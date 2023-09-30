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Авторский тур
2 дня
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
2 янв в 08:00
4 янв в 08:00
21 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
20 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван30 сентября 2023Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Перезагрузка»
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