Забудьте о гравитации и повседневных заботах.
В ледяной воде Кольского залива, в объятиях специального костюма, вы почувствуете себя лёгким и свободным, как никогда раньше.
Айс-флоатинг подойдёт как для глубокой медитации и расслабления, так и для восстановления сил — они останутся с вами надолго!
Описание экскурсии
Айс-флоатинг — это не просто купание в холодной воде. Это полное погружение в состояние абсолютной свободы и единения с природой, которое становится возможным благодаря специальному костюму.
Костюм — настоящее чудо инженерной мысли: он полностью покрывает ваше тело, обеспечивая полную сухость и тепло. При этом обладает уникальной плавучестью и позволяет вам держаться на воде до 6 часов.
Ваше путешествие продлится около 1,5–2 часов, включая подробный инструктаж и время на переодевание.
Инструктор запечатлит ваши яркие эмоции и смелые подвиги на ярких снимках, которые вы получите в течение нескольких дней после погружения.
Организационные детали
- В стоимость включено: купание, аренда костюмов, фотосессия
- Можно с детьми ростом от 132 см (от 8–9 лет). На более маленьких костюмов нет
- В течение 5 дней вы получите снимки без цветокоррекции от 10 до 30 штук ссылкой на Яндекс. Диск
- За дополнительную стоимость можем организовать трансфер для вашей группы — детали в переписке
- С вами будет инструктор из нашей команды
в будние дни в 12:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|6500 ₽
|Дети до 12 лет
|5800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Первомайском округе
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Мурманске
Я родилась в городе Мурманске, много путешествовала и всегда сюда возвращаюсь:) Не буду рассказывать много про невероятную северную природу, только скажу, что здесь есть тайна, которую я помогу вам раскрыть
