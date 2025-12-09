Мои заказы

Айс-флоатинг: купание в Кольском заливе

Ощутить невесомость и мощный прилив сил, а после приключения получить яркие фото на память
Забудьте о гравитации и повседневных заботах.

В ледяной воде Кольского залива, в объятиях специального костюма, вы почувствуете себя лёгким и свободным, как никогда раньше.

Айс-флоатинг подойдёт как для глубокой медитации и расслабления, так и для восстановления сил — они останутся с вами надолго!
Описание экскурсии

Айс-флоатинг — это не просто купание в холодной воде. Это полное погружение в состояние абсолютной свободы и единения с природой, которое становится возможным благодаря специальному костюму.

Костюм — настоящее чудо инженерной мысли: он полностью покрывает ваше тело, обеспечивая полную сухость и тепло. При этом обладает уникальной плавучестью и позволяет вам держаться на воде до 6 часов.

Ваше путешествие продлится около 1,5–2 часов, включая подробный инструктаж и время на переодевание.

Инструктор запечатлит ваши яркие эмоции и смелые подвиги на ярких снимках, которые вы получите в течение нескольких дней после погружения.

Организационные детали

  • В стоимость включено: купание, аренда костюмов, фотосессия
  • Можно с детьми ростом от 132 см (от 8–9 лет). На более маленьких костюмов нет
  • В течение 5 дней вы получите снимки без цветокоррекции от 10 до 30 штук ссылкой на Яндекс. Диск
  • За дополнительную стоимость можем организовать трансфер для вашей группы — детали в переписке
  • С вами будет инструктор из нашей команды

в будние дни в 12:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый6500 ₽
Дети до 12 лет5800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Первомайском округе
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Мурманске
Я родилась в городе Мурманске, много путешествовала и всегда сюда возвращаюсь:) Не буду рассказывать много про невероятную северную природу, только скажу, что здесь есть тайна, которую я помогу вам раскрыть
читать дальше

— для этого у меня есть необходимые навыки. Я преподаватель Института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского Арктического государственного университета, доцент. Бывший руководитель отдела стратегического развития и научно-просветительской деятельности Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина. Генеральный директор АО «Отель „Губернский“». Комфорт и сервис во время путешествий — моя страсть. Ну а знаниями нужно делиться, поэтому я создала собственный авторский курс «Ресторанный и гостиничный бизнес» (570 ак. ч.) и агентство авторских туров — потому что индивидуальные нестандартные туры я люблю не меньше. Кроме того, я бизнес-тренер, коуч и консультант. Мои путешествия подарят не просто яркие эмоции, они научат быть счастливым!

Входит в следующие категории Мурманска

