщенное путешествие по двум великим российским городам – Москве и Санкт-Петербургу»
Завтра в 10:00
15 июля в 10:00
от 32 850₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Санкт-Петербург»
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Сейчас в Москве в категории "Санкт-Петербург" можно забронировать 3 тура от 32 850 до 38 960. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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