Вас ждёт развлекательная программа, возможность попробовать и приобрести
мая
Описание экскурсии
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий поездка на Воргольские скалы может быть заменена на экскурсию в Елецкий Знаменский монастырь, решение принимает гид.
Внимание! Дорогие путешественники, цветение сирени, как любое природное явление, не может быть гарантировано, так как зависит от погодных условий.
Питание. 1 завтрак и 2 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Автобус туристического класса.
Возраст участников. От 5 лет.
Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
Богородицк и фестиваль сирени в дендропарке
Рано утром собираемся в Москве и отправляемся в Елец. Первая остановка — город Богородицк, где состоится обзорная автобусно-пешеходная экскурсия. Вы узнаете о его истории, пройдётесь по центру и увидите главные достопримечательности.
Затем путь продолжится в сторону Барсуково — это один из самых живописных дендропарков региона, где собраны редкие виды растений и декоративных деревьев. Именно здесь проходит фестиваль «Сиреневый рай», и вы станете его участниками. Вас ждёт развлекательная программа, возможность попробовать и приобрести свежие фермерские продукты, а главное — насладиться ароматом и видом цветущей сирени, которая в это время достигает своего пика.
Вечером — переезд в Елец. По прибытии вы разместитесь в гостинице и отдохнёте перед следующим насыщенным днём.
Воргольские скалы, дом-музей «Елецкое кружево», Романцевские горы, Кондуки
После завтрака вы отправитесь к Воргольским скалам, которые нередко сравнивают со Швейцарией за их живописные виды. Здесь пройдёт прогулка по природному ландшафту, с видом на отвесные скалы и извилистые речные изгибы.
Вернувшись в Елец, вы прогуляетесь по городу и посетите дом-музей «Елецкое кружево», где познакомитесь с историей знаменитого народного промысла. Здесь же можно будет приобрести кружевные сувениры, выполненные вручную.
Во второй половине дня вы отправитесь к Романцевским горам и Голубым озёрам — одно из самых необычных и фотогеничных мест Центральной России. Цвет воды варьируется от небесно-голубого до бирюзового, а ландшафт из скал и разноцветных склонов создаёт пейзажи, напоминающие марсианские. Прогуляемся и пофотографируемся.
К вечеру вы вернётесь в Москву, наполненные яркими впечатлениями и ароматом цветущей сирени.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|18 700 ₽
|1-местный номер
|21 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак и 2 обеда
- Все переезды по программе от/до Москвы и путевая информация
- Экскурсионное обслуживание
- Работа гида-сопровождающего
- Входные билеты на объекты по программе
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
- Проезд до места встречи в Москве и обратно
- Остальное питание
- Размещение в 1-местном номере в гостинице «Советская, 49» - стоимость тура составит 19 900 ₽
- Размещение в гостинице «Гранд Елец» - цена по запросу
- Обратите внимание. Дорогие путешественники, цветение сирени, как любое природное явление, не может быть гарантировано, так как зависит от погодных условий