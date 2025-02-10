2 часа
Индивидуальная
Лучший выборАйс-флоатинг в Мурманске
Погрузитесь в ледяные воды Баренцева моря в безопасных костюмах. Получите незабываемые впечатления и уникальные фото. Горячий чай после купания
Начало: На ул. Подгорная
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
5000₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Флоатинг и айс-флоатинг
Погрузитесь в уникальный мир флоатинга и айс-флоатинга в Мурманске. Испытайте незабываемые эмоции и полную перезагрузку организма
Начало: От места проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 12:00
14 фев в 12:00
22 фев в 12:00
6000₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Арктическое купание в мини-группе
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере
Начало: В Первомайском районе
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
6500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 февраля 2025В целом всё понравилось. С точки зрения организации и самого купания — очень комфортно (оденут, помогут, нафотографируют). Единственное — фактически
- ППолина9 февраля 2025Нам повезло,что был лёд
- ООльга8 февраля 2025Это просто супер! Огромное спасибо команде организаторов! Ребята подходят ко всему с душой и профессионализмом. Всё на высочайшее уровне! Начиная
- KKatrin8 февраля 2025Потрясающая атмосфера, огромное спасибо организаторам за незабываемые эмоции ❤️❤️❤️
- ААнна8 февраля 2025Огромная благодарность организаторам мероприятия. Для меня был первый опыт такого плавания. Отмечала день рождения своего внука, который ещё мал. С
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Айс-флоатинг»
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