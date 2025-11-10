Рано утром собираемся в Москве и отправляемся в Елец. Первая остановка — город Богородицк, где состоится обзорная автобусно-пешеходная экскурсия. Вы узнаете о его истории, пройдётесь по центру и увидите главные достопримечательности.

Затем путь продолжится в сторону Барсуково — это один из самых живописных дендропарков региона, где собраны редкие виды растений и декоративных деревьев. Именно здесь проходит фестиваль «Сиреневый рай», и вы станете его участниками. Вас ждёт развлекательная программа, возможность попробовать и приобрести свежие фермерские продукты, а главное — насладиться ароматом и видом цветущей сирени, которая в это время достигает своего пика.

Вечером — переезд в Елец. По прибытии вы разместитесь в гостинице и отдохнёте перед следующим насыщенным днём.