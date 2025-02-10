Айс-флоатинг – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Айс-флоатинг» в Мурманске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Айс-флоатинг в Мурманске
Пешая
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
Айс-флоатинг в Мурманске
Погрузитесь в ледяные воды Баренцева моря в безопасных костюмах. Получите незабываемые впечатления и уникальные фото. Горячий чай после купания
Начало: На ул. Подгорная
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
5000 за человека
Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
На машине
101 отзыв
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Флоатинг и айс-флоатинг
Погрузитесь в уникальный мир флоатинга и айс-флоатинга в Мурманске. Испытайте незабываемые эмоции и полную перезагрузку организма
Начало: От места проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 12:00
14 фев в 12:00
22 фев в 12:00
6000 за человека
Арктическое купание в мини-группе
На катере
2 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
6500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 февраля 2025
    Айс-флоатинг в Мурманске
    В целом всё понравилось. С точки зрения организации и самого купания — очень комфортно (оденут, помогут, нафотографируют). Единственное — фактически
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    ты купаешься в 10 метрах от берега — ни льдин, ни уединения. Хотя если лежать на спине и смотреть в небо, других "пловцов" ты не видишь и не слышишь. Как новый опыт — рекомендую.

  • П
    Полина
    9 февраля 2025
    Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
    Нам повезло,что был лёд
    Нам повезло,что был лёдНам повезло,что был лёдНам повезло,что был лёдНам повезло,что был лёд
  • О
    Ольга
    8 февраля 2025
    Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
    Это просто супер! Огромное спасибо команде организаторов! Ребята подходят ко всему с душой и профессионализмом. Всё на высочайшее уровне! Начиная
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    от локации, заканчивая угощением (домашней настойкой, ароматным чаем бутербродами с красной рыбой и грибной икрой). Ну а фото - это просто шедевр от Кристины 😍 Рекомендуем от всей души! 😘

    Это просто супер! Огромное спасибо команде организаторов! Ребята подходят ко всему с душой и профессионализмом. ВсёЭто просто супер! Огромное спасибо команде организаторов! Ребята подходят ко всему с душой и профессионализмом. ВсёЭто просто супер! Огромное спасибо команде организаторов! Ребята подходят ко всему с душой и профессионализмом. ВсёЭто просто супер! Огромное спасибо команде организаторов! Ребята подходят ко всему с душой и профессионализмом. ВсёЭто просто супер! Огромное спасибо команде организаторов! Ребята подходят ко всему с душой и профессионализмом. ВсёЭто просто супер! Огромное спасибо команде организаторов! Ребята подходят ко всему с душой и профессионализмом. Всё
  • K
    Katrin
    8 февраля 2025
    Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
    Потрясающая атмосфера, огромное спасибо организаторам за незабываемые эмоции ❤️❤️❤️
  • А
    Анна
    8 февраля 2025
    Айс-флоатинг в Мурманске
    Огромная благодарность организаторам мероприятия. Для меня был первый опыт такого плавания. Отмечала день рождения своего внука, который ещё мал. С
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    благодарностью отмечаю, что откликнулись на мою просьбу снять поздравительной видео на льдине. Внук оценил. Отдельно отмечу скорость, с которой помогали одевать и снимать костюмы для плавания. Рекомендую и, думаю, повторить опыт на следующий год.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Айс-флоатинг»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Памятник Ждущей
  5. Мыс Абрам
  6. Кольский мост
  7. Морской вокзал
  8. Набережная
  9. Площадь пяти углов
  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в феврале 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Айс-флоатинг" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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