На цветение сирени в Липецкую область из Москвы: Богородицк, Елец и природа

Побывать на фестивале в дендропарке, увидеть бирюзовые озёра Кондуков и рассмотреть кружево в музее
Отправимся в Липецкую область в особое время — период цветения сирени. Главная цель — посетить фестиваль «Сиреневый рай», который проводится в Мещерском дендрарии.

Вас ждёт развлекательная программа, возможность попробовать и приобрести
свежие фермерские продукты и, конечно же, ароматы! Также прогуляемся по Ельцу и Богородицку, зайдём в дом-музей «Елецкое кружево» и восхитимся пейзажами Воргольских скал, которые часто сравнивают со Швейцарией.

Доедем до знаменитых Романцевских гор и Голубых озёр Кондуков — одного из самых необычных и фотогеничных мест Центральной России. Старт и финиш тура в Москве.

Ближайшие даты:
16
мая
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий поездка на Воргольские скалы может быть заменена на экскурсию в Елецкий Знаменский монастырь, решение принимает гид.

Внимание! Дорогие путешественники, цветение сирени, как любое природное явление, не может быть гарантировано, так как зависит от погодных условий.

Питание. 1 завтрак и 2 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Автобус туристического класса.

Возраст участников. От 5 лет.

Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Богородицк и фестиваль сирени в дендропарке

Рано утром собираемся в Москве и отправляемся в Елец. Первая остановка — город Богородицк, где состоится обзорная автобусно-пешеходная экскурсия. Вы узнаете о его истории, пройдётесь по центру и увидите главные достопримечательности.

Затем путь продолжится в сторону Барсуково — это один из самых живописных дендропарков региона, где собраны редкие виды растений и декоративных деревьев. Именно здесь проходит фестиваль «Сиреневый рай», и вы станете его участниками. Вас ждёт развлекательная программа, возможность попробовать и приобрести свежие фермерские продукты, а главное — насладиться ароматом и видом цветущей сирени, которая в это время достигает своего пика.

Вечером — переезд в Елец. По прибытии вы разместитесь в гостинице и отдохнёте перед следующим насыщенным днём.

Богородицк и фестиваль сирени в дендропарке
2 день

Воргольские скалы, дом-музей «Елецкое кружево», Романцевские горы, Кондуки

После завтрака вы отправитесь к Воргольским скалам, которые нередко сравнивают со Швейцарией за их живописные виды. Здесь пройдёт прогулка по природному ландшафту, с видом на отвесные скалы и извилистые речные изгибы.

Вернувшись в Елец, вы прогуляетесь по городу и посетите дом-музей «Елецкое кружево», где познакомитесь с историей знаменитого народного промысла. Здесь же можно будет приобрести кружевные сувениры, выполненные вручную.

Во второй половине дня вы отправитесь к Романцевским горам и Голубым озёрам — одно из самых необычных и фотогеничных мест Центральной России. Цвет воды варьируется от небесно-голубого до бирюзового, а ландшафт из скал и разноцветных склонов создаёт пейзажи, напоминающие марсианские. Прогуляемся и пофотографируемся.

К вечеру вы вернётесь в Москву, наполненные яркими впечатлениями и ароматом цветущей сирени.

Воргольские скалы, дом-музей «Елецкое кружево», Романцевские горы, Кондуки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)18 700 ₽
1-местный номер21 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак и 2 обеда
  • Все переезды по программе от/до Москвы и путевая информация
  • Экскурсионное обслуживание
  • Работа гида-сопровождающего
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
  • Проезд до места встречи в Москве и обратно
  • Остальное питание
  • Размещение в 1-местном номере в гостинице «Советская, 49» - стоимость тура составит 19 900 ₽
  • Размещение в гостинице «Гранд Елец» - цена по запросу
  • Обратите внимание. Дорогие путешественники, цветение сирени, как любое природное явление, не может быть гарантировано, так как зависит от погодных условий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Каширская» (БКЛ), выход 1, 7:15
Завершение: Москва, вечер, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

