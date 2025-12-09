Забудьте о гравитации и повседневных заботах. В ледяной воде Кольского залива, в объятиях специального костюма, вы почувствуете себя лёгким и свободным, как никогда раньше. Айс-флоатинг подойдёт как для глубокой медитации и расслабления, так и для восстановления сил — они останутся с вами надолго!

Описание экскурсии

Айс-флоатинг — это не просто купание в холодной воде. Это полное погружение в состояние абсолютной свободы и единения с природой, которое становится возможным благодаря специальному костюму.

Костюм — настоящее чудо инженерной мысли: он полностью покрывает ваше тело, обеспечивая полную сухость и тепло. При этом обладает уникальной плавучестью и позволяет вам держаться на воде до 6 часов.

Ваше путешествие продлится около 1,5–2 часов, включая подробный инструктаж и время на переодевание.

Инструктор запечатлит ваши яркие эмоции и смелые подвиги на ярких снимках, которые вы получите в течение нескольких дней после погружения.

Организационные детали