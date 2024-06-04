читать дальше

видами и такой сильной энергетикой Териберки ❤️ Огромное спасибо Юлие, за такое грамотно составленное знакомство с красотами этого места, я сполна смогла прочувствовать и погрузиться в атмосферу этой местности, чему безумно рада)) Так же хочу отметить что экскурсия не шаблонная, а наполнена душевностью. Если вы хотите перезагрузится, и ощутить спокойствие, то вам точно сюда, мне эта поездка помогла избавиться от накопленного негатива и стресса… В общем однозначно рекомендую, побывать в этой сказке, и найти для себя ответы на волнующие вас вопросы) P.s. Фотографии и сейчас пересматриваю с улыбкой на лице и желанием поскорее навестить это место силы 💔