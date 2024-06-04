Романтические экскурсии по Мурманску

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Мурманске, цены от 5 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
19 июня в 08:30
22 июня в 08:30
23 000 за всё до 2 чел.
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3420030 780 за всё до 4 чел.
Фотоохота за северным сиянием
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
5 часов
227 отзывов
Фото-охота за северным сиянием: впечатляющее путешествие в Мурманске
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
Расписание: ежедневно в 21:00
1 сен в 21:00
2 сен в 21:00
5 500 за человека
Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
🚗 На машине
Групповая
2 часа
Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
Попробовать новый вид релаксации в условиях Крайнего Севера (в группе)
Начало: от места проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500 за человека
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
    Хотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселение и его окрестности. Мы
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    много гуляли. Прошлись по песчаному пляжу, покормили оленей и погладили Хаски, ходили в море и увидели китов. Ради возможности посмотреть на китов отправились в это путешествие - рады что их увидели и познакомились с другими удивительно-красивыми местами. Общались с капитаном корабля, пробовали морскую воду и местный напиток😉. Через каменный пляж, заглянув в грот Гнездо дракона, поднимались в горы к птичьему базару и водопаду Батарейский (завораживающий своим величием и красотой). Посмотрели кладбище кораблей, попробовали свежие морепродукты, пообедали в ресторане с вкусной кухней «Гребешки», и посетили еще много интересных, красивых и живописных мест. От такой насыщенной Экскурсии осталось много позитивных эмоций, теплых уже воспоминаний, красивых и ярких фото. Спасибо☺️🤗

    Хотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселение
  • Л
    Лейла
    23 мая 2024
    Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
    Это было ярко, красиво, задорно и вкусно! Дни моей поездки выпали не на самые тёплые дни, но мое сердце было согрето
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    видами и такой сильной энергетикой Териберки ❤️ Огромное спасибо Юлие, за такое грамотно составленное знакомство с красотами этого места, я сполна смогла прочувствовать и погрузиться в атмосферу этой местности, чему безумно рада)) Так же хочу отметить что экскурсия не шаблонная, а наполнена душевностью. Если вы хотите перезагрузится, и ощутить спокойствие, то вам точно сюда, мне эта поездка помогла избавиться от накопленного негатива и стресса… В общем однозначно рекомендую, побывать в этой сказке, и найти для себя ответы на волнующие вас вопросы) P.s. Фотографии и сейчас пересматриваю с улыбкой на лице и желанием поскорее навестить это место силы 💔

    Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!
  • Н
    Нина
    20 мая 2024
    Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
    Огромное спасибо за отличную экскурсию, веселую компанию и много интересной информации. Погода радовала, киты плавали в бухте, нерпы плескались неподалеку от берега.
  • Е
    Евгений
    15 мая 2024
    Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
    Забрали от отеля на ленд крузере, ехали меньше двух часов до Териберки, с комфортом и интересным рассказом гида, по дороге
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    увидели местных жителей лисиц =). Прогулялись на катере, жаль китов не увидели, но все равно было круто! На самой Териберке интересная прогулка дополняющая рассказами гида, обед в ресторане с видом на залив Баренцева моря.

    Забрали от отеля на ленд крузере, ехали меньше двух часов до Териберки, с комфортом и интересным
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
    Благодарим нашего гида Виктора за великолепную поездку! Человек влюблённый в свой край. Нам понравилось все: дорога, автомобиль, локации, красота и мощь северной природы, увлекательный рассказ. Вернёмся летом.
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Фотоохота за северным сиянием
    Я приехала под конец сезона, и вероятность увидеть северное сияние действительно была невысока. Но хочу сказать огромное спасибо организаторам, так как благодаря их усилиям, сияние все же удалось увидеть. Куча положительных эмоций, да и только! Спасибо!
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
    Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо знает свой город и
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    его окрестности. Перед поездкой быстро и вежливо отвечала на сообщения, помогла подготовиться к поездке, порекомендовала вкусные и красивые места города. Во время самой экскурсии мы узнали от нее много нового и интересного. Все тонкости и мелочи были Юлией учтены. Пикник с угощениями, подготовленный ею около водапада, - полный восторг. В Териберке встретили горностая и лису. Места просто невероятной красоты. Благодаря Юлии наша поездка была максимально комфортной. Метафорические карты Юлии попадают точно в точку. После экскурсии с ней вы уедете не только с новыми впечатлениями, но и с новыми мыслями для размышления! Рекомендую гида! Спасибо!

    Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошоМы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо
  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Фотоохота за северным сиянием
    Гонялись за сиянием с Игорем и водителем Александром)) уехать пришлось далеко, почти 200 км от Мурманска, погода была совсем не
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    для охоты, но благодаря парням, все получилось, нашли разрыв в облачности и увидели это прекрасное явление природы!!!! Было весело))) Ждём фотографии)))

  • Р
    Роман
    8 апреля 2024
    Фотоохота за северным сиянием
    Были с гидом Виталием. Очень приятный человек, профессионал своего дела. Если бы не он, не поймали бы сияние

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Романтические»

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  1. Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
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  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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